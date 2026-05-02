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Luis Javier Suárez vuelve a estar en la mira de la Premier League: dos equipos lo buscarían

El delantero del Sporting continúa en la mira del mercado de fichajes en Inglaterra, además de que despertaría el interés de un club en Arabia Saudita

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Luis Javier Suárez tiene grandes opciones de salir del Sporting de Lisboa a un equipo importante en Europa - crédito Peter Cziborra/Action Images vía Reuters
Luis Javier Suárez tiene grandes opciones de salir del Sporting de Lisboa a un equipo importante en Europa - crédito Peter Cziborra/Action Images vía Reuters

El destacado rendimiento de Luis Javier Suárez en la Premier League europea ha atraído el interés de clubes de máximo nivel como el Arsenal, el Liverpool y el Al Hilal de Arabia Saudita. El delantero colombiano, figura clave del Sporting Lisboa, se ha convertido en uno de los jugadores más buscados del mercado.

En su temporada de debut en Portugal, el cafetero alcanzó los 34 goles, distribuidos entre la Primeira Liga (25), la Liga de Campeones (5), la Copa de Portugal (3) y la Allianz Cup (1). Este desempeño lo posiciona entre los atacantes más prominentes de la campaña europea y alimenta las expectativas en torno al próximo mercado de transferencias.

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Por lo pronto, el jugador quiere terminar la temporada de la mejor manera con el cuadro de Lisboa, para asegurar el cupo a la próxima Champions League y ganar la Copa de Portugal, en la que enfrentará en la final al Torreense el domingo 24 de mayo, que también cerrará la campaña en ese país.

Interés enorme por Luis Javier Suárez

El Arsenal y el Liverpool, dos de los principales equipos de la Premier League, junto con el Al Hilal, uno de los clubes históricos de Arabia Saudita, fueron señalados como posibles destinos para Suárez tras sus registros con el Sporting Lisboa, cuyo valor de la venta tiene un porcentaje para el Almería de España, que aún retiene un 10% en derechos económicos por su transferencia en 2025.

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El seguimiento de los principales clubes ingleses es señalado por el medio español Diario de Almería, que destaca el especial interés tanto de los Gunners, actuales semifinalistas de la Champions, como de los Reds, que tuvieron a Luis Díaz entre 2022 y 2025.

Arsenal, que eliminó al Sporting de Lisboa en cuartos de la Champions, se habría interesado en su goleador Luis Javier Suárez - crédito Hannah Mckay/REUTERS
Arsenal, que eliminó al Sporting de Lisboa en cuartos de la Champions, se habría interesado en su goleador Luis Javier Suárez - crédito Hannah Mckay/REUTERS

Anteriormente, desde Inglaterra ya se había reportado la posibilidad de que el club de Anfield intentara fichar al colombiano, mientras que Al Hilal apelaría a su poder económico para ganarle a los británicos en una posible conversación.

El entorno del delantero reconoce que equipos internacionales han analizado tanto su perfil técnico como su capacidad goleadora, factores relevantes para el próximo periodo de transferencias, sumado a lo que pueda lograr en el Mundial 2026 con la selección Colombia, pues tiene opciones de ser convocado y convertirse en protagonista a lo largo del campeonato en Norteamérica.

-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
Luis Javier Suárez se ha convertido en el delantero titular de la selección Colombia en el camino al Mundial 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La cláusula de rescisión de Suárez fue establecida en 80 millones de euros, cuyo valor refleja la importancia del colombiano en el mercado de transferencias. El Sporting Lisboa pretende asegurar una compensación sustancial si se concreta una eventual salida del delantero, mientras que el Almería mantiene un interés económico a futuro gracias al porcentaje de su pase.

Continudad de Rui Borges para la próxima temporada

Paralelamente al protagonismo de Luis Javier Suárez, el Sporting Lisboa renovó oficialmente el contrato del técnico Rui Borges hasta 2028, con una opción de extenderlo hasta 2029. El club fundamentó esta decisión en la intención de dar continuidad y estabilidad al proyecto deportivo, que tuvo éxito en la campaña 2025/2026.

Rui Borges continuará al mando del Sporting de Lisboa y espera responder a la confianza con un título en 2026 - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS
Rui Borges continuará al mando del Sporting de Lisboa y espera responder a la confianza con un título en 2026 - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Durante su gestión, el técnico ha conducido al Sporting a logros destacados, como retornar a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras 43 años y obtener títulos nacionales la campaña anterior. Borges asumió el cargo en diciembre de 2024 en reemplazo de João Pereira, consolidando la posición del club en el fútbol portugués.

La reciente renovación de Borges refuerza la idea de un escenario estable dentro del club. Esta decisión respalda la estrategia de retener a sus principales figuras y sustenta la dinámica de negociación en torno a jugadores como Luis Javier Suárez, que sigue siendo valorado tanto en el plano deportivo como en el contractual.

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