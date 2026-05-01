Nacho Vegas regresa a Colombia con nuevo álbum de estudio y dos conciertos en el país: “Lo bueno de las giras es que sean algo impredecible”

Nacho Vegas regresa a Colombia en 2026 para presentar su noveno álbum, 'Vidas semipreciosas' - crédito cortesía Nacho Vegas

La llegada de Nacho Vegas a Colombia marca un nuevo capítulo en la relación del cantautor asturiano con el público latinoamericano.

Tras su paso por Rock al Parque en 2022, el artista regresa al país con 25 años de carrera avalándolo y presentando su noveno álbum de estudio, Vidas semipreciosas. Este trabajo, aplaudido por la crítica, explora la fragilidad y la belleza de lo cotidiano a través de una mirada que rehúye la nostalgia y se nutre de la experiencia y el asombro ante el mundo actual.

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La obra destaca por su carácter introspectivo y su capacidad para abrir ventanas a la realidad, permitiendo que las luchas sociales y las emociones compartidas tomen protagonismo en cada canción. Vidas semipreciosas incluye además un guiño especial a Colombia con Fíu, tema basado en una melodía del cantautor santandereano Pablus Gallinazus, reflejando el respeto y la admiración de Vegas por la tradición musical local.

Infobae Colombia conversó en exclusiva con Nacho Vegas sobre el significado de este regreso y el proceso creativo detrás de su nuevo álbum. El artista se presentará el 6 de mayo como parte de la programación del BIME Bogotá, y el 8 de mayo en La Pascasia, en Medellín, marcando su primera visita a la capital antioqueña.

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Infobae Colombia: Regresa a Colombia cuatro años después de su paso por Rock al Parque, con nuevo álbum y celebrando 25 años de carrera. ¿Cómo se prepara para estas fechas en Medellín y Bogotá?

Nacho Vegas: Bueno, pues muy emocionados de volver a Colombia. Ya tuvimos la oportunidad de estar en varias ocasiones y tengo grandes amigos allá, pero es verdad que siempre estuvimos en Bogotá, y esta vez visitar Medellín, que además es una ciudad de la que todo el mundo habla, que vive un momento en los últimos años de dinamización cultural especial y que tiene un gran colorido en cuanto a cultura popular, nos hace mucha ilusión.

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La verdad, es un momento especial. No tanto por los 25 años de carrera. Soy un poco contrario a las miradas nostálgicas, pero bueno. Estamos presentando un nuevo álbum, también tendremos canciones de álbumes anteriores y habrá un show que espero que sea emocionante y que dé cuenta un poco del momento en el que estamos viviendo, que es de lo que hablan al final las canciones, pero también de emociones que son compartidas y comunes a mucha gente que vive realidades diferentes.

¿Qué nos puede contar acerca del sonido y contenido lírico de Vidas Semipreciosas?

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Es un disco que transita por varias sendas marcadas con esas piedras semipreciosas, que creo que representan un poco nuestras vidas. Así quiero pensarlo. Me gusta reivindicar la semipreciosura como algo que tiene que ver con nuestra propia fragilidad, con lo mucho que somos y que nos necesitamos, con lo interdependientes que somos como seres humanos, con lo importante que es crear tejidos sociales de empatía, de solidaridad, que nos pongan en común a los unos con las otras.

Y por eso el disco tiene como una vertiente un poco más intimista. Un poco miro a la vida con asombro, y pues ahí me maravillo ante ciertas cosas hermosas de la vida. Pero también, ese asombrarse implica a veces horrorizarse con algunas de las cosas espeluznantes que pasan en el mundo hoy en día y que también están presentes.

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El artista asturiano explora en Vidas semipreciosas la fragilidad y la belleza de lo cotidiano, abordando temas sociales y emocionales en cada canción - crédito Oso Polita

Hay una dimensión un poco en la que abres las ventanas y dejas que lo que pasa en el mundo se cuele en las canciones, e intentar arrojar luz, que creo que es lo que puede hacer la música, y acompañar también ciertas luchas colectivas. Creo que es importante que la música pueda ayudar sirviendo como altavoz, dando cierta visibilidad, porque estamos en momentos en los que toca combatir a ciertos discursos de odio y fascistas que están muy presentes hoy en día, tanto en Europa como en otras partes de Latinoamérica.

Uno de los temas que más llama la atención en el disco es Fiu, basada en una melodía de Pablus Gallinazus. ¿Cómo entraste en contacto con su música?

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Como te decía antes, pues tengo la suerte de haber hecho grandes amistades en Colombia, y pues tengo estos grandes amigos, Humberto y Ana María que son los que me enseñan siempre que tengo la oportunidad de visitar vuestro país, algo de la música que allí sucede.

Me regalaron un disco de Pablus y me enamoró su música, la estaba escuchando mucho cuando estaba escribiendo el repertorio de este álbum y se coló una canción que también tenía algo rítmicamente, un seis por ocho, y un poco lo establecí como una relación con cierta parte del folclore asturiano.

