Indígenas bloquean los edificios de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia: empleados deberán hacer teletrabajo

Cierres viales en La Alpujarra por llegada la llegada de al menos 12 buses de la minga indígena - crédito Teleantioquia

En la madrugada del lunes 16 de marzo, una docena de buses y dos camionetas llegaron al centro de Medellín con un grupo de indígenas, que se encuentran bloqueando el ingreso al Centro Administrativo La Alpujarra, sede de la alcaldía de la ciudad y la Gobernación de Antioquia, y afectando la movilidad en la ciudad.

De acuerdo con las primeras informaciones unos 500 indígenas provenientes del Urabá y Suroeste antioqueño se instalaron en la vía principal que conecta la zona, para manifestar sus inconformidades ante el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

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La Secretaría de Movilidad de la ciudad informó a las 5:02 a. m. que se presentó cierre “en la glorieta de La Alpujarra, sentido occidente - oriente, debido a manifestación ciudadana”. De esta manera, la entidad recomendó a los ciudadanos tomar como vías alternas la avenida 33 y Villanueva.

Al lugar de los hechos hizo presencia la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), para garantizar el orden y la seguridad.

La minga indígena exige hablar directamente con el Gobierno Departamental - crédito @Marovaan/X

El bloqueo ha generado complicaciones en el tránsito vehicular y peatonal en el centro administrativo de la ciudad. Funcionarios y ciudadanos han tenido dificultades para acceder a las oficinas públicas y a edificios cercanos, lo cual ha causado retrasos en trámites y actividades oficiales.

Desde la Personería se solicitó a los empleados que utilicen el teletrabajo siempre que sea viable, con la finalidad de reducir la presencia en el Centro Administrativo. Solo quienes deban cumplir funciones imposibles de realizar a distancia recibirán acceso, limitado exclusivamente por la Avenida del Ferrocarril.

El llamado se extiende a la ciudadanía: quienes tengan trámites o citas programadas en La Alpujarra deberían considerar posponer sus diligencias, pues la circulación en el sector enfrenta serias restricciones. Las autoridades recomendaron evitar la zona para prevenir mayores contratiempos.

La minga indígena exige hablar directamente con el Gobierno Departamental - crédito Captura video/Redes sociales

Razones del bloqueo en Medellín

A través de un comunicado, la Organización Indígenena de Medellín explicó las exigencias para un diálogo directo con el Gobierno Departamental y sus derechos. “La Organización Indígena de Antioquia – OIA, autoridad organizativa y política de los pueblos indígenas del departamento, informa a la opinión pública, a las instituciones del Estado y a la sociedad antioqueña que más de 2.000 hombres y mujeres indígenas provenientes de distintos territorios y municipios del departamento se movilizan hacia la ciudad de Medellín en el marco de una Minga Indígena por la vida, el territorio y los derechos de nuestros pueblos".

La organización detalló que la movilización “se convoca como un acto legítimo de los pueblos Embera Eyábida, Embera Dóbida, Embera Chamí, Guna Dule y Senú, quienes durante más de 40 años han construido de manera colectiva la Organización Indígena de Antioquia, reconocida por el Ministerio del Interior como la única organización legítima y representativa de estos pueblos en el departamento”.

Fue así como la minga explicó que luego de dos años de gobierno departamental, no ha sido posible un diálogo con el Gobernador, “situación que preocupa profundamente a nuestras comunidades, quienes históricamente han apostado por el diálogo de gobierno a gobierno, el respeto institucional y la construcción conjunta de soluciones para los territorios indígenas”.

La organización ha elaborado un pliego de peticiones que reúne las preocupaciones y propuestas de los pueblos originarios de Antioquia - crédito @OIA_COLOMBIA/X

Además, la Organización Indígena de Antioquia, detalló en el comunicado que las comunidades “enfrentan múltiples desafíos relacionados con el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación propia, la protección del territorio, la seguridad alimentaria, la atención a la niñez, la protección de líderes y lideresas, así como el fortalecimiento de nuestros sistemas de gobierno propio y nuestras formas de vida ancestrales”.

La organización ha elaborado un pliego de peticiones que reúne las preocupaciones y propuestas de los pueblos originarios de Antioquia, el cual será presentado formalmente como base para las conversaciones.

Los pueblos indígenas insisten en el reconocimiento de la OIA como interlocutora legítima y convocan al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a abrir un canal de diálogo directo. Argumentan que su derecho a la participación y movilización está respaldado tanto por la Constitución Política de Colombia como por instrumentos internacionales de protección de los derechos indígenas.

Las comunidades han manifestado que la acción colectiva responde a preocupaciones concretas en diversas áreas, entre ellas la salud, la educación, la seguridad alimentaria, la protección territorial y la salvaguarda de la infancia - crédito @OIA_COLOMBIA/X

¿Qué dijo el Gobernador de Antioquia?

Andrés Julián Rendón denunció una “arremetida” en el departamento vinculada a movilizaciones indígenas y tensiones políticas relacionadas con el Gobierno nacional. El mandatario regional afirmó que la situación involucra tanto a actores del crimen como a sectores políticos y sociales, y que la administración no cederá ante presiones.

El Gobernador de Antioquia explicó la movilización responde a conflictos sobre la designación de docentes indígenas. Además, detalló que el conflicto se originó tras el reciente cambio de liderazgo en las comunidades indígenas de San Pedro de Urabá y Arboletes.

Según el gobernante, la administración departamental había concertado el nombramiento de profesores con los líderes indígenas anteriores, pero los nuevos dirigentes buscan reemplazar a esos maestros por otros afines a su gestión.

El propio Rendón rechazó esa lógica: “Ellos creen que esto se maneja como una tienda y que entonces, al haber cambio de gobierno indígena, pueden disponer de unos nuevos profesores. Eso no funciona así”, sostuvo en diálogo con Mañanas Blu.

El mandatario regional afirmó que si los indígenas continúan bloqueando La Alpujarra, no habrá diálogo - crédito Colprensa

En varios resguardos, los estudiantes permanecen sin clases desde hace semanas, ya que no se permite el acceso a los docentes nombrados por la Gobernación. El gobernador lo explicó al medio radial así: “Se llevan varias semanas sin que los niños puedan recibir clases porque no dejan ingresar a los niños a la sede, y en consecuencia tampoco recibir el programa de alimentación escolar”.

La afectación educativa preocupa a la administración, que recordó que solo los municipios con autonomía educativa certificada pueden nombrar directamente a sus profesores. El resto depende de la Gobernación.

El conflicto, según Rendón, tiene raíces en disputas internas por la gobernanza de los resguardos, donde algunos sectores rechazan los resultados electorales de sus autoridades tradicionales. Debido a ello, las tensiones también han escalado hacia bloqueos en el centro administrativo de La Alpujarra, en Medellín.

La Gobernación ha condicionado la apertura de una mesa de diálogo al levantamiento de los bloqueos. Mientras tanto, el gerente indígena del departamento mantiene contactos preliminares con los líderes de la movilización, pero Rendón fue tajante: “Mientras mantengan bloqueado el acceso a La Alpujarra, no puede haber concertación, negociación ni diálogo alguno”.