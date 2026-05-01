Jhon Viáfara reveló su sufrimiento mientras era prisionero en Estados Unidos por narcotráfico: “Había mucho racismo”

Jhon Viáfara fue extraditado a Estados Unidos por ser parte de una red de narcotráfico y pagó seis años de prisión - crédito Policía Colombia/Handout vía REUTERS

Jhon Viáfara cambió su vida por completo hace siete años: pasó de ser un exjugador recordado y figura del fútbol colombiano a permanecer varios años en una prisión de Estados Unidos, tras ser extraditado por su vinculación con una red de narcotráfico.

Durante una charla con el podcast Chao con gol, el exfutbolista reveló cómo fue su estadía en las penitenciarías de Estados Unidos, contó detalles de situaciones complicadas en su vida, sus labores tras las rejas y cómo se mantuvo firme en el encierro, que marcó su vida para siempre y ahora trata de redimirse.

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Cabe recordar que Viáfara fue campeón de la Copa Libertadores 2004 con Once Caldas, defendió la camiseta de la selección Colombia y llegó a clubes como el Portsmouth de Inglaterra, al punto de jugar en la Premier League, es por eso que su extradición a Estados Unidos causó impacto en el fútbol internacional y en miles de aficionados.

“Me tocó acomodarme”

Jhon Viáfara habló sobre cómo fue su estadía en prisión en Estados Unidos, mencionó que estuvo en más de un centro de reclusión y en uno de ellos fue blanco de discriminación por su color de piel, algo duro de afrontar.

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“Hubo una prisión en Wisconsin donde había mucho racismo, eran puros blancos, pero me tocó acomodarme. Allá paleé mucha nieve, era una prisión muy grande. Duré un año ahí. Y en verano, era limpiando la maleza, con ese calor; son experiencias”, dijo el exvolante.

Jhon Viáfara fue extraditado a Estados Unidos en 2020, un año después de su captura por narcotráfico - crédito Policía Nacional vía REUTERS

A su regreso a Colombia, el exjugador afirmó que “no es fácil, ya llevo dos meses desde mi libertad, fue un proceso lento porque no es fácil darse al público porque uno viene con el chip. Poco a poco, ha sido bueno y el apoyo y la aceptación de la gente, el apoyo de mi familia ha sido fundamental.Todavía me cuesta estar con tanta gente”.

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“La vida te va dando como unas pautas y cuando se ve un futbolista de la élite, que alcancé, mentalmente he sido muy fuerte, cuando se es respetuoso y buen compañero; la familia siempre estuvo. Algo que me llamó la atención en esa larga carrera, por llamarse así, cuando tú caes preso, la vida te quita gente que tú crees que son tus amigos y te acerca a otros; esa fue la enseñanza“, añadió.

Desde febrero de 2026 que Jhon Viáfara se encuentra en Colombia, tras pasar seis años de prisión por narcotráfico - crédito Policía Nacional vía REUTERS

Otro detalle que Viáfara destacó es la cantidad de personas que lo apoyaron durante su condena por narcotráfico: “En este proceso conocí a gente bacanísima que llegó a mi vida cuando estaba en prisión. Me llegó una vez un regalo de 200 dólares a la cuenta, llamo a la casa, pregunto quién me lo regaló y me dicen que un señor del Cauca. Yo no me sentí solo en prisión gracias a eso y a las oraciones, fue mucha gente la que oraba, muchas iglesias, muchos evangélicos; mi familia es evangélica. Donde yo estuve, el diablo se paseaba día y noche, lo veía en todas las figuras”.

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“Fue muy duro, eso es otro mundo”

Viáfara también reveló qué fue lo peor que vivió como prisionero en Estados Unidos: “Cuando me mueven. Yo estaba en una prisión privada con ciertas comodidades, microondas, eran puros latinos, como 800 colombianos, se sentía cómodo, no hay pelea, pero esa prisión la cierran y todos para las prisiones federales, que son las complicadas, de un rango de nivel más alto”.

“Llego a esta prisión y me toca pasar por esta sala donde todos te miran. Luego se me acerca un man y me dice en inglés: ‘llevo una semana esperándote, yo soy cristiano, hace una semana Dios me mostró que venías para esta prisión, para esta celda; le tengo guardada hasta la ropa. Me dijo estate tranquilo, que no te va a pasar nada. Él me dijo yo no tengo salida, cuando él me arropó, me sentí tranquilo. Solo estuve un año allá, pero fue muy duro, eso es otro mundo”, agregó.

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Jhon Viáfara agradeció a las personas que lo apoyaron en todo momento mientras estaba en prisión, pues asegura que fueron su fortaleza - crédito Reuters

El exjugador señaló que “fueron tantas cosas feas y buenas que me pasaron en prisión porque, gracias a esas oraciones, no me tocó nadie. Estuve con personas que estaban haciendo hasta cuatro vidas, y estar en medio de ellos y que te tengan respeto, eso es un privilegio”.

El campeón de la Copa Libertadores 2004 finalizó al decir que realizó toda clase de cursos tras las rejas: “Estudié mucho, tengo que operarme los ojos de tanto que leí. El último curso que hice era en inglés todo, ese duró ocho meses, de entrenador personal. Era un grupo seleccionado de toda la prisión, te dan las clases, los libros. Me tocaba con diccionario y libro porque había unas cosas que no entendía. Hice todos los cursos, de alcoholismo, drogas, ira, hasta dibujo, para estar siempre ocupado. Conocí muchas prisiones, pero tuve buenos compañeros”.

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