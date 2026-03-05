Colombia

Críticas a ‘La casa de los famosos Colombia’: contra las reglas, le habrían filtrado información desde el exterior a Juanda Caribe

Durante el ‘brunch’, en el que los participantes que están en riesgo de eliminación comparten y responden algunas preguntas del moderador, el comediante habría dado a entender que conoce cómo se está moviendo el ‘fandom’ de Alexa

En la mañana del miércoles 4 de marzo se llevó a cabo una nueva dinámica del brunch, en la que los participantes en riesgo de eliminación en La casa de los famosos Colombia interactúan y responden a las preguntas del moderador, se presentó un aparente caso de filtración de información del exterior.

El protagonista fue Juanda Caribe, que durante un diálogo con Alexa Torrex dio a entender que conocía cómo se estaban moviendo los fandoms fuera de la competencia porque le contaron: “Y el contexto que además me cuentan, confirmado, que tu equipo hizo...”.

Las redes sociales reaccionaron a
Las redes sociales reaccionaron a las declaraciones de Juanda Caribe sobre información que le dieron - crédito @marce18_/X
Las redes sociales reaccionaron a
Las redes sociales reaccionaron a las declaraciones de Juanda Caribe sobre información que le dieron - crédito @Petrodrogadicto/X
Las redes sociales reaccionaron a
Las redes sociales reaccionaron a las declaraciones de Juanda Caribe sobre información que le dieron - crédito @jonathangelvez1/X

Mientras el participante explica que le contaron que el equipo de redes de Alexa cortó el video y ponerlo a circular en redes sociales, provocó una respuesta de la creadora de contenido, casi que de manera inmediata: “Interesante, yo quisiera saber cómo te llega esa información de afuera...”, mientras el barranquillero indica que no es información lo que le dieron.

De inmediato, seguidores del Canal y del reality se volcaron a las redes sociales para pedir explicaciones a las declaraciones de Juanda Caribe sobre recibir información del exterior para ser utilizada durante la dinámica de compartir en el formato.

Comentarios como: “Qué fraude de programa”; “Ve, de todo lo que se entera uno, él mismo lo dice ‘confirmado’”; “exigimos una respuesta ya mismo de la casa de los famosos”; “es obvio que el canal le tiene que dar esa información a Juanda porque nombró la constitución”; “está recibiendo información, está protegido por el canal”, entre otros.

Jhorman Toloza defiende a Alexa
Jhorman Toloza defiende a Alexa Torrex tras la polémica con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia - crédito @alexatorrexcontreras/IG

Prometido de Alexa Torrex se pronunció sobre esta polémica

Las recientes acusaciones de juego limpio y favoritismo en La casa de los famosos Colombia tomaron fuerza luego de que Jhorman Toloza cuestionara la transparencia en el juego para todos los participantes.

¿Están jugando limpio? Voy a hablar de una manera muy neutral, independientemente si soy la pareja de Alexa o no. ¿Ustedes creen que es justo para una Beba? ¿Ustedes creen que es justo para un Valentino, para un mismísimo Juanse? ¿Es justo?”.

Con estas palabras, el prometido de la también participante señaló abiertamente las posibles diferencias en el acceso a información externa durante la competencia.

Más adelante, la discusión se reavivó cuando una declaración específica evidenció las sospechas de que el barranquillero tiene beneficios diferentes a los de sus compañeros.

De acuerdo con Toloza, Juanda estaba en el baño cuando pasó detrás de Beba de la Cruz y la joven quedó sorprendida: “¿Qué? Dijo que esta semana se van tres”, tras escuchar a Juanda Caribe anticipar una eliminación múltiple que no había sido comunicada oficialmente.

Ante ese hecho, Jhorman Toloza volvió a plantear la duda: “¿Cómo sabía que salían más personas en esta semana antes de decir lo de la eliminación doble? ¿Cómo sabía una persona como él eso cuando nosotros nos enteramos el mismo día?”.

Las imágenes compartidas por Alexa
Las imágenes compartidas por Alexa Torres junto a Jhorman Tolosa cuentan con gran cantidad de likes - crédito Instagram

Desde la perspectiva de Toloza, existe una desigualdad clara en el cumplimiento de las normas. “Eso de estar recibiendo información de afuera me parece muy pailas. Si es una competencia, una competencia donde todos tienen las mismas reglas, los mismos lineamientos y las mismas oportunidades de ganarse un premio como el que están haciendo en este reality, ¿por qué hay personas que reciben información de afuera y a nosotros aquí lo indican?”, lamentó el prometido de Alexa, denunciando una dinámica que a su juicio rompe la equidad del juego.

Además, recalcó el compromiso del equipo Alexa Torres con la consigna de un juego transparente: “Que vean que nuestro fandom y el equipo Alexa Torres es transparente y juega sin trampa”, dejando claro que no está de acuerdo con la manera en la que están llevando la competencia.

