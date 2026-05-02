Deportes

Así se vivirá la definición de los clasificados a los playoffs de Liga BetPlay: estos serán los canales de televisión

Cinco partidos se jugarán en simultáneo para conocer los últimos dos equipos que accederán a la siguiente fase, por la jornada 19 del campeonato

Guardar
Liga BetPlay
La Liga BetPlay definirá sus ocho clasificados a los playoffs el domingo 3 de mayo, con cinco partidos a la misma hora - crédito Deportes Tolima / Dimayor

La Liga BetPlay ya disputa la última jornada de la fase de Todos contra Todos, luego de una primera ronda llena de emociones, goles y suspenso que seguirá en la fecha 19, con la definición de los últimos cupos a los playoffs, que arrancarían entre el 9 y 10 de mayo.

Para la definición de los dos clasificados pendientes, se conocieron los canales de televisión que transmitirán los partidos en simultáneo, pues la Dimayor programó cinco compromisos a la misma hora para evitar ventajas hacia determinada escuadra en la jornada.

PUBLICIDAD

De otro lado, es probable que ese mismo día se realice el sorteo de los playoffs, con Atlético Nacional como uno de los clubes que aseguró el beneficio de la localía en la vuelta de los cuartos de final y la semifinal, como lo indica el reglamento de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2026.

¿Cómo se verá la definición de los clasificados?

Como en cada semestre, más de un partido se juega a la misma hora para definir los últimos clasificados a la siguiente fase que, en este caso, será para los playoffs, de los cuales, seis conjuntos se aseguraron en la siguiente ronda, siete están eliminados y otros siete mantienen posibilidades.

PUBLICIDAD

Para empezar, los cinco partidos para conocer los dos cupos se disputarán el domingo 3 de mayo a las 3:30 p. m., cuyo horario causó polémica porque el compromiso Alianza vs. Millonarios, en Valledupar, será bajo altas temperaturas, según una denuncia de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales.

Estos son los partidos, el día y la fecha de la jornada 19 del fútbol colombiano - crédito Dimayor
Estos son los partidos, el día y la fecha de la jornada 19 del fútbol colombiano - crédito Dimayor

El canal deportivo Win Sports, que tiene los derechos exclusivos del fútbol colombiano, abrirá algunas señales provisionales para que los aficionados disfruten todos los encuentros sin problema, así como habilitará su canal principal para entregar todos los detalles de los cinco juegos.

Cableoperadores como Claro, Directv y Tigo habilitarán cuatro señales más para la transmisión de los partidos, que son canales que, regularmente, no transmiten deportes o son usados solamente para juegos simultáneos.

Liga BetPlay
Estos serán los canales de televisión que transmitirán los partidos que definirán los últimos clasificados a los playoffs de la Liga BetPlay - crédito Win Sports

De otro lado, la aplicación Win Play presentará todos los compromisos para sus usuarios digitales, en cualquier plataforma, y así se le brindará a los aficionados la oportunidad de vivir la fecha 19 en todo lugar, para que sea un día especial para el fútbol colombiano.

Sorteo de los playoffs

Para la noche del domingo 3 de mayo, a falta de confirmación, la Dimayor realizaría el sorteo de los playoffs en horas de la noche, en la que no solo se conocerán los compromisos en los cuartos de final y el cuadro de las rondas finales, sino el calendario de todos los compromisos en el camino al título.

Lo primero a tener en cuenta es que los dos primeros de la tabla tendrán la localía en la vuelta de los cuartos y semifinales, una norma que reemplazó al famoso “punto invisible” que se le daba a los líderes para los cuadrangulares, suprimidos hasta el segundo semestre.

Liga BetPlay
Así es como se organizarán los playoffs de la Liga BetPlay, con los dos líderes sembrados previamente - crédito Dimayor

El resto de clasificados a los playoffs serán sorteados en las cuatro llaves, con la opción de ser locales en semifinales y la final dependiendo de la sumatoria de puntos en el Todos contra Todos y cuartos, como lo indica el reglamento de la Dimayor para 2026.

