Colombia

Gobierno buscará que EE. UU. levante sanciones a Venezuela para reactivar cooperación energética

La solicitud busca reactivar proyectos energéticos entre ambos países, especialmente de interconexión eléctrica y suministro de gas natural, además de avanzar en contratos binacionales que fortalezcan el abastecimiento y reduzcan costos en algunas regiones

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La integración energética entre Colombia
La integración energética entre Colombia y Venezuela incluye proyectos de interconexión eléctrica y suministro de gas. - crédito Grupo Energía Bogotá

El Gobierno anunció que sostendrá una reunión con autoridades de Estados Unidos para plantear la posibilidad de levantar las sanciones contra Venezuela, una medida que, según el Ejecutivo, permitiría reactivar proyectos de cooperación energética entre ambos países.

El anuncio lo hizo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a través de su cuenta en X, donde explicó que el encuentro con el gobierno estadounidense está previsto para el próximo lunes.

De acuerdo con el funcionario, la conversación hace parte de una agenda energética que Colombia adelanta con Venezuela y que busca abrir nuevas oportunidades de desarrollo para el país y fortalecer la seguridad energética en la región.

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En su mensaje, el ministro aseguró que el levantamiento de las sanciones sería clave para restablecer plenamente las relaciones comerciales en materia energética y avanzar en acuerdos binacionales.

“Para avanzar en esa dirección necesitamos levantar sanciones que permitan restablecer plenamente las relaciones comerciales; por eso tendremos una reunión con el gobierno de Estados Unidos el próximo lunes”, afirmó el ministro.

El pronunciamiento se produjo después de una reunión binacional entre Colombia y Venezuela, que fue destacada por el presidente Gustavo Petro.

El mandatario señaló en sus redes sociales que el encuentro dejó resultados positivos en diferentes frentes de cooperación entre ambos países.

Ha sido supremamente exitosa la reunión binacional Colombia/Venezuela”, escribió el jefe de Estado.

Además, indicó que dentro de la agenda energética se espera avanzar en gestiones internacionales que permitan facilitar la cooperación.

La integración energética avanza y esperamos levantamiento de sanciones Ofac para lograrlo”, agregó el presidente.

El presidente Gustavo Petro calificó
El presidente Gustavo Petro calificó como “supremamente exitosa” la reunión binacional con Venezuela. - crédito @petrogustavo/X

Empresas interesadas en la interconexión eléctrica

Durante las conversaciones sobre cooperación energética también se abordaron proyectos de infraestructura eléctrica entre ambos países.

Según el ministro Palma Egea, la empresa ISA Intercolombia planteó la posibilidad de liderar inversiones en la interconexión energética.

Con interés recibimos la propuesta para que ISA Intercolombia lidere inversiones en interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela por La Guajira, donde hoy tenemos el mayor potencial exportador de energías limpias del país”, señaló el funcionario.

Además, indicó que otras compañías públicas colombianas también han manifestado interés en participar en estos proyectos.

Empresas públicas como Grupo Energía Bogotá y EPM también han manifestado su interés en participar en la rehabilitación y ampliación de esta infraestructura”, afirmó.

Las compañías mencionadas son Grupo Energía Bogotá y Empresas Públicas de Medellín, que podrían participar en la recuperación de redes eléctricas binacionales.

Proyectos energéticos en regiones de frontera

El ministro también explicó que dentro de la agenda energética se analizó la posibilidad de reanudar la exportación de energía desde Venezuela hacia Puerto Carreño, en el departamento de Vichada.

Según señaló, esta región quedó sin esa conexión eléctrica tras una decisión adoptada durante el gobierno anterior.

“Conversamos igualmente sobre la posibilidad de reanudar la exportación de energía desde Venezuela hacia Puerto Carreño (Vichada), una región históricamente olvidada que quedó a oscuras tras la decisión del gobierno de Duque de desconectar esta interconexión y dejar además una deuda pendiente”, afirmó Palma Egea.

El funcionario agregó que esa decisión obligó a muchas familias a recurrir a sistemas de generación con combustibles fósiles.

“Ese cierre obligó a miles de familias a depender de generación con diésel, con altos costos para los usuarios y mayores subsidios del Estado”, señaló.

El ministro Edwin Palma Egea
El ministro Edwin Palma Egea anunció que el Gobierno sostendrá una reunión con EE. UU. para hablar sobre sanciones a Venezuela. - crédito @MinEnergiaCo/X

Revisión de infraestructura energética binacional

Otro de los temas analizados durante las conversaciones fue el estado de la interconexión eléctrica San Mateo – Corozo, ubicada en Norte de Santander.

De acuerdo con el ministro, esta infraestructura podría contribuir a la confiabilidad energética en la región.

También revisamos el estado de la interconexión San Mateo – Corozo en Norte de Santander, que se encuentra funcional y podría servir como garantía de confiabilidad energética para Venezuela en épocas de sequía”, explicó.

El funcionario añadió que desde el lado venezolano la infraestructura ya está preparada para operar.

“Del lado venezolano la infraestructura está lista”, indicó.

Gas natural y contratos entre empresas estatales

En materia de gas natural, el ministro señaló que la empresa Petróleos de Venezuela manifestó su intención de terminar el contrato vigente con Ecopetrol.

Sin embargo, afirmó que existe disposición para revisar las condiciones del acuerdo.

Existe voluntad política de ambas empresas para revisar el acuerdo el próximo año en precios y tiempos”, indicó el funcionario.

Palma Egea explicó que el gas venezolano podría representar una alternativa para garantizar el abastecimiento energético en el país.

“El gas proveniente de Venezuela puede ser una alternativa de corto plazo viable en precio y tiempo, que incluso permitiría mejores costos para el país”, aseguró.

El ministro Edwin Palma anunció
El ministro Edwin Palma anunció que el Gobierno sostendrá una reunión con EE. UU. para hablar sobre sanciones a Venezuela. - crédito @PalmaEdwin/X

Integración energética como apuesta regional

El ministro también señaló que el Gobierno busca fortalecer la cooperación energética como una herramienta para impulsar el desarrollo económico regional.

La integración energética entre Colombia y Venezuela es una oportunidad para garantizar seguridad energética, desarrollo regional y energía más limpia para nuestros pueblos”, concluyó.

La reunión con autoridades de Estados Unidos prevista para el próximo lunes será clave para determinar si se abren las condiciones diplomáticas y comerciales que permitan avanzar en esta agenda energética entre Colombia y Venezuela.

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