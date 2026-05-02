Colombia

Aranceles del 100 % de Ecuador golpean comercio con Colombia y afectan a más de 2.700 empresas

La entrada en vigor de aranceles del 100 % a productos colombianos por parte de Ecuador intensifica la tensión comercial y pone en riesgo el intercambio bilateral

Guardar
La entrada en vigor de aranceles del 100 % a productos colombianos por parte de Ecuador intensifica la tensión comercial y pone en riesgo el intercambio bilateral | REUTERS/Karen Toro
La entrada en vigor de aranceles del 100 % a productos colombianos por parte de Ecuador intensifica la tensión comercial y pone en riesgo el intercambio bilateral | REUTERS/Karen Toro

La entrada en vigor de aranceles del 100 % impuestos por Ecuador a las importaciones colombianas marca un nuevo punto crítico en la relación comercial entre ambos países, en medio de tensiones políticas y de seguridad en la frontera, de acuerdo con una publicación de El Tiempo.

La medida, que anteriormente era del 50 %, se aplica a la mayoría de mercancías provenientes de Colombia, con excepciones en sectores como el energético, según se detalla en la resolución del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, Senae.

PUBLICIDAD

El ajuste arancelario responde, según el documento oficial, a una “omisión sistemática en los controles de salida” por parte de Colombia, argumento con el que Ecuador justifica el incremento hasta el 100 %.

El ajuste arancelario responde, según el documento oficial, a una “omisión sistemática en los controles de salida” por parte de Colombia, argumento con el que Ecuador justifica el incremento hasta el 100 % | REUTERS/Yuriko Nakao
El ajuste arancelario responde, según el documento oficial, a una “omisión sistemática en los controles de salida” por parte de Colombia, argumento con el que Ecuador justifica el incremento hasta el 100 % | REUTERS/Yuriko Nakao

De acuerdo con la información disponible, el intercambio comercial entre ambos países supera los 2.800 millones de dólares, lo que evidencia la magnitud del impacto potencial de esta decisión. Colombia se posiciona como el tercer proveedor de bienes para Ecuador, mientras que este último ocupa el sexto lugar como socio comercial de Colombia.

PUBLICIDAD

Entre enero y febrero de este año, las exportaciones colombianas hacia Ecuador alcanzaron los 251,3 millones de dólares, lo que representa una caída del 27,1 % frente al mismo periodo del año anterior. Este descenso ya anticipaba un escenario complejo que ahora se profundiza con la nueva política arancelaria.

Los productos más exportados por Colombia en ese periodo incluyen energía eléctrica, medicamentos, azúcares de caña, insecticidas, carburorreactores y productos de cuidado personal. Estos sectores podrían experimentar una afectación directa ante el encarecimiento de los bienes en el mercado ecuatoriano.

A nivel territorial, los departamentos que más podrían sentir el impacto son Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, con exportaciones de 64,9 millones, 53 millones y 47,4 millones de dólares, respectivamente, según los datos reportados. También figuran Cundinamarca, Bolívar y Atlántico entre las regiones con mayor exposición comercial.

En total, se estima que más de 2.700 empresas colombianas podrían verse afectadas por esta decisión. Entre ellas se encuentran compañías de distintos sectores industriales y comerciales que han mantenido relaciones activas con el mercado ecuatoriano.

Frente a este escenario, el Gobierno colombiano adoptó medidas de respuesta. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió un decreto que establece aranceles diferenciados para 191 productos provenientes de Ecuador, con tarifas que oscilan entre el 35 %, 50 % y 75 %.

Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, habló de retos económicos - crédito Colprensa
- crédito Colprensa

“Con esta medida no solo protegemos la industria nacional, sino que garantizamos el abastecimiento interno”, explicó la ministra Diana Marcela Morales, al detallar el alcance de la decisión, citada por el documento oficial.

Según lo planteado, algunos productos como fríjol, plátanos y medicamentos tendrán un arancel del 35 %, mientras que otros como aceites vegetales, neumáticos y papel estarán gravados con el 50 %. En el nivel más alto, del 75 %, se ubican productos agroindustriales como arroz, azúcar, café, cacao y derivados industriales como tubos de PVC o barras de acero.

