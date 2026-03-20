Cielo Rusinque respondió decisión del Consejo de Estado de anular su elección como superintendente: “Inquietante que las instituciones judiciales se transformen en armas políticas”

Cielo Rusinque cuestiona la nulidad de su nombramiento como superintendente de Industria y Comercio por decisión del Consejo de Estado - crédito @sicsuper/X

Cielo Rusinque cuestionó la decisión del Consejo de Estado que anuló su nombramiento como superintendente de Industria y Comercio y aseguró que la sentencia “confiere apariencia jurídica a una decisión que resulta muy cuestionable”.

En un extenso mensaje en X, Rusinque expresó su “honda preocupación” por lo que describió como un fallo alejado del derecho estricto y con argumentos “conceptualmente insostenibles”.

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El Consejo de Estado determinó el jueves 19 de marzo que Cielo Rusinque no cumplía con los requisitos académicos ni tenía experiencia en áreas específicas, como la libre competencia, para ejercer el cargo de superintendente de Industria y Comercio.

De acuerdo con el alto tribunal, la hoja de vida de Rusinque no demostraba experiencia en competencia, protección al consumidor, protección de datos ni propiedad industrial, materias propias del rol. Además, la decisión señaló que sus títulos de posgrado en Derecho Constitucional y Estudios Políticos no eran afines a las funciones del cargo.

Cielo Rusinque criticó el fallo del Consejo de Estado en el que anularon su nombramiento como superintendente de Industria y Comercio - crédito @cielo_rusinque/X

El fallo se fundamentó en el artículo 2.2.34.1.2 del Decreto 1083 de 2015, que exige a los aspirantes títulos de maestría o doctorado en áreas relacionadas con las funciones del puesto y una experiencia profesional de diez años en materias afines.

Según la demanda, la trayectoria de Rusinque se desarrolló principalmente en derecho penal y constitucional, y en asesoría de relaciones públicas, por lo que no cumpliría con los requisitos exigidos.

En su pronunciamiento, Rusinque calificó la decisión judicial como jurídicamente cuestionable y criticó que el fallo desestimara su formación académica. “El fallo parte de una premisa conceptualmente insostenible: considerar que una maestría en Ciencias Políticas y Sociales realizada en París, en una institución internacionalmente reconocida, carece de relación con las funciones de la Superintendencia”, escribió.

Cielo Rusinque denuncia que la sentencia desestima la validez internacional de su posgrado en la Universidad Paris II Panthéon-Assas - crédito @cielo_rusinque/X

Añadiendo que el Consejo de Estado ignoró la certificación del Ministerio de Educación sobre su programa y la naturaleza de su título expedido por la Universidad Paris II Panthéon-Assas.

“A pesar de lo certificado por la Universidad de Paris II, una de las más prestigiosas de Europa, sobre la naturaleza y contenido de mi título de maestría, el Consejo de Estado decidió ignorar estos estudios, en lo que es un claro un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto”, expresó en su mensaje.

“No se trata únicamente de un documentos académico, sino de un acto formal investido de presunción de legitimidad, cuya autoridad descansa en la tradición, el rigor y el reconocimiento de una de las más altas casas de estudio del derecho”, agregó.

Rusinque también señaló que la providencia desconoció el régimen aplicable a la convalidación de títulos de posgrado, que permite un plazo de dos años desde la posesión para cumplir el requisito, y cuestionó que se le exigiera un estándar no contemplado en la normativa vigente.

El Consejo de Estado argumenta que Cielo Rusinque no cumple con la experiencia profesional ni los títulos académicos exigidos para el cargo - crédito Luisa González/Reuters

“Tan débil fue el análisis del Consejo de Estado, que el Magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil —el más preparado y académicamente estructurado de la Sala— decidió salvar su voto”, subrayó la exfuncionaria.

La exsuperintendente defendió su experiencia profesional, afirmando que “excluye sin fundamento una trayectoria profesional amplia, cualificada y plenamente pertinente para el ejercicio del cargo”. Según Rusinque, aunque le reconocieron ocho años y seis meses de experiencia relacionada, se le descontaron más de cuatro años de labor en docencia e investigación en derecho público y constitucional.

La hoja de vida de Cielo Rusinque fue considerada insuficiente en áreas técnicas como libre competencia y protección al consumidor, según el fallo - crédito Colprensa

La demanda que llevó a la anulación de su nombramiento también alegó que Rusinque era cercana al presidente de la República, que la designó en el cargo, y que su experiencia profesional se relacionaba más con el derecho penal y constitucional que con las áreas exigidas para la Superintendencia.

“En el fondo, más allá de lo jurídico, lo cuestionable e inquietante es que las instituciones judiciales se transformen en armas políticas al servicio de la persecución del progresismo y de las fuerzas que han utilizado todas las formas de lucha para impedir las transformaciones profundas que requiere el país para ser una nación desarrollada y con justicia social”, concluyó dijo Rusinque en su mensaje.

El caso reavivó el debate sobre los criterios de idoneidad para cargos de alta dirección pública y las tensiones entre las decisiones administrativas y el control judicial.