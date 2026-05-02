“La Constitución no se cambia”: De la Espriella arremete contra la constituyente de Petro

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó la propuesta de constituyente de Gustavo Petro y anunció que defenderá la Constitución de 1991 | REUTERS/Luisa González

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó una dura crítica contra la propuesta de asamblea constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro, en medio del debate político que se intensifica de cara a las elecciones.

“Eso es un horror que no vamos a tolerar. La Constitución no se cambia”, afirmó De la Espriella, quien cuestionó de forma directa la iniciativa del mandatario, marcando una postura frontal frente a la reforma planteada.

PUBLICIDAD

“José Manuel y yo vamos a defender la Constitución del 91. No a ese parapeto, a esa ilegalidad de Petro y de toda su bandola”, agregó el candidato, al insistir en que su campaña se opondrá a cualquier intento de modificar la carta política.

“José Manuel y yo vamos a defender la Constitución del 91. No a ese parapeto, a esa ilegalidad de Petro y de toda su bandola”, agregó el candidato - crédito Abelardo de la Espriella

Las declaraciones se producen luego de que el presidente Gustavo Petro oficializara su intención de impulsar una asamblea nacional constituyente durante su discurso del 1 de mayo en Medellín, donde detalló el camino para promover esta iniciativa.

PUBLICIDAD

En esa intervención, el mandatario explicó que su objetivo es recolectar cerca de cinco millones de firmas para radicar la propuesta ante la Registraduría y convocar a una votación que permita modificar la Constitución de 1991.

Petro señaló que la constituyente no buscaría reemplazar completamente el texto constitucional, sino agregar dos capítulos específicos. El primero estaría enfocado en convertir en norma las reformas sociales que no lograron avanzar en el Congreso, como las relacionadas con salud y pensiones.

PUBLICIDAD

El segundo capítulo planteado por el jefe de Estado apunta a una reforma del sistema político y judicial, con el argumento de combatir la corrupción y transformar las estructuras institucionales actuales.

Durante su discurso, el mandatario insistió en que esta propuesta responde a lo que considera un mandato ciudadano, al asegurar que las reformas promovidas por su Gobierno no han podido materializarse por bloqueos en el Legislativo y decisiones de las altas cortes.

PUBLICIDAD

- crédito Joel González/Presidencia

Además, Petro dejó claro que su intención de impulsar la constituyente se mantendría incluso después de dejar la Presidencia el próximo 7 de agosto, proyectando esta iniciativa como una bandera política de largo plazo.

El anuncio ha generado reacciones inmediatas en distintos sectores políticos. Mientras algunos respaldan la propuesta como un mecanismo para destrabar reformas, otros la consideran un riesgo para la estabilidad institucional del país.

PUBLICIDAD

En ese escenario, la postura de De la Espriella se suma a las voces que rechazan la iniciativa, ubicando el debate sobre la Constitución como uno de los ejes centrales de la campaña presidencial.

El candidato insistió en que su proyecto político estará enfocado en la defensa de la Constitución de 1991, a la que considera un pilar del orden democrático en Colombia.

PUBLICIDAD

La discusión sobre una eventual constituyente se da en un momento clave del calendario electoral, en el que los aspirantes a la Presidencia empiezan a definir sus posiciones frente a las principales propuestas del actual Gobierno.

- crédito Joel González /Presidencia

El desarrollo de esta iniciativa dependerá, en primer lugar, de la capacidad del Ejecutivo para recolectar las firmas necesarias y, posteriormente, del trámite institucional que permita convocar a las urnas.

PUBLICIDAD

Por ahora, el debate continúa escalando en el escenario político, con posturas cada vez más marcadas entre quienes respaldan la propuesta de cambio constitucional y quienes, como De la Espriella, defienden la permanencia del actual marco jurídico.