Mujeres colombianas tienen mayor riesgo de padecer problemas de salud mental: cuál es la razón

Las mujeres soportan la mayor parte del trabajo no remunerado, lo que incrementa su vulnerabilidad emocional - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un estudio reciente del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género junto a la Secretaría Distrital de la Mujer y otro de la consultora THT Company, las mujeres en Colombia enfrentan riesgos elevados para su salud mental, una situación que refleja tanto factores estructurales locales como tendencias regionales en América Latina.

Ambos estudios exploraron como desde distintos ángulos cómo la desigualdad, la empatía, la sobrecarga de cuidados y las exigencias emocionales impactan el bienestar femenino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los hallazgos más contundentes, el estudio local revela que las jefas de hogar presentan un 59% más de riesgo de depresión, mientras que las mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género diversas enfrentan un 69% más de riesgo.

Estos riesgos no son uniformes: dependen de la acumulación de responsabilidades, la precariedad laboral, la desigualdad salarial y la exposición a violencias basadas en género, según el análisis.

El estudio vincula las condiciones laborales precarias con el aumento de problemas de salud mental en mujeres en Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección, en cambio, proviene de los vínculos sociales. El informe resalta que contar con redes de apoyo sólidas puede reducir el riesgo de depresión hasta en un 43%, lo que destaca la importancia de los lazos comunitarios y familiares para amortiguar el impacto de los factores adversos.

Lorena Cudris-Torres, doctora en Psicología, resume el fenómeno así: “Desde la práctica clínica vemos cómo la combinación de responsabilidad económica, trabajo doméstico y cuidado no remunerado genera una sobrecarga sostenida”. La especialista explica que esta acumulación de tareas incrementa el estrés crónico y limita el descanso y el autocuidado, todo ello directamente vinculado con el riesgo de depresión y otros trastornos emocionales.

La detección temprana aparece como un elemento crucial para evitar desenlaces graves. Cudris-Torres describe los síntomas frecuentes: agotamiento persistente, sentimientos de culpa por “no estar haciendo suficiente”, problemas de sueño, irritabilidad y dolores físicos.

Según ella, “si el cansancio no mejora con el descanso, si hay pérdida de interés en actividades antes gratificantes, cambios en el sueño, irritabilidad frecuente, dificultad para concentrarse o sentimientos recurrentes de culpa y desesperanza que persisten durante varias semanas, es fundamental buscar orientación profesional”.

Factores como la inequidad y la sobrecarga en el hogar contribuyen al deterioro del bienestar psicológico femenino - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a servicios de salud mental, sin embargo, sigue siendo desigual. Por ello, la Secretaría Distrital de la Mujer impulsa estrategias como el Sistema Distrital del Cuidado y la Ruta Única de Atención, que buscan aliviar la carga de cuidados y ofrecer apoyo jurídico, social y psicológico.

Para mujeres en riesgo, la recomendación es comunicarse con la línea de emergencias 123 o la Línea Púrpura Distrital (01 8000 112 137 y WhatsApp 300 755 1846) para recibir acompañamiento integral.

A nivel latinoamericano, los desafíos emocionales de las mujeres adquieren otra dimensión. El estudio de THT Company, que abarcó 20.050 mujeres de 12 países, revela que las participantes muestran una mayor inteligencia interpersonal que intrapersonal: es decir, son más hábiles para reconocer y valorar las emociones de los demás que para identificar y gestionar las propias. El mayor reto se encontró en la gestión de emociones ajenas, como desescalar un conflicto o acompañar a un equipo en momentos difíciles.

La educación y la edad también influyen en los resultados. El informe indica que los puntajes en inteligencia emocional aumentan con el nivel educativo y alcanzan su punto máximo entre los 42 y 53 años, para luego disminuir, sobre todo en lo referente al manejo de las emociones propias.

La investigación señala que la combinación de desigualdad y exceso de responsabilidades familiares repercute directamente en la salud mental de las colombianas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este panorama coincide con una tendencia descrita en la literatura internacional: las mujeres suelen interpretar mejor las señales emocionales, en particular las no verbales, pero también reportan mayores niveles de tensión o estrés emocional. Esa dualidad explica tanto la valoración social de la inteligencia emocional femenina como su desgaste cuando la tarea de gestión emocional se convierte en una expectativa permanente.

La exigencia social de que sean las mujeres quienes sostienen el clima emocional en el hogar, el trabajo o la comunidad se traduce en una carga invisible. Según THT, países como Perú y Ecuador sobresalen en inteligencia emocional. En Colombia, regiones como Norte de Santander y Atlántico superan el promedio nacional, sobre todo en la gestión de emociones de los demás.

En definitiva, los datos convergen en un punto: la salud mental y emocional de las mujeres está condicionada por estructuras sociales y culturales que asignan responsabilidades desiguales y exigen habilidades emocionales que no siempre reciben reconocimiento ni apoyo. Abordar el problema requiere políticas integrales, redes de apoyo y un cambio en cómo las sociedades entienden y distribuyen el trabajo emocional.