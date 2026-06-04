Peajes de Autopistas del Café bajarán a $700 para vehículos beneficiarios tras anuncio de Gustavo Petro

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Colombia, Gustavo Petro | REUTERS/Kylie Cooper

El presidente Gustavo Petro oficializó una reducción significativa en las tarifas de varios peajes de la concesión Autopistas del Café, una decisión que beneficiará a miles de conductores del Eje Cafetero y que surge tras semanas de protestas y bloqueos en la región.

Según información revelada por El Tiempo, el anuncio fue realizado este 3 de junio durante una intervención del mandatario en Tarapacá, Caldas, donde confirmó que algunas casetas pasarán de cobrar cerca de $17.800 a una tarifa diferencial de apenas $700 para determinados usuarios.

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La decisión impactará especialmente a residentes, transportadores y trabajadores que utilizan diariamente las vías concesionadas para desplazarse entre municipios de Caldas, Risaralda y Quindío.

“Quitamos el valor de estos peajes, 17.000, más o menos, depende de los vehículos, que hoy cuesta 700”, afirmó el presidente Petro durante su discurso. El mandatario también señaló que su intención inicial era eliminar completamente el cobro, aunque finalmente se adoptó una tarifa mínima.

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Tarifas peajes - Peajes Colombia - Ministerio de Transporte - ANI - crédito Colprensa

De acuerdo con lo informado por El Tiempo, la medida había sido anunciada previamente por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte luego de varias mesas de diálogo adelantadas con comunidades, transportadores y representantes de los sectores que protagonizaron las manifestaciones en el corredor vial.

Protestas impulsaron la decisión

La reducción tarifaria llega después de las protestas registradas desde el pasado 15 de mayo en los peajes Tarapacá II y San Bernardo del Viento, donde distintos sectores de la comunidad reclamaban por los elevados costos de los cobros y por el futuro de la concesión vial.

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Los manifestantes cuestionaban especialmente que los vehículos particulares, camperos, camionetas y buses debieran pagar hasta $17.800 por cada paso, situación que, según argumentaban, afectaba la economía regional y encarecía la movilidad diaria.

El debate también estuvo relacionado con el vencimiento del contrato de concesión de Autopistas del Café, previsto para el año 2027. Frente a este escenario, Petro explicó que la política de su Gobierno no consiste en extender las concesiones existentes, sino en permitir que regresen al control del Estado una vez finalicen los contratos.

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Tarifas peajes - Peajes Colombia - Ministerio de Transporte - ANI | Foto: Colprensa / Luisa González

Según explicó el mandatario, el mantenimiento de las carreteras podrá financiarse posteriormente mediante recursos del presupuesto nacional y no exclusivamente a través del cobro de peajes.

Los cinco peajes que tendrán tarifa diferencial

Según explicó la ANI y fue citado por El Tiempo, la tarifa especial de $700 aplicará en cinco estaciones de peaje ubicadas dentro de la concesión Autopistas del Café.

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Los puntos beneficiados serán: Circasia, Tarapacá I, Tarapacá II, San Bernardo y Pavas.

La reducción cobijará principalmente a los vehículos clasificados dentro de la categoría I, que incluye automóviles, camperos y camionetas, así como a los vehículos de categoría II, correspondientes a buses.

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Para las categorías III en adelante, las autoridades anunciaron que también existirá una tarifa diferencial, aunque el valor será proporcional según el tipo de vehículo y su clasificación dentro del sistema de peajes.

El vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Uparela, había precisado previamente que la medida fue diseñada para beneficiar especialmente a las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de estas estaciones de cobro.

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Gobierno defiende impacto económico de la medida

Durante su intervención, Petro argumentó que los altos costos de los peajes pueden convertirse en una barrera para el desarrollo económico de las regiones y para la libre movilidad de los ciudadanos.

Tarifas peajes - Peajes Colombia - Ministerio de Transporte - ANI | (Colprensa - Diego Pineda)

El jefe de Estado sostuvo que la reducción busca facilitar el intercambio comercial entre municipios, disminuir los costos de transporte y permitir que más personas puedan desplazarse sin enfrentar cargas económicas elevadas.

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Según el mandatario, la medida favorece tanto a campesinos que transportan productos agrícolas como a trabajadores que diariamente deben atravesar estos corredores viales para llegar a sus lugares de empleo.

Asimismo, indicó que garantizar la libre circulación es un derecho fundamental y que el alto costo de los peajes puede convertirse en un obstáculo para la integración económica y social de los territorios.

Con esta decisión, el Gobierno espera poner fin a las tensiones registradas en las últimas semanas alrededor de la concesión Autopistas del Café y avanzar en una solución que combine la sostenibilidad de la infraestructura vial con beneficios directos para las comunidades del Eje Cafetero.