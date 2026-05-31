Andrés Cepeda habló de la confusión de su apellido con el de un candidato presidencial en redes sociales: “Mi postura es unir, no dividir”

La similitud nominal entre el músico Andrés Cepeda y el legislador Iván Cepeda provocó equívocos en redes durante la temporada preelectoral en Colombia, incrementando la interacción entre los ámbitos artístico y político - crédito captura de pantalla @andrescepeda / Instagram

La coincidencia de apellido entre el cantante Andrés Cepeda y el senador y candidato presidencial Iván Cepeda ocasionó confusión en redes sociales y en conversaciones entre ciudadanos, en medio del clima electoral de 2026 en Colombia.

El artista, que estaba en Estados Unidos por una gira internacional, habló con la revista Semana sobre política, identidad y su proyecto musical Bogotá, mientras Colombia se preparaba para las elecciones presidenciales.

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Andrés Cepeda explicó que su nombre se vio involucrado en discusiones políticas por la coincidencia de apellido con Iván Cepeda. El cantautor aseguró que observó la confusión con distancia: “Ha sido muy gracioso ver que en las redes sociales se borran un poco esos límites entre el entretenimiento y la política”. Además, señaló que el auge de las plataformas digitales favoreció esas mezclas, aunque para él música y política son esferas distintas.

La coyuntura electoral intensificó la confusión, pero el músico pidió separar ambos terrenos. “Me parece que son dos cosas muy distintas, que a la política hay que darle el lugar de seriedad y de responsabilidad civil que cada uno de nosotros como ciudadano tiene y no se debería mezclar con la frivolidad del entretenimiento”, afirmó. Para Cepeda, la respuesta ante la confusión pública debía ser el buen humor.

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