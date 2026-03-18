Piden inminente salida del secretario de la Cámara, tras escándalo relacionado con su escolta en las elecciones del 8 de marzo

El representante a la Cámara por el partido Liberal pidió que se destituya del cargo al funcionario, que estaría salpicado en un presunto caso de corrupción electoral - crédito @JuanKarloslos/X

El representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, exigió el martes 17 de marzo la renuncia inmediata del secretario general de la Cámara, Jaime Lacouture, tras el escándalo originado por la captura de su escolta con $145 millones en efectivo y propaganda política a pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. Siendo este un caso que ha suscitado especial interés en la opinión pública por el cargo del funcionario.

Losada, en la plenaria de la corporación, que retomó actividades tras el prolongado receso, pidió que se asuman responsabilidades políticas ante la gravedad de los hechos y criticó la pasividad institucional frente a lo que calificó como un caso paradigmático de degradación democrática.

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La incautación de $145 millones, hallados en sobres marcados con nombres y acompañados de publicidad del candidato conservador Daniel Restrepo, ocurrió el 3 de marzo cerca de Hatonuevo, La Guajira, según informó la Policía. El escolta Luis Alfredo Acuña Vera, adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y asignado al esquema personal de Lacouture, fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía, que lo investiga por presunta compra de votos.

El secretario General de la Cámara Jaime Lacouture fue nuevamente denunciado por el representante a la Cámara Juan Carlos Losada - crédito Partido Conservador - @juancarloslosadavargas/ Instagram

Losada, en una dura intervención, habló sobre las implicaciones éticas de mantener a Lacouture en su cargo. “Aquí tiene que haber consecuencias políticas de semejante vergüenza que tiene que pasar el Congreso de la República. Durante los meses de las elecciones, los colombianos vimos cómo corrieron ríos de plata por este país. La política de la estructura dedicada a la compra de votos es una de las mayores ganadoras en las elecciones del 8 de marzo”, dijo.

El legislador detalló que los sobres contenían nombres y números telefónicos, además de material electoral del aspirante al Senado. Cuestionó también las explicaciones de la defensa, que atribuyeron la incautación a un supuesto montaje policial: “¿Dónde están las responsabilidades políticas de que encuentren $145 millones con publicidad de un candidato y que además estén marcados con nombres y que estén marcados con números telefónicos?”.

Los riesgos de la reelección y el silencio institucional favorecen la impunidad

En una intervención anterior, el congresista liberal hizo énfasis en que, durante el acto de reelección de Lacouture como secretario de la Cámara el 20 de julio de 2024, fue el único que se opuso abiertamente al nombramiento, pese a las advertencias sobre investigaciones previa. “Fui el único congresista que se opuso a la elección de Lacouture como secretario de la Cámara, no hicieron caso. Ahí lo tienen, comprando votos en La Guajira. Una desgracia”, afirmó.

El representante a la Cámara advirtió el 20 de julio de 2024 sobre lo que, según él, eran las contradicciones éticas del secretario de la Cámara Jaime Lacouture, que en esa jornada fue reelegido en su cargo - crédito @JuanKarloslos/X

Losada insistió en que las decisiones tomadas por el Congreso envían señales negativas a la ciudadanía. “Nuestras decisiones mandan mensajes políticos. Nuestras decisiones aquí mandan mensajes a la ciudadanía, que hoy está abiertamente asqueada, porque pareciera que en este Congreso los acuerdos políticos estuvieran por encima de la moralidad pública y de la ética”, expresó en la plenaria, en la que reiteró el rechazo social generalizado.

Por su parte, Lacouture, en su versión a la Unidad Nacional de Protección, señaló que el dinero incautado por su escolta era para la adquisición de un vehículo, argumento que no convenció ni a los legisladores opositores ni a los órganos de control. El hecho de que los recursos estuvieran divididos en sobres identificados y acompañados de tarjetones, despertó toda clase de sospechas sobre lo que sería la destinación de esos fondos.

El candidato al Senado Daniel Restrepo negó que su campaña esté vinculada a compra de votos o cualquier práctica ilegal, tras la incautación de $145 millones en una camioneta con publicidad de su candidatura en vías de La Guajira - crédito prensa Daniel Restrepo

Por su parte, Restrepo, implicado indirectamente por la presencia de su propaganda en el operativo, y que pasará de la Cámara al Senado, negó tener relación con el escolta capturado o con las sumas decomisadas.“Un escolta que no hace parte de mi campaña, ni de mi esquema de seguridad, fue retenido con dinero personal y publicidad política, algo que NO está prohibido por la ley. Insinuar un delito sin pruebas es irresponsable”, dijo Restrepo en aquel entonces.

La detención de Acuña Vera derivó en la apertura de investigaciones internas por parte del Partido Conservador y llevó al procurador Gregorio Eljach a considerar la posibilidad de iniciar una averiguación disciplinaria. Mientras tanto, el llamado de Losada apunta a que el Congreso, y especialmente los partidos políticos, “no se queden callados como lo hicieron hace dos años” y enfrenten la crisis institucional que supone este nuevo escándalo al más alto nivel legislativo.