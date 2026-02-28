Mejor amigo de Karola Alcendra y Emiro Navarro se defendió de las burlas recibidas por el equipo de Dímelo King

Jeidy responde con firmeza tras los polémicos comentarios del equipo de Dímelo King sobre su trabajo - crédito @jd_342/IG

Una controversia reciente en redes sociales volvió a encender el debate sobre el clasismo, el lenguaje discriminatorio y los límites del humor en los espacios digitales.

La discusión se originó tras unos comentarios emitidos en el programa Tamo en Vivo, liderado por Dímelo King, que tuvieron como blanco a Jeidy, reconocido en las redes sociales y por ser una de las personas más cercanas a Karola Alcendra y Emiro Navarro.

El episodio se produjo durante una transmisión en vivo, cuando una seguidora solicitó que el equipo del programa se refiriera a un “en vivo” realizado por Jeidy en el que habló de manera negativa del programa que lidera Elkin de la Oz.

La reacción del panel fue inmediata y generó una oleada de críticas: uno de los panelistas respondió llamándola “Jeidy es la sirvienta”, comentario que fue seguido por risas colectivas y frases como “la que le cocina a Emiro y a Karola” y “la que barre, la que trapea”.

La contundente reacción de Jeidy ante la burla de Dímelo King: “Trabajar nunca será un insulto” - crédito @mario30600/tiktok

Lejos de quedar como un comentario aislado, la escena fue celebrada dentro del set, lo que provocó rechazo entre numerosos usuarios que consideraron que se había cruzado una línea.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente y despertaron una conversación más amplia sobre cómo ciertos términos siguen siendo utilizados como herramientas de burla y humillación, incluso en pleno 2026. Frente a esto, Jeidy decidió romper el silencio y responder de manera directa, con un mensaje que fue compartido en sus redes sociales y que muchos calificaron como una defensa contundente y necesaria.

“Qué triste que en pleno 2026 todavía se sigan utilizando ciertas palabras en forma de burla. Qué triste que todavía crean que decirle a alguien sirvienta es un insulto”, expresó Jeidy, dejando claro que su molestia no estaba centrada únicamente en ella, sino en la carga simbólica del comentario.

Para el creador de contenido, el problema principal fue la intención detrás de las palabras: “Aquí lo más delicado no es lo que hayan dicho de mí, sino la intención de humillar, la intención de hacer sentir menos. Eso habla más de ellos que de mí”.

El reclamo de Jeidy reabre debate por el clasismo digital - crédito @jeidy__2/tiktok

En su pronunciamiento, Jeidy cuestionó abiertamente por qué ciertos trabajos siguen siendo vistos como inferiores.

“¿Desde cuándo trabajar para alguien o ayudar a alguien es algo degradante? ¿Desde cuándo un trabajo digno es motivo de risa?”, dijo, subrayando que incluso el lenguaje correcto ha evolucionado y que hoy se habla de “empleada doméstica” o “trabajadora del hogar”, términos que, aun así, no deberían ser utilizados de forma peyorativa.

Lejos de victimizarse, Jeidy fue claro en afirmar que no se siente ofendido por la idea de realizar labores del hogar, sino porque la verdadera problemática está en la percepción de quienes usan esas labores como un supuesto insulto.

“Si yo limpiara, planchara o barriera, lo haría con dignidad... Aquí el problema no está en mi posición, sino en su percepción”, agregó el creador de contenido.

Asimismo aprovechó para referirse a su vínculo con Karola Alcendra y Emiro Navarro, desmintiendo cualquier narrativa que intente minimizarla por su cercanía con ellos.

Jeidy habló de su amistad con Karola Alcendra - crédito @jd_342/IG

“Yo soy amiga de mis amigos desde antes, no aparecí cuando habían luces. Estuve cuando no había nada y estaré si no lo hay”, aseguró. En esa línea, sostuvo que el apoyo y el cariño que recibe hoy no la hacen “más ni menos persona”, sino una mujer agradecida: “Yo no tengo la culpa de que Dios me bendiga a través de personas que me amen”.

El mensaje cerró con una reflexión que fue ampliamente respaldada por sus seguidores: “Yo duermo tranquila, con amigos leales, con la frente en alto y sin necesidad de humillar a nadie para sentirme superior”.

Las palabras de Jeidy fueron interpretadas por muchos como un llamado a revisar los discursos que se normalizan en espacios de entretenimiento y a entender que el humor no puede justificar la desvalorización de trabajos ni de personas.