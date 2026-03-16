Colombia

Puertorriqueño celebró los tres años que lleva viviendo en Colombia con contundente frase: “De aquí no me voy”

El joven compartió su experiencia migratoria en redes sociales con el fin de inspirar a los latinos, demostrando que la adaptación no es fácil, aunque resaltó que el país lo acogió muy bien

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La adaptación y la empatía permitieron al joven conocer otra cara del país - crédito mcedgarj / TikTok

El creador de contenido Edgar Martínez, conocido por su presencia en TikTok, celebró que cumplió 3 años viviendo en Colombia, consolidando una nueva etapa en su vida. Y es que a través de una serie de videos publicados en su cuenta, ha documentado los cambios personales y profesionales que experimentó desde febrero de 2023, cuando estableció su residencia en el país Suramericano tras vender todas sus pertenencias en Puerto Rico.

La decisión de fijar su hogar en Bogotá, y luego en Cajicá, no solo le cambió su perspectiva de la vida, sino que tuvo influencia en su trabajo, debido a que decidió trabajar como creador de contenido y así empezó a conectar aún más con su audiencia.

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Martínez detalló que optó por radicarse definitivamente en el país luego de un periodo de ajuste y de aislamiento que duró 20 meses en Cajicá, municipio cercano a Bogotá. Inicialmente, su residencia incluyó tres de los barrios considerados entre los de mayor posicionamiento socioeconómico de la capital: Chicó, Santa Bárbara y Rosales.

La experiencia en estos sectores le permitió identificar retos específicos, como el choque cultural, el contacto con el clasismo y una percepción de distanciamiento social distinguible en comparación con sus vivencias previas en Puerto Rico y en Estados Unidos.

El creador puertorriqueño sorprendió al
El creador puertorriqueño sorprendió al revelar su cariño por Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Martínez transformó sus percepciones iniciales sobre el entorno bogotano y utilizó el proceso de adaptación como elemento diferencial en sus videos: “En cualquier ciudad del mundo vas a encontrar lo que sales buscando. Yo sigo viajando constantemente, pero ahora cuando salgo no paro de pensar en el momento de regresar. Yo amo este país, esta es mi casa, tengo una vida aquí y de aquí no me saca nadie”.

Según su testimonio, el hecho de interactuar con la comunidad fue clave para conectar con una parte de la población que habita en Bogotá: “Comencé a conocer al rolo del que no te hablan: el amable, el exitoso pero humilde, el que quiere más de la vida y hace lo que sea por ayudar a todo el mundo a su alrededor, el que camella, el que empezó desde cero y se atrevió a creer en sí mismo y cumplir su sueño”.

Del mismo modo, Martínez recalcó la perseverancia como rasgo predominante en el ámbito laboral colombiano, haciendo alusión al concepto local de “camellar” (trabajar) y la actitud de “echar pa’ lante” ante las crisis políticas y socioeconómicas recurrentes.

La exposición de estos planteamientos en TikTok le ha permitido consolidar una narrativa que trasciende el relato personal, posicionándose como referente para otros migrantes latinoamericanos que buscan opciones de integración y éxito en Colombia.

El tiktoker conoce las principales
El tiktoker conoce las principales ciudades y pueblos del país - crédito Colprensa

El recorrido de Martínez en Colombia no se limita a la capital. De acuerdo con sus videos, ha visitado ciudades y regiones clave para la industria de contenidos turísticos y motivacionales: Barranquilla, Cartagena, Medellín, Pereira, Quindío, Santa Marta y casi toda Cundinamarca, conociendo así paisajes, costumbres y retos sociales.

La combinación de su mensaje motivacional con el relato de su situación migratoria lo ubica como uno de los creadores de contenido que se destaca por mostrar su experiencia migratoria como un referente para aquellos que quieren conocer Colombia o mudarse allí.

Sus seguidores valoran la forma
Sus seguidores valoran la forma como se expresa de las ciudades de Colombia - crédito Alcaldía de Cartagena

Martínez reiteró que su apego por Colombia responde a motivos personales: “Yo de Colombia no me voy y tengo una misión muy linda con este país. Quiero educar e impactar positivamente la vida de la mayor cantidad de personas que yo pueda mientras yo esté aquí. Así que gracias a todos por recibirme con tanto amor”.

Así, aseguró que considera tener la misión de impactar positivamente la vida de la mayor cantidad de personas posible mientras permanezca en el país.

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