El fenómeno “Dai Dai”: la canción de Shakira para el Mundial impulsa el aprendizaje de idiomas

En la próxima edición del torneo internacional de fútbol, la cantante colombiana alcanzará su cuarta participación oficial, una cifra que la sitúa por encima de varios equipos nacionales con larga tradición en la competencia - crédito @shakira/X

Las canciones asociadas a eventos globales suelen traspasar las fronteras deportivas, pero el estreno de Dai Dai, interpretada por Shakira y Burna Boy como tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, provocó un salto inédito en el interés por aprender idiomas.

Un informe de la plataforma Preply identificó un aumento notable en las búsquedas vinculadas a lenguas extranjeras tras el estreno del sencillo. El fenómeno aparece respaldado por datos de Google Trends, que muestran cómo la frase “dai dai” multiplicó su popularidad desde el lanzamiento de la canción.

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Un estribillo multilingüe que despierta curiosidad global

La pieza, concebida para acompañar la cita deportiva que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, fusiona ritmos afrobeat con expresiones de ánimo en italiano, japonés, español, francés e inglés.

El estribillo intercala “Dai dai” (italiano), “Ikou” (japonés), “Dale” (español), “Allez” (francés) y “Let’s go” (inglés), en lo que la portavoz de Preply, Yolanda del Peso, definió como “una puerta de entrada a nuevas culturas y al aprendizaje de nuevas lenguas”.

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Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 interpretada por Shakira y Burna Boy, disparó el interés por aprender idiomas tras su estreno - crédito @Shakira/YouTube

El impacto en los motores de búsqueda fue inmediato. Antes del estreno, el término “dai dai” promediaba 33 puntos de interés diario en Google Trends. En la semana siguiente, el promedio subió a 67, con un pico de 100 puntos el 8 de mayo, según el análisis de Preply.

La plataforma también comparó este fenómeno con el efecto generado por otros eventos musicales recientes. Con base en sus datos, la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl había impulsado un 178% las búsquedas relacionadas con aprender español, mientras que Duolingo reportó un aumento del 35% en sus estudiantes de ese idioma.

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Canción, espectáculo y compromiso social

La interpretación de Shakira tendrá lugar durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial, programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Preply registró un aumento de búsquedas sobre lenguas extranjeras y Google Trends mostró que la frase “dai dai” duplicó su promedio semanal después del lanzamiento - crédito captura de pantalla Shakira / Youtube

El evento contará con la dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay, y la presencia de figuras como Madonna y BTS. Por primera vez, la final incluirá un show de medio tiempo de 30 minutos, lo que refuerza el carácter global y cultural de la cita.

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En el videoclip oficial, que ya suma millones de visualizaciones, aparecen personalidades como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Luis Díaz. Entre las sorpresas figura la presencia de los Ghetto Kids, un grupo de danza infantil procedente de Katwe, en Kampala (Uganda).

Invitados por la propia Shakira tras viralizarse en redes sociales, los jóvenes interpretan la coreografía de la canción en escena, sumando un componente de inclusión y visibilidad internacional para talentos emergentes.

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La música como puente cultural y motor de ayuda

El estribillo multilingüe de Dai Dai combina expresiones en italiano, japonés, español, francés e inglés para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito EFE

La vocera de Preply subrayó que el aprendizaje de idiomas suele estar asociado a valores como mente abierta, confianza y conexión. De acuerdo con un estudio citado por la plataforma, el 21% de las personas no estudia otra lengua por vergüenza, mientras que el 45% alega falta de tiempo. El fenómeno de Dai Dai refuerza la idea de que la música puede actuar como catalizador para superar esas barreras y fomentar la integración cultural.

Más allá del impacto en las tendencias digitales, Shakira anunció que donará todas las regalías generadas por Dai Dai y parte de lo recaudado en su gira Las mujeres ya no lloran Tour” al fondo de educación de la FIFA y a la organización Global Citizen.

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El objetivo es colaborar con niños en situación de vulnerabilidad y facilitar el acceso a una educación de calidad. Este compromiso se suma a la presencia de los Ghetto Kids, que a través del arte brindan educación y refugio a menores en entornos desfavorecidos.