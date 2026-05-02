Aranceles del 100 % de Ecuador golpean comercio con Colombia y afectan a más de 2.700 empresas

La entrada en vigor de aranceles del 100 % a productos colombianos por parte de Ecuador intensifica la tensión comercial y pone en riesgo el intercambio bilateral | REUTERS/Karen Toro

La entrada en vigor de aranceles del 100 % impuestos por Ecuador a las importaciones colombianas marca un nuevo punto crítico en la relación comercial entre ambos países, en medio de tensiones políticas y de seguridad en la frontera, de acuerdo con una publicación de El Tiempo.

La medida, que anteriormente era del 50 %, se aplica a la mayoría de mercancías provenientes de Colombia, con excepciones en sectores como el energético, según se detalla en la resolución del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, Senae.

PUBLICIDAD

El ajuste arancelario responde, según el documento oficial, a una “omisión sistemática en los controles de salida” por parte de Colombia, argumento con el que Ecuador justifica el incremento hasta el 100 %.

El ajuste arancelario responde, según el documento oficial, a una “omisión sistemática en los controles de salida” por parte de Colombia, argumento con el que Ecuador justifica el incremento hasta el 100 % | REUTERS/Yuriko Nakao

De acuerdo con la información disponible, el intercambio comercial entre ambos países supera los 2.800 millones de dólares, lo que evidencia la magnitud del impacto potencial de esta decisión. Colombia se posiciona como el tercer proveedor de bienes para Ecuador, mientras que este último ocupa el sexto lugar como socio comercial de Colombia.

PUBLICIDAD

Entre enero y febrero de este año, las exportaciones colombianas hacia Ecuador alcanzaron los 251,3 millones de dólares, lo que representa una caída del 27,1 % frente al mismo periodo del año anterior. Este descenso ya anticipaba un escenario complejo que ahora se profundiza con la nueva política arancelaria.

Los productos más exportados por Colombia en ese periodo incluyen energía eléctrica, medicamentos, azúcares de caña, insecticidas, carburorreactores y productos de cuidado personal. Estos sectores podrían experimentar una afectación directa ante el encarecimiento de los bienes en el mercado ecuatoriano.

PUBLICIDAD

A nivel territorial, los departamentos que más podrían sentir el impacto son Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, con exportaciones de 64,9 millones, 53 millones y 47,4 millones de dólares, respectivamente, según los datos reportados. También figuran Cundinamarca, Bolívar y Atlántico entre las regiones con mayor exposición comercial.

En total, se estima que más de 2.700 empresas colombianas podrían verse afectadas por esta decisión. Entre ellas se encuentran compañías de distintos sectores industriales y comerciales que han mantenido relaciones activas con el mercado ecuatoriano.

PUBLICIDAD

Frente a este escenario, el Gobierno colombiano adoptó medidas de respuesta. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió un decreto que establece aranceles diferenciados para 191 productos provenientes de Ecuador, con tarifas que oscilan entre el 35 %, 50 % y 75 %.

- crédito Colprensa

“Con esta medida no solo protegemos la industria nacional, sino que garantizamos el abastecimiento interno”, explicó la ministra Diana Marcela Morales, al detallar el alcance de la decisión, citada por el documento oficial.

PUBLICIDAD

Según lo planteado, algunos productos como fríjol, plátanos y medicamentos tendrán un arancel del 35 %, mientras que otros como aceites vegetales, neumáticos y papel estarán gravados con el 50 %. En el nivel más alto, del 75 %, se ubican productos agroindustriales como arroz, azúcar, café, cacao y derivados industriales como tubos de PVC o barras de acero.

La decisión de ambos países refleja un endurecimiento de las medidas comerciales que ya venían escalando en los últimos meses. Esta dinámica ha generado preocupación entre transportistas, exportadores y distintos sectores productivos que dependen del intercambio binacional.

PUBLICIDAD

La decisión de ambos países refleja un endurecimiento de las medidas comerciales que ya venían escalando en los últimos meses | REUTERS/Karen Toro

El impacto no solo se limita a cifras económicas, sino que también puede afectar cadenas logísticas, empleo y estabilidad en regiones que dependen del comercio exterior. La evolución de esta situación dependerá de eventuales diálogos entre los gobiernos para reducir tensiones y evitar mayores afectaciones.