La decisión de ambos países refleja un endurecimiento de las medidas comerciales que ya venían escalando en los últimos meses. Esta dinámica ha generado preocupación entre transportistas, exportadores y distintos sectores productivos que dependen del intercambio binacional.

La decisión de ambos países refleja un endurecimiento de las medidas comerciales que ya venían escalando en los últimos meses | REUTERS/Karen Toro
La decisión de ambos países refleja un endurecimiento de las medidas comerciales que ya venían escalando en los últimos meses | REUTERS/Karen Toro

El impacto no solo se limita a cifras económicas, sino que también puede afectar cadenas logísticas, empleo y estabilidad en regiones que dependen del comercio exterior. La evolución de esta situación dependerá de eventuales diálogos entre los gobiernos para reducir tensiones y evitar mayores afectaciones.

Temas Relacionados

Crisis arancelaríaEcuadorColombiaEconomíaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“La Constitución no se cambia”: De la Espriella arremete contra la constituyente de Petro

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó la propuesta de constituyente de Gustavo Petro y anunció que defenderá la Constitución de 1991

“La Constitución no se cambia”: De la Espriella arremete contra la constituyente de Petro

“Se han desplegado 6 ataques con 5 detonaciones”: ELN ataca con drones estación de Policía en Chocó y deja heridos

Un ataque con explosivos lanzados desde drones contra una estación de Policía en Chocó dejó dos uniformados heridos y generó alerta por la intensidad de las acciones armadas en la zona

“Se han desplegado 6 ataques con 5 detonaciones”: ELN ataca con drones estación de Policía en Chocó y deja heridos

“No me gusta mucho, saldré corriendo”: Petro lanza dura frase sobre la Casa de Nariño en Medellín

El presidente Gustavo Petro aseguró que no se siente cómodo en la Casa de Nariño y afirmó que al terminar su mandato el 7 de agosto “saldrá corriendo”

“No me gusta mucho, saldré corriendo”: Petro lanza dura frase sobre la Casa de Nariño en Medellín

Asesinato de líder comunal en Segovia desata desplazamiento de casi 20 familias en zona rural

El homicidio de un líder comunal en zona rural de Segovia provocó el desplazamiento de al menos 19 familias tras el aumento de la violencia en el nordeste antioqueño

Asesinato de líder comunal en Segovia desata desplazamiento de casi 20 familias en zona rural

“La constituyente se presentará el 20 de julio”: Petro revela cómo avanzará la propuesta ante el Congreso

El presidente Gustavo Petro aseguró que la propuesta de asamblea constituyente será presentada el 20 de julio si se completan las firmas requeridas

“La constituyente se presentará el 20 de julio”: Petro revela cómo avanzará la propuesta ante el Congreso
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

ENTRETENIMIENTO

La familia de Karol G vuelve a ser noticia: Katherin Giraldo realizó publicaciones aludiendo a heridas familiares

La familia de Karol G vuelve a ser noticia: Katherin Giraldo realizó publicaciones aludiendo a heridas familiares

Yina Calderón contó por qué decidió revelar anticipadamente el embarazo de Lina Tejeiro: “Soy experta en enterarme primero”

Carolina Ramírez desmintió rumores sobre el nacimiento de su bebé: “Mi mamá se comió el cuento”

Video: Shakira quedó boquiabierta por las miles de personas que la esperan en la playa de Copacabana

Nacho Vegas regresa a Colombia con nuevo álbum de estudio y dos conciertos en el país: “Lo bueno de las giras es que sean algo impredecible”

Deportes

Luis Javier Suárez vuelve a estar en la mira de la Premier League: dos equipos lo buscarían

Luis Javier Suárez vuelve a estar en la mira de la Premier League: dos equipos lo buscarían

Sebastián Montoya va por la remontada en la Fórmula 2: quedó en el puesto 20 para el Gran Premio de Miami

Atlético Nacional empezó a flaquear en la Liga BetPlay: perdió ante Once Caldas por la mínima diferencia

Así se vivirá la definición de los clasificados a los playoffs de Liga BetPlay: estos serán los canales de televisión

Jhon Viáfara reveló su sufrimiento mientras era prisionero en Estados Unidos por narcotráfico: “Había mucho racismo”