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Le pedí su permiso para reescribir Fiu, pero también un toque antifascista, pues como también era Pablus con esa música combativa que hacía y establecer ese puente. Luego, con todo el respeto, con toda la humildad del mundo, creo que le debemos mucho. La música es una larga cadena de saberes y conocimientos compartidos. Y bueno, pues hay un respeto debido a los que hicieron grandes canciones antes que nosotros, como es el caso de Pablus.

En Vidas Semipreciosas plantea una narrativa o un discurso que primero es un golpe de realidad y luego intenta abrir caminos en cada canción. ¿Así se concibió o pensó desde el principio, o simplemente fluyeron así?

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Bueno, al final claro que se piensa mucho en cómo se conecta el trabajo. Lo que me ocurre es que cuando estás con un repertorio nuevo, yo no sé, las canciones creo que uno no decide. Por lo menos a mí me funciona, ¿no?

Uno no dice “de qué quieres escribir”. Hay algo, hay una chispa que surge en principio, algo que tiene que ver con emociones complejas, difíciles de comunicar de otra manera y que de repente te dicen: “Aquí hay una canción”, y luego te dicen cómo quieren ser escritas. Tienes que dejar que sean permeables a todo lo que sucede en tu vida y en el mundo en el que te ha tocado vivir. Hay que abrir las ventanas.

Entonces, hay esa dualidad entre un poco las sombras de este mundo y la luz que intentan arrojar algunas canciones. Porque al final, ya te digo, creo que son actos emocionales y como dice una de las voces de una compañera sindicalista hasta hace poco encarcelada, el amor es una herramienta de lucha. La ternura también es una herramienta de lucha, y creo que los afectos podemos utilizarlos también como herramientas y como apoyo mutuo, como cuidados mutuos.

Las presentaciones de Nacho Vegas en el BIME Bogotá y en La Pascasia de Medellín marcan su primer concierto en la capital antioqueña - crédito cortesía Nacho Vegas

¿Cómo sabe en qué momento está terminada una canción? ¿Cómo decidir si debe seguir probando arreglos, si sigue probando con más instrumentación, o decir: “La canción ya está”?

Es una gran pregunta, y no tiene una respuesta fácil. Creo que aprendiendo un poco en el oficio, hay un primer momento que es el de la composición de la canción, que a veces piensas: “Uf, esta canción puede tener 25 estrofas y hacerse eterna”. Pero hay un momento, no sabes cómo, que crees que lo que tenías que decir está allí, por lo menos esbozado. Luego hay mucho que trabajar, yo corrijo mucho y le doy muchas vueltas antes de dar por terminada la canción, pero algo te dice que la canción está acabada.

Después, cuando la comparto ya con mis compañeros, compañeras de la banda, es cuando empezamos a trabajarla. Y en esta ocasión decidimos intentar buscar un sonido muy orgánico. No, digamos, perder la cabeza, pues intentando hacer muchos recordings y muchas grabaciones. Pero al final también cada canción te dice cómo tiene que ir. Al final vas por sitios insospechados, hay canciones que tuvieron mezclas muy complejas, otras fueron más fáciles. Vas aprendiendo cada vez. Siempre parece que sabes algo, pero con cada disco descubres que menos sabes (risas), y que hay un mundo todavía por descubrir.

Por otro lado, ¿cómo es eso para Nacho Vegas trasladar la grabación del estudio al formato en vivo?

Es algo que me resulta bonito, porque no siempre uno se cree que tienen que ser fieles a la grabación de estudio. Al final, en el estudio recoges una de las muchas interpretaciones que puede haber de una canción. Entonces, hay canciones que son más fieles a lo que suena en el disco, otras que las recreamos o las actualizamos y las resignificamos en directo de alguna manera.

Y sobre todo, una cosa bonita que tiene para mí las giras es ponera dialogar el repertorio más reciente, en este caso el de Vidas semipreciosas, con canciones ya más antiguas de otros discos, que en mi caso algunas tienen ya unos cuantos años, muchas 10, 15, 20. Es por eso que podemos tocar las mismas canciones una y otra vez, pero siempre como si pudiera suceder algo nuevo.

¿Qué podemos esperar en Medellín y en Bogotá con tus dos presentaciones?

La verdad es que me hace mucha ilusión poder acudir con la banda completa, con la que estoy girando ahora también por el Estado español. Además, es en un momento en el que ya llevamos una primera parte de la gira, entonces creo que nos sentimos un poco en forma, aunque las giras también son un poco un work in progress y van cambiando un poco con el tiempo.

Pero bueno, espero que podamos ofrecer un show. Creo que siempre lo bueno de las giras es que sean algo impredecible. Que sientas que puede pasar cualquier cosa en el escenario, las canciones se apoderen de nosotros, que sean más importantes que los que estamos interpretándolas, y que suceda algo emocionante.