Así se vivirá la definición de los clasificados a los playoffs de Liga BetPlay: estos serán los canales de televisión

La Liga BetPlay definirá sus ocho clasificados a los playoffs el domingo 3 de mayo, con cinco partidos a la misma hora - crédito Deportes Tolima / Dimayor

La Liga BetPlay ya disputa la última jornada de la fase de Todos contra Todos, luego de una primera ronda llena de emociones, goles y suspenso que seguirá en la fecha 19, con la definición de los últimos cupos a los playoffs, que arrancarían entre el 9 y 10 de mayo.

Para la definición de los dos clasificados pendientes, se conocieron los canales de televisión que transmitirán los partidos en simultáneo, pues la Dimayor programó cinco compromisos a la misma hora para evitar ventajas hacia determinada escuadra en la jornada.

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De otro lado, es probable que ese mismo día se realice el sorteo de los playoffs, con Atlético Nacional como uno de los clubes que aseguró el beneficio de la localía en la vuelta de los cuartos de final y la semifinal, como lo indica el reglamento de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2026.

¿Cómo se verá la definición de los clasificados?

Como en cada semestre, más de un partido se juega a la misma hora para definir los últimos clasificados a la siguiente fase que, en este caso, será para los playoffs, de los cuales, seis conjuntos se aseguraron en la siguiente ronda, siete están eliminados y otros siete mantienen posibilidades.

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Para empezar, los cinco partidos para conocer los dos cupos se disputarán el domingo 3 de mayo a las 3:30 p. m., cuyo horario causó polémica porque el compromiso Alianza vs. Millonarios, en Valledupar, será bajo altas temperaturas, según una denuncia de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales.

Estos son los partidos, el día y la fecha de la jornada 19 del fútbol colombiano - crédito Dimayor

El canal deportivo Win Sports, que tiene los derechos exclusivos del fútbol colombiano, abrirá algunas señales provisionales para que los aficionados disfruten todos los encuentros sin problema, así como habilitará su canal principal para entregar todos los detalles de los cinco juegos.

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Cableoperadores como Claro, Directv y Tigo habilitarán cuatro señales más para la transmisión de los partidos, que son canales que, regularmente, no transmiten deportes o son usados solamente para juegos simultáneos.

Estos serán los canales de televisión que transmitirán los partidos que definirán los últimos clasificados a los playoffs de la Liga BetPlay - crédito Win Sports

De otro lado, la aplicación Win Play presentará todos los compromisos para sus usuarios digitales, en cualquier plataforma, y así se le brindará a los aficionados la oportunidad de vivir la fecha 19 en todo lugar, para que sea un día especial para el fútbol colombiano.

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Sorteo de los playoffs

Para la noche del domingo 3 de mayo, a falta de confirmación, la Dimayor realizaría el sorteo de los playoffs en horas de la noche, en la que no solo se conocerán los compromisos en los cuartos de final y el cuadro de las rondas finales, sino el calendario de todos los compromisos en el camino al título.

Lo primero a tener en cuenta es que los dos primeros de la tabla tendrán la localía en la vuelta de los cuartos y semifinales, una norma que reemplazó al famoso “punto invisible” que se le daba a los líderes para los cuadrangulares, suprimidos hasta el segundo semestre.

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Así es como se organizarán los playoffs de la Liga BetPlay, con los dos líderes sembrados previamente - crédito Dimayor

El resto de clasificados a los playoffs serán sorteados en las cuatro llaves, con la opción de ser locales en semifinales y la final dependiendo de la sumatoria de puntos en el Todos contra Todos y cuartos, como lo indica el reglamento de la Dimayor para 2026.

Finalmente, la organización dará a conocer por fin las fechas para las rondas finales del campeonato colombiano, pues no se publicó calendario del primer semestre y el objetivo es que acabe antes del 7 de junio, cuatro días antes del inicio de la Copa del Mundo, además de que la selección Colombia tendrá dos amistosos previos ante Costa Rica y Jordania, que se cruzarían con los partidos de las finales de la Liga BetPlay.

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Posible calendario de los playoffs

Cuartos de final

Ida: Sábado 9 de mayo - domingo 10 de mayo

Vuelta: Martes 12 de mayo - jueves 14 de mayo

Semifinales

Ida: Sábado 16 de mayo - domingo 17 de mayo

Vuelta: Sábado 23 de mayo - domingo 24 de mayo

Final

Ida: Sábado 30 de mayo o domingo 31 de mayo

Vuelta: Miércoles 3 de junio o jueves 4 de junio