Accidente de tránsito en Magangué, Bolívar, dejó heridos a varios infantes de Marina

Accidente de tránsito dejó varios infantes de marina lesionados - crédito Magangué hoy/Facebook

Seis integrantes del Gaula de la Armada Nacional resultaron heridos en un accidente de tránsito en la vía que conecta a Magangué con el corregimiento de Juan Arias, en el departamento de Bolívar, sobre las 3:30 p. m. del 17 de marzo de 2026.

El hecho se registró mientras los uniformados se desplazaban para cumplir tareas de prevención y apoyo a la comunidad local.

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De acuerdo con La FM, según versiones recogidas entre la comunidad, el conductor del camión recolector de basura perteneciente a la empresa Aseo Pronto- uno de los vehíuclos involucrados en el siniestro- identificado como Eduar Enrique García Budiño, de 39 años, habría perdido el control antes de impactar contra el transporte militar que movilizaba a miembros del Batallón Fluvial N° 17.

La identidad de los lesionados habría sido confirmada por las autoridades, según replico el medio regional, Magangué Hoy:rik Hernández Borja, Elkin Elías Corzo Blanco, Luis Alberto Pacheco Jaramillo, Wilson Ramírez Lara, Carlos Andrés Anaya Ávila, Danilo José Angulo Herrera, Yair Alfonso Guzmán Herazo y el sargento segundo José Darío Rodríguez Tuiran.

Todos recibieron atención inmediata por parte de organismos de socorro, que gestionaron su traslado a centros asistenciales donde permanecen bajo observación médica. Algunos de los uniformados presentan traumas en el rostro, cráneo, extremidades y tórax, por lo que fueron remitidos a centros asistenciales para su atención. Uno de ellos sería el César Augusto Ortiz Acevedo, de 36 años, hombre que conducia el vehículo oficial.

Seis integrantes del Gaula de la Armada Nacional resultaron heridos en un accidente de tránsito en la vía que conecta a Magangué con el corregimiento de Juan Arias, en el departamento de Bolívar, sobre las 3:30 p. m. del 17 de marzo de 2026 - crédito Magangué Hoy/Facebook

Hasta ahora, no se ha publicado un parte oficial sobre el estado de salud de los afectados.

Por medio de un comunicado oficial, la institución comunicó: “resultaron lesionados nueve uniformados y un civil, quienes fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial en el municipio de Magangué, donde reciben atención médica especializada”.

Los hechos involucraron un camión institucional del Gaula Militar Bolívar, adscrito a la Brigada de Infantería de Marina No. 1, y un vehículo encargado de la recolección de residuos sólidos. La autoridad competente aún “adelanta las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias de los hechos”, según reportó la Armada Nacional.

La fuerza informó que “activó de manera inmediata los protocolos institucionales correspondientes e informó a las autoridades competentes” tras el siniestro.

El comunicado agrega que la Armada Nacional “reitera su compromiso con la protección de la vida e integridad de su personal”, además de asegurar que se mantiene “con el desarrollo de operaciones en el cumplimiento de la misión constitucional”.

Comunicado Armada Nacional sobre accidente de marinos en Magangué - crédito Suminsitrado a Infobae

Volqueta perdió el control y atropelló a dos peatones, uno murió

La mañana del martes 17 de marzo, una mujer perdió la vida y otra persona resultó herida tras un accidente que involucró a una volqueta frente a la estación de Transmilenio de Alquería, en el sur de Bogotá. La tragedia movilizó a los organismos de emergencia y generó alarma entre los transeúntes que se encontraban en la zona.

Según la Secretaría de Movilidad, el siniestro se registró a las 8:00 a. m. en la intersección de la carrera 52A con Autopista Sur, en la localidad de Tunjuelito. Las autoridades confirmaron que la víctima fatal falleció en el lugar, mientras que los servicios médicos atendieron a la persona herida, cuya identidad no fue revelada públicamente.

Autoridades reportaron el incidente a las 9:15 a. m., lo que provocó preocupación entre testigos y usuarios del sistema de transporte - crédito Pasa en Bogotá/X

El accidente obligó al despliegue de equipos de emergencia, lo que ocasionó una fuerte congestión en una de las vías principales del sur de la ciudad. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas, como la avenida Gaitán Cortés, para evitar mayores retrasos. La medida buscó minimizar el impacto del cierre temporal en la movilidad local.

La colisión entre la volqueta y los peatones está siendo investigada por las autoridades de tránsito, que buscan esclarecer las circunstancias exactas del hecho. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre cómo ocurrió el impacto ni sobre la responsabilidad de los involucrados.

En un comunicado emitido cerca de las 9:15 a. m., la Secretaría de Movilidad señaló que actuaron junto al servicio médico y el grupo de investigación para atender la emergencia. “Nuestras unidades gestionan el tráfico en la zona para mitigar la afectación vial”, indicó la entidad, al tiempo que expresó solidaridad con los familiares de la persona fallecida.

El tráfico en la zona se vio afectado por la presencia de equipos de emergencia y las labores de atención al accidente - crédito Pasa en Bogotá

La presencia de equipos de emergencia y las labores de investigación generaron congestión vehicular durante varias horas en los alrededores de la estación de Alquería. La situación se normalizó hacia las 11:20 a. m., cuando la Secretaría de Movilidad informó la reapertura de la vía y lamentó las consecuencias del siniestro.