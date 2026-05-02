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Sebastián Montoya va por la remontada en la Fórmula 2: quedó en el puesto 20 para el Gran Premio de Miami

El colombiano tuvo un mal día en la Pole Position, se ubicó en los últimos lugares para la carrera y también va por una victoria en la carrera de sprint

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Sebastián Montoya
Sebastián Montoya tendrá un reto enorme para el Gran Premio de Miami en la Fórmula 2 - crédito Prema Racing

Un inicio complicado marcó el regreso de la Fórmula 2 al calendario internacional, con Sebastián Montoya obligado a partir desde la vigésima posición en la parrilla del Gran Premio de Miami. +

El piloto colombiano, integrante de Prema Racing y de la Escudería Telmex, quedó relegado tras una clasificación afectada por las mejoras de sus rivales y una bandera amarilla en el tramo final, factores que limitaron sus opciones de avanzar.

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Montoya largará desde el puesto 20 tanto en la carrera sprint como en la competencia principal en el Autódromo Internacional de Miami, tras la sesión de clasificación para la Pole Position realizada el viernes 1 de mayo en la mañana.

La posición se definió debido a que la recuperación de tiempos por parte de otros pilotos y una bandera amarilla ocasionada por la avería de Martinius Stenshorne impidieron a Montoya mejorar su registro, quedando a 790 milésimas de la pole obtenida por Kush Maini. Esta edición de la Fórmula 2 tiene un significado especial para el piloto, ya que Miami es su ciudad de nacimiento.

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Perspectivas y ambiciones de Montoya en el Gran Premio de Miami

En la antesala del Gran Premio, Sebastián Montoya manifestó que atraviesa una etapa de maduración competitiva y que mantiene intactas sus aspiraciones de consolidarse en la antesala de la Fórmula 1. El corredor expresó ante la agencia EFE, en declaraciones recogidas a la agencia EFE: “Si ellos pueden, ¿yo por qué no? Creo que puedo estar ahí y dar una pelea muy buena cuando llegue la oportunidad”.

Montoya explicó que su equipo ha implementado cambios importantes en la configuración técnica de su monoplaza, para potenciar tanto el rendimiento máximo como el nivel mínimo competitivo.

Montoya apostó por usar superblandos para iniciar la carrera, pasando a blandos cumplido el primer tercio del recorrido - crédito @f2/X
Sebastián Montoya tuvo problemas a lo largo de la Pole Position para subir posiciones - crédito @f2/X

Destacó que el proceso de adaptación a estos ajustes requiere aprendizaje, subrayando: “Sé que puedo ganar y siento que somos de los más fuertes en la grilla, pero también he aprendido que no todo depende de uno; por eso el objetivo es terminar el año sabiendo que hicimos todo lo posible”.

El piloto resaltó la importancia personal de correr en Miami, ciudad en la que nació, aunque la prioridad sigue siendo lograr el mejor rendimiento posible con el monoplaza: “Lo que queremos es ganar porque para eso trabajamos, pero siendo realistas lo importante es maximizar lo que tenemos y entender qué hicimos bien”.

Sebastián Montoya
Sebastián Montoya quedó en el puesto 20 de 22 para el Gran Premio de Miami, el domingo 3 de mayo - crédito Prema Racing

Actualidad en el campeonato y antecedentes recientes

El arranque de la temporada para Montoya estuvo marcado por buenas actuaciones en Australia, donde logró dos novenos puestos y sumó dos puntos. Actualmente, se encuentra en la duodécima posición de la tabla del campeonato de la Fórmula 2, mientras el búlgaro Nikola Tsolov lidera con 25 unidades.

El calendario en Miami cobra especial importancia, ya que representa el reinicio de la temporada tras las cancelaciones en Baréin y Arabia Saudí, por el conflicto en el Medio Oriente desde finales de febrero por los ataques de Estados Unidos a Irán, y es la primera vez que la categoría compite en suelo estadounidense. En la clasificación de Miami, Tsolov se ubicó décimo, obteniendo una posición ventajosa para la carrera sprint, mientras que Maini se quedó con la pole, lo que mantiene la lucha por los lugares de privilegio muy disputada.

Montoya remontó seis posiciones y alcanzó la novena ubicación en la carrera sprint - crédito @prema_team/Instagram
Sebastián Montoya espera figurar en su segunda temporada en la Fórmula 2 y llegar a la Fórmula 1 en pocos años - crédito @prema_team/Instagram

El reto para Montoya y para Prema Racing durante el fin de semana del 2 y 3 de mayo será aprovechar los avances técnicos y sumar posiciones, en un campeonato donde cada punto es determinante para progresar en la clasificación general.

La motivación de correr en su ciudad natal y la búsqueda de crecimiento personal convierten la participación del corredor colomboestadounidense en Miami en una cita relevante para su desarrollo profesional y para el automovilismo colombiano en 2026.

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