Finalmente, la organización dará a conocer por fin las fechas para las rondas finales del campeonato colombiano, pues no se publicó calendario del primer semestre y el objetivo es que acabe antes del 7 de junio, cuatro días antes del inicio de la Copa del Mundo, además de que la selección Colombia tendrá dos amistosos previos ante Costa Rica y Jordania, que se cruzarían con los partidos de las finales de la Liga BetPlay.

Posible calendario de los playoffs

Cuartos de final

  • Ida: Sábado 9 de mayo - domingo 10 de mayo
  • Vuelta: Martes 12 de mayo - jueves 14 de mayo

Semifinales

  • Ida: Sábado 16 de mayo - domingo 17 de mayo
  • Vuelta: Sábado 23 de mayo - domingo 24 de mayo

Final

  • Ida: Sábado 30 de mayo o domingo 31 de mayo
  • Vuelta: Miércoles 3 de junio o jueves 4 de junio

Temas Relacionados

Liga BetPlayLiga BetPlay canales de televisiónLiga BetPlay programaciónLiga BetPlay playoffsColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional empezó a flaquear en la Liga BetPlay: perdió ante Once Caldas por la mínima diferencia

Con gol de Luis Sánchez, el Blanco Blanco consiguió un triunfo clave para llegar en buen momento a los playoffs, mientras que el Verde suma dos derrotas seguidas

Atlético Nacional empezó a flaquear en la Liga BetPlay: perdió ante Once Caldas por la mínima diferencia

Jhon Viáfara reveló su sufrimiento mientras era prisionero en Estados Unidos por narcotráfico: “Había mucho racismo”

El exjugador, campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas, cumplió su condena y regresó a Colombia para rehacer su vida junto a su familia

Jhon Viáfara reveló su sufrimiento mientras era prisionero en Estados Unidos por narcotráfico: “Había mucho racismo”

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics: hora y dónde ver en Colombia el juego 7 de los playoffs de la NBA

Una de las rivalidades más intensas de toda la liga vivirá una definición de altos vuelos en el TD Garden de Boston, con Jayson Tatum y Joel Embiid llevándose todas las miradas

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics: hora y dónde ver en Colombia el juego 7 de los playoffs de la NBA

Déiver Machado presiona a Néstor Lorenzo en la selección Colombia: “Mi objetivo es estar en el Mundial

El defensor central es uno de los jugadores con opción de llegar a la convocatoria final y le apunta primero a quedar en la lista provisional de la Tricolor

Déiver Machado presiona a Néstor Lorenzo en la selección Colombia: “Mi objetivo es estar en el Mundial

Santa Fe habría definido el futuro del técnico Pablo Repetto, en medio de los rumores de su salida

El entrenador uruguayo, al parecer, tiene un pie afuera de la institución por los malos resultados de la Copa Libertadores, pese a que tiene opción de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay

Santa Fe habría definido el futuro del técnico Pablo Repetto, en medio de los rumores de su salida
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

ENTRETENIMIENTO

Carolina Ramírez desmintió rumores sobre el nacimiento de su bebé: “Mi mamá se comió el cuento”

Carolina Ramírez desmintió rumores sobre el nacimiento de su bebé: “Mi mamá se comió el cuento”

Video: Shakira quedó boquiabierta por las miles de personas que la esperan en la playa de Copacabana

Nacho Vegas regresa a Colombia con nuevo álbum de estudio y dos conciertos en el país: “Lo bueno de las giras es que sean algo impredecible”

Alexa Torrex le reclamó a Alejandro Estrada por su más reciente jugada en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Tú no eres amigo mío”

Así suena el remix de ‘Eurosummer’, la colaboración de Zara Larsson con Shakira; la colombiana volvió a cantar en inglés

Deportes

Atlético Nacional empezó a flaquear en la Liga BetPlay: perdió ante Once Caldas por la mínima diferencia

Atlético Nacional empezó a flaquear en la Liga BetPlay: perdió ante Once Caldas por la mínima diferencia

Jhon Viáfara reveló su sufrimiento mientras era prisionero en Estados Unidos por narcotráfico: “Había mucho racismo”

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics: hora y dónde ver en Colombia el juego 7 de los playoffs de la NBA

Déiver Machado presiona a Néstor Lorenzo en la selección Colombia: “Mi objetivo es estar en el Mundial

Santa Fe habría definido el futuro del técnico Pablo Repetto, en medio de los rumores de su salida