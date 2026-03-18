Frustrado envío de casi siete toneladas de marihuana en carretera del Magdalena Medio: iban de Bogotá a Riohacha

Operativo narcotráfico incautó casi 7 toneladas de marihuana en el Magdalena Medio - crédito @DirectorPolicia/X

En un operativo realizado en el sector de La Lizama, sobre la vía nacional de Barrancabermeja, Santander, uniformados de la Policía Nacional de Colombia incautaron más de 6,6 toneladas de marihuana ocultas en un tractocamión, cargamento que tenía como destino final La Guajira.

De acuerdo con el reporte del director de la Policía, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, el vehículo cubría la ruta desde Bogotá y la droga estaba camuflada entre cajas de vinagre para evadir los controles policiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con declaraciones del coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, el operativo permitió afectar de forma directa las finanzas de la estructura criminal Dagoberto Ramos, vinculada al Estado Mayor Central.

Tras la incautación, una persona fue capturada y puesta a disposición de las autoridades. El cargamento, valorado en más de 8.200 millones de pesos, es también un golpe relevante para las redes de tráfico de drogas que operan en todo el territorio nacional.

Reporte oficial de la incautación de casi 7 toneladas de cannabis - crédito @DirectoPolicia/X

Según el reporte de la Policía Nacional, la marihuana estaba distribuida en lotes diferenciados por colores y calcomanías de dibujos animados y animales, una modalidad que utilizan las organizaciones criminales para identificar destinos y facilitar la logística del transporte ilícito.

El decomiso de la droga, además, impediría la eventual redistribución en el territorio nacional, traducida en una masiva circulación de millones de dosis en las calles del país.

En ese sentido, desde la institución aseguraron que sus uniformados continuarán intensificando los controles sobre los corredores estratégicos del Magdalena Medio, considerados clave para el desplazamiento de cargamentos ilegales hacia el norte de Colombia.

Además, las autoridades buscan establecer la procedencia exacta del alijo incautado y ampliar las investigaciones sobre la red logística que conecta a distintas organizaciones criminales.

Vista parcial de las toneladas de la droga incautada - crédito Policía Nacional

La Policía capturó a dos hombres con 104 kilos de marihuana en carretera La Paila–Armenia

Un operativo de control vial realizado por la Policía Valle en la vía estratégica La Paila–Armenia permitió la captura en flagrancia de dos hombres que transportaban 104 kilogramos de marihuana con destino a Bogotá el 17 de marzo de 2026.

Este decomiso se sucedió en el desarrollo de una política intensificada de combate al tráfico de estupefacientes.

En el procedimiento de Zarzal, los uniformados inspeccionaron un vehículo particular detenido en una estación de servicio Petrobras, hallando en la parte trasera 20 paquetes sellados con cinta adhesiva de color beige que contenían la sustancia vegetal con características físicas de marihuana. Tras el pesaje oficial, el material sumó 104 kilos.

El cargamento de marihuana era llevado en el vehículo blanco - crédito Policía Valle del Cauca

Los ocupantes del automotor, dos hombres de 24 y 26 años, fueron aprehendidos y deberán enfrentar a la justicia por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según precisó la Policía Valle

La Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, explicó que este resultado se enmarca dentro de los controles permanentes en ejes viales diseñados para contrarrestar el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad.

Los dos sospechosos y el cargamento incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía URI de Zarzal, que determinará la situación jurídica de los detenidos. Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir articulando esfuerzos entre alcaldías, instituciones estatales y fuerza pública para sostener la tendencia descendente en los indicadores delictivos.

Durante este bimestre, en el Valle del Cauca se registraron caídas en los delitos de homicidio, extorsión y secuestro frente al mismo periodo de 2025. Según datos del Observatorio de Prevención y Control de Violencia del departamento, se documentaron 366 homicidios, equivalentes a una reducción del 6,1%; las extorsiones disminuyeron un 34,4% con 97 casos reportados; y los secuestros bajaron un 28,5%, con 5 eventos contabilizados.