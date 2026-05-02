Colombia

Yina Calderón contó por qué decidió revelar anticipadamente el embarazo de Lina Tejeiro: “Soy experta en enterarme primero”

La DJ y panelista de ‘La mesa caliente’ en ‘La casa de los famosos 6′ afirmó que tenía conocimiento de la identidad del padre del bebé que espera la actriz

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La huilense también dio sus motivaciones para anunciar antes que la actriz que esta se encontraba embarazada - crédito @yinacalderontv/Instagram

La actriz Lina Tejeiro anunció su embarazo el jueves 1 de mayo mediante un video difundido en sus redes sociales, generando gran impacto en el ámbito de la farándula colombiana.

En la grabación, la artista expresó: “Que la maternidad vale la pena. Que uno no es controlador, uno ama y quiere que estén bien. Todo pasa por primera vez. En mi vida hay dos mundos. Uno empieza en casa con una lonchera, un abrazo fuerte y la promesa de volver. No me quiero ir de este mundo sin vivir la posibilidad de sentir el poder de dar vida. Uno cree que viene a formar a sus hijos, pero son ellos los que te forman a ti”.

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La reconocida actriz Lina Tejeiro aseguró en el video que no se quiere ir de este mundo "sin vivir la posibilidad sentir el poder de dar vida" - crédito @corajebylinatejeiro/IG y @linatejeiro/IG

El anuncio de Tejeiro confirmó los rumores que circulaban desde semanas atrás, alimentados en parte por Yina Calderón, quien había anticipado la noticia a mediados de abril, marcando un nuevo episodio en la que ha sido una relación tensa y conflictiva debido a señalamientos mutuos relacionados por aspectos que fueron desde el físico de una y otra, hasta los comentarios de la actriz protagonista de Nuevo rico, nuevo pobre cuando le puso como sobrenombre “Gayina”, tras la recordada aparición de apenas 20 segundos de la DJ en Stream Fighters 4 para boxear contra Andrea Valdiri.

Tras la confirmación oficial, Yina explicó en sus redes sociales por qué difundió la información antes que la propia actriz, durante una transmisión en vivo: “¿Por qué contaste lo de Lina Tejeiro? Porque yo soy chismosa, ¿por qué más? Por chismosa, sapa, metida, lambona, soy experta en enterarme primero que todos ustedes, de todo, entonces pues yo como soy sapa, metida, chismosa...”, comentó.

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Curiosamente, en ese momento se le derramó la leche que estaba preparando en la cocina, algo que aprovechó para hacer humor. “Eso es Dios diciéndome no sea sapa”, señaló. Luego, prosiguió con su explicación: “Como yo soy metida yo dije ‘¿Les cuento el chisme?’ y dijeron ‘Sí’. Eso fue hace meses y les conté“.

La huilense dejó a más de uno sorprendido con la información después de meses fuera de Colombia - crédito @emfuror/IG

Además, aseguró tener conocimiento de la identidad del progenitor del bebé de Tejeiro, aunque manifestó que no lo revelará: “Y como he decidido cambiar, no voy a volver a contar chismes, ni dañar embarazos, ni sorpresas porque siento que debo cambiar, amigas. No me vuelvo a tirar la sorpresa de nadie”, dijo, apuntando medio en broma medio en serio que “yo quiero dejar el chisme pero el chisme no me deja a mí”.

Por lo demás, la huilense le envió sus mejores deseos a Tejeiro. “Se le desea buena suerte a la buena mamá, que le vaya bien”, dijo.

Confundieron a Yina Calderón con la cantante Juliana Velásquez en programa de la televisión internacional

La empresaria de fajas tomó con gracia la situación y sacó risas entre sus seguidores - crédito @enlamovidacol/IG

La confusión se originó durante una entrevista en la que Calderón compartió detalles de su vida personal y profesional. El programa mostró fotografías de infancia para ilustrar la conversación, pero las atribuyeron equivocadamente a Calderón cuando en realidad correspondían a Velásquez durante su etapa en el programa Club 10.

La protagonista compartió el fragmento en sus historias de Instagram, tomándose el error con humor. “Imagínense que me hicieron una entrevista y pusieron fotos de mi infancia, qué risa… cuando veo yo esta foto disque de mí chiquita. ¿Cómo le decimos que esa no soy yo? Pero ya me ha pasado muchas veces, ustedes saben quién es ella…”.

Ambas celebridades habían colaborado digitalmente en el pasado, precisamente por esta coincidencia en sus apariencias, que suele despertar comentarios recurrentes entre sus seguidores.

“No me molesta en lo absoluto que me comparen con ella ni con ninguna mujer, porque para mí todas somos hermosas, respetables, merecemos un lugar. Guste al que le guste, la verdad a mí no me molesta en lo absoluto, completamente fake”, mencionó la actriz y cantante.

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