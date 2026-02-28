Shakira y Beéle le pusieron título y fecha al lanzamiento de su colaboración: “Que ganas”

Los barranquilleros anunciaron la fecha de lanzamiento a través de sus redes sociales, el 4 de marzo - crédito @shakira/Instagram

Shakira y Beéle tienen en vilo a sus fans desde hace semanas, luego de aparecer juntos durante la celebración del Carnaval de Barranquilla grabando el videoclip de una colaboración juntos, la primera de sus carreras desde que se juntaran para la versión 2025 de Hips Don’t Lie, junto a Ed Sheeran.

Hasta ahora los dos artistas mantuvieron los detalles en estricto secreto, pero a partir de la madrugada del viernes 27 de febrero esto dio un giro cuando ambos artistas publicaron en sus redes sociales un breve video grabado en estudio.

En el adelanto compartido allí se aprecia un extracto de la canción que dice: “Que fluya si me critican, que fluya, no me da ni pena, que fluya en la vida ajena”, mostrando que se trata de un tema de tono bailable y festivo.

En horas de la tarde, Shakira subió un nuevo reel en su cuenta de Instagram, acompañada de Beéle. Allí, ambos artistas anunciaron oficialmente Algo Tú, el nombre de su colaboración, programada para estrenarse en plataformas digitales el próximo miércoles 4 de marzo.

“To’ lo bonito queda, queda pegao en el pecho y lo que no sirve fué, fué, fué” ALGO TÚ con @beele. Que ganas que ya sea 4 de Marzo!“, escribió Shakira en la publicación, mientras al fondo se escucha otro fragmento del tema, que aparentemente corresponde al estribillo.

Además de anunciar el sencillo, el dúo compartio un nuevo adelanto de la pista que se publicará en plataformas digitales la próxima semana - crédito @shakira/Instagram

Entre los anticipos revelados, se escucha a Shakira entonar “Vamos en la carretera, cargando el maletero y a donde la vida nos lleve”, seguida por la voz de Beéle con el verso “To’ lo bonito queda, queda pegao en el pecho y lo que no sirve fué, fué, fué”, acompañados por una base rítmica y sonidos de gaita.

El lanzamiento incluirá un videoclip filmado en escenarios icónicos de Barranquilla, como el Gran Malecón y el centro de eventos Puerta de Oro. La producción, respaldada por la Alcaldía de Barranquilla, integró grupos tradicionales —entre ellos Rumbón Normalista, Son Kalimba y el Congo Grande—, así como la participación de Adolfo Maury, Rey Momo 2026.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira confirmó fechas en América Central y Oriente Medio para la reanudación de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' en 2026 - crédito @shakira/Instagram

A falta de que se confirmen las fechas en Europa y Asia que mantienen en vilo a su fanaticada en ambos continentes desde hace meses, la cantante inició el año con nuevos compromisos en América Latina.

En primera instancia estuvieron su serie de cinco presentaciones en El Salvador, a la que sigue su regreso a México para cuatro conciertos más, destacando uno gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, y otro en el estadio GNP Seguros que le permite extender el récord de más presentaciones brindadas en una sola gira en dicho escenario, alcanzando un total de 13.

A esto se suman cuatro fechas en Oriente Medio, dos en solitario, una como parte de un festival —el OffLimits Music Festival de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos—, compartiendo tarima con figuras como los Jonas Brothers, Ne-Yo, Myles Kennedy o Biffy Clyro, entre otros,

El cierre de su paso por la región será como el acto musical que animará el Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1. Esta válida se correrá en el trazado urbano de Yeda. Por estas fechas se dará también la mencionada fecha en las Piramides de Giza.

Más adelante, la cantante se presentará de manera gratuita en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, ante un público que se especula que podría llegar a los dos millones de espectadores.

A continuación, las fechas confirmadas hasta el momento por la barranquillera para 2026:

27 de febrero: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

1 de marzo: Zócalo de Ciudad de México, Ciudad de México (México)

28 de marzo: Ayla Golf Club, Áqaba (Jordania)

1 de abril: 974 Stadium, Doha (Catar)

4 de abril: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

7 de abril: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)

10 de abril: Hipódromo de Mahalaxmi, Bombay (India)

15 de abril: Estadio Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi (India)

19 de abril: Circuito de la Corniche de Yeda, Yeda (Arabia Saudita)

2 de mayo: Playa de Copacabana, Río de Janeiro (Brasil).