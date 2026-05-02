“La constituyente se presentará el 20 de julio”: Petro revela cómo avanzará la propuesta ante el Congreso

El presidente Gustavo Petro aseguró que la propuesta de asamblea constituyente será presentada el 20 de julio si se completan las firmas requeridas | EFE/ Alejandro Garcia

El presidente Gustavo Petro anunció que su propuesta de asamblea constituyente será presentada el 20 de julio ante el nuevo Congreso, siempre y cuando se logre completar el proceso de recolección de firmas.

El mandatario explicó que la iniciativa busca incorporar reformas sociales y cambios en el sistema político y judicial, sin modificar la estructura institucional vigente.

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“La constituyente se presentará el 20 de julio”, afirmó Petro, quien insistió en que el objetivo es garantizar derechos fundamentales y combatir la corrupción, según publicó en su cuenta de X.

El mandatario explicó que la iniciativa busca incorporar reformas sociales y cambios en el sistema político y judicial, sin modificar la estructura institucional vigente | REUTERS/Nacho Doce

De acuerdo con lo planteado por el jefe de Estado, la eventual convocatoria a una constituyente tendría como finalidad agregar nuevos capítulos a la Constitución que permitan materializar reformas sociales que, según él, no han avanzado en el Congreso ni en otros escenarios institucionales.

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El presidente señaló que estos cambios estarían enfocados en fortalecer la garantía de derechos fundamentales para la población, así como en introducir ajustes al sistema político y judicial, con el propósito de enfrentar prácticas de corrupción que, a su juicio, persisten en el país.

En su mensaje, Petro también buscó enviar un parte de tranquilidad frente a posibles modificaciones estructurales del orden institucional. Aseguró que se mantendría el modelo de Estado Social de Derecho y que no se afectarían ni el funcionamiento del nuevo Congreso ni el papel de la Corte Constitucional.

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Petro también buscó enviar un parte de tranquilidad frente a posibles modificaciones estructurales del orden institucional - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

El mandatario sostuvo que la propuesta no pretende reemplazar las instituciones actuales, sino complementarlas con herramientas que permitan avanzar en transformaciones que considera necesarias para el país. En ese sentido, reiteró que no se trata de un cambio total de la Constitución, sino de una adición de contenidos específicos.

Además de referirse a la constituyente, el presidente aprovechó su intervención en redes sociales para hacer un llamado directo al Congreso. Solicitó a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes remitir los listados de inasistencia de los congresistas al Consejo de Estado.

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Según explicó, esta medida busca aplicar las normas vigentes relacionadas con la pérdida de investidura por ausencias injustificadas en las sesiones legislativas. El mandatario insistió en que los proyectos impulsados por el Gobierno han sido tramitados con mensajes de urgencia e insistencia, por lo que deben ser debatidos conforme a las reglas establecidas.

El mandatario insistió en que los proyectos impulsados por el Gobierno han sido tramitados con mensajes de urgencia e insistencia, por lo que deben ser debatidos conforme a las reglas establecidas | REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

En Colombia, la legislación contempla que un congresista puede perder su curul si acumula seis inasistencias en un mismo periodo a plenarias en las que se discutan proyectos de ley, actos legislativos o mociones de censura. Además, la sanción implica la imposibilidad de aspirar nuevamente a cargos de elección popular.

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El pronunciamiento del presidente se da en un momento clave del calendario político, marcado por la cercanía de las elecciones y por el debate en torno a las reformas que ha promovido su administración. La propuesta de una asamblea constituyente ha generado posiciones divididas entre distintos sectores políticos y jurídicos.

Mientras algunos respaldan la idea como un mecanismo para destrabar reformas estructurales, otros han expresado preocupación por el alcance que podría tener una eventual convocatoria y su impacto en la estabilidad institucional del país.

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Por ahora, el avance de la iniciativa dependerá de la recolección de firmas necesarias para su presentación formal y del trámite que pueda surtir en el Congreso una vez sea radicada.

El jefe de Estado ha reiterado que su intención es abrir un espacio de discusión sobre los cambios que considera necesarios, insistiendo en que la propuesta busca ampliar derechos y mejorar las condiciones de vida de la población, sin alterar los principios fundamentales del sistema democrático.

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