Juan Manuel Santos votó junto a su esposa y nietas: “Cada vez que salimos a votar, Colombia gana”

El expresidente Juan Manuel Santos acudió a votar durante la jornada electoral del 8 de marzo acompañado por su esposa, María Clemencia Rodríguez de Santos, y por dos de sus nietas - crédito @JuanManSantos/X

La jornada electoral del domingo 8 de marzo avanza en todo el país con la participación de diversas figuras públicas. Entre ellas apareció el expresidente Juan Manuel Santos, que acudió a las urnas acompañado por su esposa, María Clemencia Rodríguez de Santos, y por dos de sus nietos; la imagen familiar se convirtió en una de las postales más visibles del inicio de la votación legislativa en Colombia.

El exmandatario, que gobernó el país entre 2010 y 2018, ejerció su derecho al voto durante la tarde —a una hora del cierre de la jornada- y luego compartió un mensaje en redes sociales. La fotografía difundida muestra al exjefe de Estado junto a su esposa y los menores, un gesto que buscó resaltar la participación ciudadana y el valor del sufragio en una jornada decisiva para el rumbo político del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su publicación, Santos expresó una reflexión sobre la importancia de participar en los comicios: “Hoy algunos celebrarán y otros quedarán con tusa. Pero, pase lo que pase, el país gana”. El exmandatario añadió que cada voto fortalece la democracia y recordó que el ejercicio electoral representa un derecho fundamental para los ciudadanos.

Según escribió Juan Manuel Santos, cada vez que los ciudadanos participan en las elecciones “gana la democracia y gana la libertad de elegir” - crédito @JuanManSantos/X

“Cada vez que salimos a votar, Colombia gana. Gana la democracia. Gana la libertad de elegir”, afirmó en su mensaje. También hizo referencia al ejemplo que deja la participación política ante las nuevas generaciones; según expresó, la presencia de hijos y nietos durante la votación transmite una lección sobre responsabilidad cívica.

“Que nuestros hijos y nuestros nietos nos vean participando, ejerciendo ese derecho con responsabilidad. Ese es quizá el mejor ejemplo que podemos darles”, señaló el expresidente en el mismo post.

Elecciones 2026: el 8 de marzo es una jornada clave para Colombia

Y es que el país vive este domingo una jornada electoral clave con las elecciones legislativas de 2026. Millones de ciudadanos acuden a los puestos de votación para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República de Colombia, órgano que ejercerá funciones durante el periodo 2026-2030. La elección define la composición del Senado de la República de Colombia y de la Cámara de Representantes, instituciones responsables de elaborar leyes y ejercer control político al gobierno.

Las elecciones legislativas de 2026 convocan a millones de ciudadanos que buscan definir la nueva composición del Congreso de la República de Colombia para el periodo 2026-2030 - crédito Sergio Acero/Colprensa

En total, el proceso electoral contempla la elección de 102 senadores y 183 representantes a la Cámara. El sistema incluye escaños especiales destinados a comunidades indígenas, afrodescendientes, colombianos residentes en el exterior y las 16 curules de paz -justamente del Acuerdo de Paz que el Estado firmó durante el gobierno de Juan Manuel Santos-. Estas últimas surgieron como un mecanismo de representación para territorios afectados por el conflicto armado.

Además de las listas al Congreso, la jornada incluye tres consultas interpartidistas que buscan definir candidatos únicos para las elecciones presidenciales. Entre los nombres que participan en estos procesos aparecen figuras como Claudia López, Paloma Valencia, Roy Barreras y Daniel Quintero Calle, entre otros.

La logística del proceso electoral se encuentra bajo responsabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que dispuso más de 125.000 mesas de votación distribuidas en 13.746 puestos dentro y fuera del territorio nacional. Más de 41 millones de colombianos aparecen habilitados para participar en estos comicios.

El 8 de marzo también se votará por tres consultas interpartidistas de cara a los comicios presidenciales - crédito Luisa González/Reuters

Las urnas abrieron a las 8:00 a. m. y permanecerán disponibles hasta las 4:00 p. m. Una vez cierre la votación iniciará el preconteo, etapa que permitirá conocer las primeras tendencias sobre la conformación del nuevo Congreso y los resultados de las consultas partidistas.

El resultado de esta jornada tendrá efectos directos en el panorama político nacional, pues la nueva composición del poder legislativo influirá en la agenda de leyes y en la supervisión al gobierno durante los próximos cuatro años. Al mismo tiempo, las consultas interpartidistas definirán aspirantes que competirán en la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo de 2026, como se menciona previamente.

En medio de ese escenario electoral, la imagen del expresidente Santos junto a su familia adquiere un significado simbólico, ya que la escena muestra a varias generaciones frente a la urna y transmite un mensaje centrado en la participación ciudadana, uno de los pilares del sistema democrático colombiano, en medio de las tensiones por las diferentes corrientes políticas.