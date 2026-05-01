Colombia

Video: Shakira quedó boquiabierta por las miles de personas que la esperan en la playa de Copacabana

La colombiana compartió su reacción en redes sociales tras ver una multitud reunida frente al hotel donde se hospeda, con vista al escenario donde se presentará el 2 de mayo en Brasil

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La colombiana mostró la multitud que la espera en la playa de Copacabana, previo a su presentación del próximo sábado 2 de marzo - crédito @shakira/Instagram

Shakira ya está en Río de Janeiro, Brasil, donde ofrecerá su esperada actuación gratuita en la playa de Copacabana este sábado 2 de mayo de 2026, reanudando así la actividad de Las mujeres ya no lloran World Tour, a dos meses de sus fechas en El Salvador y México.

La colombiana se hospeda en un hotel con vista a la emblemática playa y al escenario preparado para recibir a más de dos millones de espectadores de distintos países, según estimaciones de la organización.

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En sus historias de Instagram, la cantante publicó una serie de clips en los que se evidenció el nivel de convocatoria que despertó el anuncio de su show.

“¿Todos están aquí por mí? ¿Por qué?”, preguntó la cantante, sorprendida, mientras se llevaba las manos a la boca al ver a miles de personas esperándola frente al edificio. Una acompañante le respondió en portugués: “Porque tú eres maravillosa”. Shakira agregó: “¡Y todavía no ha empezado el ensayo!”.

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Luego, se asomó unos segundos para saludar a la multitud, que se extendía hasta las torres de luz en el horizonte y le respondió con un rugido. Después, regresó a la habitación, visiblemente contenta y aún con la euforia del momento.

Cabe recordar que, en la antesala de este concierto multitudinario, Shakira publicó una carta abierta dirigida a sus seguidores brasileños y latinoamericanos. En el texto, la artista reflexiona sobre los motivos que la llevaron a elegir Copacabana como el escenario de su mayor presentación gratuita y masiva.

La barranquillera relató cómo, tras un momento personal difícil en el que “todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”, tuvo que reinventarse como madre, proveedora y artista. De esa experiencia nació Las mujeres ya no lloran World Tour, misma que dedicó a las mujeres que, como ella, salieron adelante en medio de la adversidad.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Tras su paso por América Central y verse obligada a posponer su paso por Oriente Medio, Shakira tiene en la mira a Brasil y Europa en las siguientes etapas de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito Europa Press
Tras su paso por América Central y verse obligada a posponer su paso por Oriente Medio, Shakira tiene en la mira a Brasil y Europa en las siguientes etapas de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito Europa Press

El paso de Shakira por Copabacana marcará la reanudación de su gira mundial, luego de brindar una serie de fechas en Norte y Centroamérica a principios de año.

En primera instancia estuvo su serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

Los turistas comenzaron a llegar a Rio de Janeiro para ver la presentación de Shakira en Copacabana - crédito Pilar Olivares/REUTERS
Los turistas comenzaron a llegar a Rio de Janeiro para ver la presentación de Shakira en Copacabana - crédito Pilar Olivares/REUTERS

Luego de su presentación en Río de Janeiro, Shakira tiene programadas varias fechas en Estados Unidos entre junio y julio, que marcarán su segundo recorrido por ese país con esta gira. Además, ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión, con el que espera convocar a su público en Europa.

A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

  • 2 de mayo: Playa de Copacabana, Río de Janeiro (Brasil).
  • 13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)
  • 14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)
  • 17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)
  • 23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)
  • 26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)
  • 28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)
  • 1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)
  • 6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)
  • 10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)
  • 14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)
  • 20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)
  • 23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)
  • 25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)
  • 18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)
  • 21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
  • 28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)

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