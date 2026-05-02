“Se han desplegado 6 ataques con 5 detonaciones”: ELN ataca con drones estación de Policía en Chocó y deja heridos

- crédito Colprensa/Captura de Pantalla Redes sociales

Un nuevo ataque atribuido al ELN se registró contra una estación de Policía en el departamento del Chocó, dejando al menos dos uniformados heridos, en medio de una escalada de acciones violentas en distintas regiones del país.

El hecho ocurrió en la cabecera municipal de Santa Rita, en Río Iró, donde se reportaron múltiples explosiones causadas por artefactos lanzados desde drones, una modalidad que ha sido utilizada de forma reiterada en la zona.

PUBLICIDAD

Las autoridades confirmaron que al menos cinco detonaciones impactaron las instalaciones policiales, mientras un sexto artefacto no alcanzó a explotar, lo que permitió dimensionar el alcance del ataque.

Las autoridades confirmaron que al menos cinco detonaciones impactaron las instalaciones policiales, mientras un sexto artefacto no alcanzó a explotar / crédito AFP

Según los reportes preliminares, la ofensiva se inició sobre las 3:30 de la tarde del 1 de mayo, cuando se registró la primera explosión en la estación de Policía ubicada en el centro urbano. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los artefactos utilizados corresponderían a explosivos improvisados lanzados desde drones, lo que evidencia un nivel de coordinación y planeación en la acción armada.

PUBLICIDAD

El balance inicial da cuenta de dos policías lesionados por esquirlas. Se trata del comandante de la estación, mayor César Augusto Jerez Ballen, y el patrullero Heiler Chaverra Perea, quienes presentan heridas en el cuello y en una de sus piernas. Aunque las lesiones no serían de gravedad, ambos permanecen bajo valoración médica mientras se monitorea su evolución.

Las autoridades también informaron que uno de los artefactos cayó dentro de las instalaciones sin detonar, lo que obligó a activar protocolos de seguridad para su manejo y desactivación. Este elemento representa un riesgo adicional, ya que podría generar nuevas afectaciones si no se controla de manera oportuna por parte de los equipos especializados.

PUBLICIDAD

Las autoridades también informaron que uno de los artefactos cayó dentro de las instalaciones sin detonar, lo que obligó a activar protocolos de seguridad para su manejo y desactivación

Tras el ataque, unidades del Ejército Nacional se desplazaron hacia la zona para reforzar la seguridad y apoyar a la Policía, ante la posibilidad de nuevos hechos violentos o retaliaciones. La presencia de las Fuerzas Militares busca garantizar el control territorial y brindar protección a la población civil que habita en el área.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, rechazó lo ocurrido y alertó sobre la repetición de este tipo de ataques en el municipio. A través de un pronunciamiento público, señaló que la situación ha superado la capacidad de respuesta con medidas tradicionales y advirtió sobre el impacto que estos hechos tienen en la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.

PUBLICIDAD

“En este momento el ELN ataca con drones la estación de policía de Santa Rita, cabecera municipal de Río Iró. Al momento tenemos dos patrulleros de la Policía Nacional heridos por los explosivos”, manifestó la mandataria en su declaración.

Además, indicó que la ofensiva no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de ataques consecutivos que han afectado tanto a la fuerza pública como a la infraestructura en la zona. Según su reporte, se registraron seis acciones con cinco detonaciones confirmadas, lo que evidencia la intensidad del ataque.

PUBLICIDAD

La gobernadora también advirtió que este tipo de hechos no solo afectan a las autoridades, sino que ponen en riesgo a las comunidades cercanas, que quedan expuestas a los efectos de los explosivos y a la incertidumbre por la continuidad de las acciones armadas.

Este episodio se suma a otros eventos recientes que han elevado la preocupación por la seguridad en diferentes regiones del país. En escenarios institucionales, como el Congreso, se ha advertido que estas acciones buscan trasladar el conflicto hacia zonas urbanas y espacios comunitarios, lo que representa una vulneración al Derecho Internacional Humanitario.

PUBLICIDAD

Por ahora, las autoridades mantienen operativos en la zona para garantizar la seguridad, verificar posibles daños estructurales en la estación de Policía y neutralizar el artefacto que no explotó. Se espera que en las próximas horas se entregue un reporte más detallado sobre la situación y las medidas adoptadas para evitar nuevos ataques.

El uso de drones como mecanismo para lanzar explosivos ha encendido las alertas en las autoridades, debido a la dificultad que representa su detección y neutralización, lo que plantea nuevos retos en materia de seguridad para las fuerzas del orden en el país.

PUBLICIDAD