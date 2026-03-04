La Pestilencia se despide definitivamente de los escenarios; tendrá un último concierto: esta es la fecha y el valor de la entrada

La Pestilencia deja los escenarios tras cuatro décadas de vida artística - crédito Ministerio de Cultura / La Pestilencia

La banda colombiana La Pestilencia, que ha puesto a vibrar a varias generaciones con el rock, el hardcore punk y el metal alternativo, anunció su retiro definitivo de los escenarios, programando su último concierto, “El Último Pogo”, para el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá. La agrupación, considerada un pilar del rock contestatario en el país, concluye así una etapa que marcó el género durante décadas.

En el evento de despedida, los asistentes podrán escuchar cerca de 50 canciones, según explicó el líder de la banda, Dilson Díaz, que también cantará temas de un próximo álbum de estudio titulado Buen Provecho, que acompañará este adiós.

El Coliseo Medplus será el lugar donde La Pestilencia se despida de los escenarios y de su carrera musical - crédito @lapestilencia/Instagram

Al cartel se sumará la participación de la Filarmónica de Bogotá, junto a otros artistas invitados, cuya nómina se dará a conocer más adelante. Entre las novedades destacadas se reveló que habrá un “escenario B”, en el que la banda interpretará parte de su repertorio para el público más alejado de la tarima principal.

Entre los planes inmediatos de La Pestilencia para cerrar su carrera con broche de oro se incluye el lanzamiento de Buen Provecho, del que se espera que se conozca un primer adelanto en las próximas semanas.

Las entradas para el "Último Pogo" de La Pestilencia saldrán a la venta a partir del próximo 18 de marzo - crédito @lapestilencia/Instagram

El valor inicial de las entradas es de $100.000 y, según confirmó el artista, el recinto contará con una zona habilitada especialmente para menores de edad. La organización del concierto contempla una preventa de entradas exclusiva para clientes del Banco Falabella, disponible del lunes 16 de marzo a las 10:00 a.m. hasta el miércoles 18 de marzo a las 09:59 a.m., mientras que la venta general comenzará el miércoles 18 de marzo a las 10:00 a.m. a través de la plataforma TaquillaLive.

“Hoy es hora de cerrar. Nos despedimos de todo corazón de quienes se identificaron con nosotros y también de quienes no. Al final, en nuestra casa siempre fueron todos bienvenidos. Nuestra gratitud eterna es para esa legión que nos regaló los recuerdos más potentes que La Peste o que un artista puede llevarse a la tumba”, expresó Díaz en un video de despedida.

Durante la rueda de prensa, el cantante leyó una carta dirigida a todos sus fans, agradeciendo por estar a su lado durante 40 años de carrera.

Una carrera con guitarras potentes y denuncia social

Dilson Díaz se mantuvo como único miembro fundador de La Pestilencia desde su creación en 1986, liderando su temática confrontativa y los cambios de sonido que afrontaron a lo largo de los años - crédito Ministerio de Cultura/La Pestilencia

Formados en Bogotá en 1986 por Dilson Díaz y Héctor Buitrago (más tarde miembro de Aterciopelados), La Pestilencia marcó una pauta desde sus inicios incorporando denuncias contra la violencia y el conflicto armado en Colombia, siendo recurrentes temas como la corrupción, la guerra, el desplazamiento forzado, las desapariciones, el uso de niños en la guerra, o los daños en el medio ambiente.

Su discografía se caracterizó por mostrar saltos en producción e incorporación de nuevos elementos de manera constante, hecho que se vio favorecido por el hecho de que sus lanzamientos fueron más esporádicos, tomándose en promedio tres o cuatro años antes de lanzar nuevo material.

Es así que del sonido rasposo y agresivo de La Muerte... Un compromiso de todos (1989) y Las Nuevas Aventuras de.... (1993) de donde se desprendieron sus primeros clásicos como Vive Tu Vida y Soldado Mutilado, se pasó a uno más consistente y elaborado en El Amarillista (1997) y Balística (2001) que engendró clásicos del rock colombiano como Cordero Arrepentido o Soñar Despierto, en los que ya se evidenciaba su interés por experimentar más con el sonido.

A lo largo del nuevo milenio, La Pestilencia siguió haciéndose notar con un sonido por momentos más melódico y cercano al hard rock, sumado a la incorporación más evidente de samplers y sintetizadores en sus más recientes producciones, Productos Desaparecidos (2005), Paranormal (2011) y País de Titulares (2018).

La carta de despedida de La Pestilencia

Carta de La Pestilencia: El Último Pogo de La Peste.

Hola Pestilent@s.

Les compartimos, desde lo más profundo de nuestros sentimientos, que La Pestilencia anuncia su despedida definitiva. Cuando decimos que el ciclo se cierra, es con la honestidad que nos caracterizó.

Haremos un único y último show en Bogotá el 28 de noviembre de este 2026. En esta misma Bogotá donde nació y creció La Peste, bajo el cariño y los abrazos de todos ustedes.

La Pestilencia nunca fue creada para encajar. Nunca se trató de agradar a todos, siendo plenamente conscientes de que la música no es un concurso de simpatía. Hicimos música porque sentimos que así debía salir: sin filtros, sin miedo y sin permiso.

Nuestra gratitud eterna es para esa legión que nos regaló los recuerdos más potentes que un artista puede llevarse a la tumba. Siempre vimos la plaza llena; un mar de puños en alto que nos recordó, show tras show, que nunca estuvimos solos en este ruido. Gracias por ser el motor de 40 años de carrera.

Cantamos lo que pensamos y gritamos lo que muchos callaban. La realidad es que nuestras canciones siguen vigentes, como si el pensamiento colectivo no hubiera cambiado; como si todo siguiera igual, estancado.

Nuestra visión, desde el primer acorde hasta hoy, ha sido aportar y crear una conciencia social lógica y respetuosa. Siempre tuvimos como baluarte principal la vida y los derechos de cada uno como seres de este hermoso, pero loco y aberrante planeta.

Nos despedimos de todo corazón de quienes se identificaron con nosotros y también de quienes no; al final, en nuestra casa, siempre fueron todos bienvenidos.

Hoy nos queda una leve esperanza: por fin estamos viendo a los jóvenes de este país con una reacción participativa, luchando por un territorio más respetuoso y equitativo. Ese relevo es nuestra mayor satisfacción.

Hoy es hora de cerrar.

Nos vemos en el último pogo.

LA PESTILENCIA 1986 - 2026