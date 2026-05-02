Colombia

Carolina Ramírez desmintió rumores sobre el nacimiento de su bebé: “Mi mamá se comió el cuento”

La actriz relató a sus seguidores que fue víctima de un bulo que aseguraba que ya había cumplido con labores de parto. Por ese motivo, anunció medidas inmediatas

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La actriz reveló que varias personas la felicitaron por su supuesto parto por una supuesta publicación realizad apor ella y que se difundió en plataformas digitales - crédito @carocali/Instagram

La actriz Carolina Ramírez, conocida por sus papeles protagónicos en producciones como Séptima puerta, La hija del mariachi, La Pola y más recientemente por su trabajo en La Reina del Flow y En el barro, viene siendo noticia en 2026 por sus apariciones en pantalla con estas dos últimas producciones, pero también por la sorpresa que le dio a todo el país al confirmar en febrero pasado que estaba embarazada.

“Desde la madurez en la que me encuentro, me siento lista para lo que viene. Sé que no hay que romantizar el camino y que vendrán desafíos, pero estamos preparados para recibirlos juntos”, subrayó en una publicación en sus redes sociales.

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Aunque la caleña de 42 años se caracteriza por su discreción a la hora de usar y compartir detalles sobre su vida en redes sociales, no ha tenido problemas en mostrar los aspectos positivos y negativos del embarazo, llegando a mostrar sin reparos las secuelas que este proceso deja en su cuerpo.

No obstante, la expectativa dejó ver su lado oscuro en una reciente publicación de la actriz, tras revelar que una publicación comenzó a circular en la red afirmando que ya había dado a luz, cosa que negó categóricamente.

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Inicialmente compartió una imagen en sus historias de Instagram donde apareció sonriendo y luciendo su abdomen de embarazada, acompañada de unas palabras escritas. “Hoy 1 de Mayo doy constancia de que bebé sigue en el horno. Difundan que mi mamá se comió el cuento que anda por ahí circulando (casi la matan de un infarto)“, expresó.

La actriz se tomó con cierta gracia los rumores infundados sobre su embarazo - crédito @carocali/Instagram
La actriz se tomó con cierta gracia los rumores infundados sobre su embarazo - crédito @carocali/Instagram

Poco después compartió un clip en el que habló al respecto, junto a la captura de pantalla del supuesto anuncio del nacimiento de su bebé.

“O sea, gracias por el edit porque parece que hubiera parido a los 18 años y ese bebé está muy hermoso, pero no, no es mío. Y no, no he parido todavía”, comentó, tomándose la situación con cierta gracia, pidiéndole a sus seguidores que difundieran la aclaración. “Por favor difundan que ya me han felicitado como cinco y yo: ¿por qué me felicitarán? (...) Este bebé sigue en el horno, difundan", añadió.

Derivado del malentendido generado por este rumor, Carolina volvió a tocar el tema en un video posterior, en el que afirmó la necesidad de utilizar un mecanismo de interacción más directo con su fanaticada para evitar este tipo de especulaciones.

“Yo sigo creyendo que si tuviésemos un canal más íntimo, este tipo de cosas no pasarían. O pasarían pero serían como más divertido, porque incluso podríamos interactuar de lo absurdo de las cosas que salen”, afirmó entre risas.

Ante esto, Carolina dejó alojado un link que redirige a un formulario de Google con el que buscaría que los más interesados recibieran información de primera mano sobre las actualizaciones relacionadas con su embarazo. Todo indica que esta idea la venía fraguando desde incluso antes de que saliera el rumor de su supuesto parto, pues la actriz afirmó que esta iniciativa también generó sospechas.

Carolina Ramírez anunció su deseo de combatir los rumores y desinformación sobre su embarazo con la puesta en marcha de un canal privado de "mailing" - crédito @carocali/Instagram
Carolina Ramírez anunció su deseo de combatir los rumores y desinformación sobre su embarazo con la puesta en marcha de un canal privado de "mailing" - crédito @carocali/Instagram

“No porque vaya a abrir una secta, porque también dijeron eso. O sea, ya parí, estuve internada, hospitalizada o sigo internada y hospitalizada porque mi embarazo no va bien. También ese chisme llegó, también se preocupa mi mamá, pero lo de la secta no lo sabe todavía. Voy a contarle”, expresó en claro tono sarcásico. “Ser una secta debe ser muy jodido, debe tener unos gastos administrativos insoportables. Entonces no, no es para una secta, es para un canal. Seguimos informando”, concluyó.

Cabe recordar que cuando la caleña anunció su embarazo en febrero, confirmó que ya sumaba casi seis meses de gestación. Tomando en cuenta lo anterior, la actriz podría entrar a labores de parto en cuestión de semanas.

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