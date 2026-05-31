Mujer suiza compartió curiosa confusión que le causó una prohibición electoral en Colombia: “¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro?”

La ley seca, aplicada durante las elecciones presidenciales en Colombia, sorprendió a una creadora de contenido extranjera, quien relató en TikTok su desconcierto ante la restricción de venta de alcohol y desató un intenso debate sobre el sentido y la efectividad de esta medida en la vida política y social del país - crédito suizaencolombia / TikTok

La ley seca en Colombia durante las elecciones presidenciales de este 31 de mayo generó desconcierto entre algunos visitantes extranjeros. Este fue el caso de una usuaria de TikTok, conocida como ‘suizaencolombia’, quien compartió su asombro en redes sociales al descubrir esta medida.

En su video relató: “Oigan, estoy en la cama y como que no puedo dormir. Acá en Colombia estamos en plena época de elecciones y todo el mundo solo habla de política”.

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Acto seguido, dijo que al escuchar por primera vez sobre la ley seca “pensé: bueno, habrá como menos campañas políticas o menos eventos o yo qué sé. Pero no, eso significa que no se puede tomar alcohol. O sea, ¿qué tiene que ver lo uno con el otro? No entiendo qué es esa vaina. De verdad, eso solo pasa en Colombia”.

La usuaria comparó la situación con su país natal: “Yo soy de Suiza y ese es el país más tranquilo del mundo. O sea, ahí la gente vota como cada dos meses, yo creo. Sí, literal, cada dos meses, por cualquier, o sea, por cada tontería”. Detalló que en Suiza el proceso es sencillo: “Llega un sobre a la casa, lo abres, pones una crucecita si sí o no, lo cierras y pa correos. Y listo, cada uno sigue con su vida”.

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La joven también se refirió a las diferencias logísticas: “Mientras tanto, en Colombia, ley seca, la gente tiene que volver a su ciudad de origen, coger el avión solo para votar. ¿Qué es esa grosería?”.

Diversos usuarios respondieron a sus dudas en los comentarios. Uno señaló: “Es que aquí nos apasionamos, imagínate alcoholizados”. Otro puntualizó: “Aclaración: no es que no puedas tomar en casa, es que no puedes comprar bebidas alcohólicas”.

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Algunos explicaron la medida como una manera de prevenir conflictos: “Para que la gente no se emborrache, no peleen...”, “Es para evitar los enfrentamientos que se puedan dar por diferencias políticas y, así mantener el orden público”.

Otros aportaron una visión histórica: “Lo que pasa es que acá en Colombia han habido muchos muertos por política, ya que acá se consume mucho alcohol. Entonces es por prevención”. Finalmente, hubo comentarios críticos al sistema: “Te imaginas si fuese por correo la votación? 1.000 votan y aparecen 1.750 votos”, y bromas como: “Y lo peor es que el día de ley seca es donde más tomamos”.

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