Fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella asegura que Petro “destruyó” las finanzas del país y propone reducir tamaño del Estado

La fórmula de Abelardo de la Espriella, con José Manuel Restrepo como vicepresidente, propone reducir el tamaño del Estado y fortalecer el control fiscal para corregir los desequilibrios económicos señalados durante la campaña. - crédito Abelardo de la Espriella

En la antesala de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio, el exministro de Hacienda y actual fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, profundizó en un diagnóstico crítico sobre el estado de las finanzas públicas y delineó los principales ejes de su programa económico.

En entrevista con El Tiempo, Restrepo aseguró que el actual presidente, Gustavo Petro, “destruyó” la estabilidad fiscal de Colombia y defendió una serie de reformas orientadas a “reducir el tamaño del Estado”, controlar la evasión, el contrabando y la corrupción, y reactivar sectores clave de la economía.

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Una brecha fiscal que condiciona la agenda de cualquier gobierno

Restrepo afirmó que la próxima administración deberá enfrentar un contexto sin precedentes, con un déficit estructural que limita la capacidad de acción del Estado. “Colombia cuesta 545 billones, recibe ingresos por 300. La diferencia se financia con deuda, pero eso tiene un límite”, sostuvo el exministro, quien insistió en que la deuda bruta alcanzó su nivel más alto en la historia del país, incluso por encima de la registrada durante la pandemia de COVID-19.

Según datos expuestos por Restrepo, el modelo actual resulta insostenible y exige medidas inmediatas. La propuesta de la fórmula presidencial encabezada por Abelardo de la Espriella se apoya en tres pilares:

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Una profunda reducción del gasto público.

El fortalecimiento de los ingresos a través del control de grandes fugas de recursos.

La promoción del crecimiento económico a partir de la reactivación de sectores estratégicos.

La fórmula de Abelardo de la Espriella propone combatir la evasión, el contrabando y la corrupción como ejes para recuperar la estabilidad fiscal. - crédito Colprensa (Archivo)

Control de fugas: evasión, contrabando y corrupción

Uno de los puntos centrales de la agenda económica planteada por Restrepo es el combate frontal a la evasión fiscal, el contrabando y la corrupción, que, según cálculos presentados en El Tiempo, representan cerca de 350 billones de pesos anuales. “Hay cerca de 150 billones en gasto tributario, 100 billones en evasión y contrabando, y otros 100 billones en corrupción. Si controla esas fugas de verdad, con medidas efectivas y no con anuncios, aparece una fuente adicional de recursos significativa”, puntualizó Restrepo.

El candidato subrayó que la recuperación de estos recursos permitiría no solo aliviar las presiones fiscales, sino también financiar programas sociales, infraestructura y políticas de salud, sin necesidad de incrementar la carga impositiva sobre los ciudadanos.

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Reactivación económica y apuesta por la empresa privada

La visión de De la Espriella y su fórmula vicepresidencial incluye la reactivación de sectores como la agroindustria, el turismo sostenible, los servicios basados en conocimiento, la economía digital, el sector energético, la infraestructura y la vivienda. Restrepo criticó que el actual gobierno “apagó el crecimiento” al frenar inversiones en Ecopetrol, minería, construcción y la iniciativa privada. Planteó como prioridad la “eliminación de trámites y trabas innecesarias” y la creación de incentivos para la actividad empresarial.

“El país necesita prender los motores del crecimiento”, insistió el exministro, quien confía en que una política de impulso a la producción y la inversión permitirá expandir la base tributaria y mejorar los ingresos del Estado.

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Restrepo valoró el respaldo político de Estados Unidos y la importancia de mantener relaciones estratégicas para impulsar el comercio y la inversión. - crédito AP Foto/Alex Brandon, Archivo

Seguridad, democracia y la relación con Estados Unidos

Restrepo defendió la postura de la campaña sobre la seguridad y la institucionalidad, argumentando que la fórmula de De la Espriella representa un modelo de “esperanza, defensa de la Constitución de 1991 y apuesta por la empresa y el mérito”.

Sostuvo que el respaldo recibido por parte de Donald Trump y la buena disposición del gobierno de Estados Unidos constituyen un reconocimiento al compromiso democrático de la fórmula y a la importancia de fortalecer la cooperación bilateral.

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De acuerdo con lo relatado por en medio, la campaña considera que la reconstrucción de la relación con Estados Unidos permitirá potenciar el comercio exterior, la inversión y la llegada de turistas, al tiempo que abre nuevas posibilidades para la recuperación democrática en Venezuela y la cooperación con otros países de la región.

Salud: recursos y gestión para un sistema en crisis

El diagnóstico de la campaña sobre el sistema de salud es severo. Restrepo estimó que se requiere un plan de choque inmediato que movilice cerca de diez billones de pesos, recursos que, según él, deben salir del mismo sistema mediante la reducción de gastos administrativos injustificados y la correcta ejecución de los fondos destinados a infraestructura hospitalaria.

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“El sistema arrastra deudas acumuladas, pagos atrasados a médicos y auxiliares, y una mala asignación de recursos”, manifestó el exministro. Propuso fortalecer la capacidad de supervisión de la Superintendencia de Salud, exigir la entrega oportuna de medicamentos y cirugías, y mejorar la analítica de datos para focalizar la atención primaria y la prevención.

Energía: evitar el apagón y acelerar la transición

En materia de energía, la fórmula de De la Espriella asegura que el país enfrenta el riesgo de un apagón, atribuido a la gestión de Petro y Cepeda. El plan inmediato contempla la agilización de licencias ambientales, la reactivación de proyectos de generación y transmisión, y la convocatoria de nuevas subastas que permitan diversificar la matriz energética con tecnologías renovables y convencionales.

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Restrepo sostuvo que resulta esencial recuperar el rigor técnico en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y garantizar que los procesos de consulta con comunidades no deriven en bloqueos o extorsiones al sector privado. “Si hay extorsión disfrazada de consulta, que intervenga la Fiscalía”, advirtió.

El plan presentado por Restrepo incluye medidas para evitar un apagón energético y acelerar la ejecución de proyectos en el sector eléctrico. - crédito Review Energy

Transparencia electoral y rechazo a la compra de votos

La campaña denunció el riesgo de compra de votos en la región Caribe y la posible influencia de grupos armados en el sur del país, y anunció que llevará estas preocupaciones ante las autoridades nacionales y estadounidenses. “Quienes intervengan de esa manera se exponen a la Lista Clinton, a la lista FAC y a las consecuencias que eso tiene para ellos y sus familias”, advirtió Restrepo.

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El llamado de la fórmula de De la Espriella es a la participación masiva y vigilada de los ciudadanos en la segunda vuelta presidencial, en un contexto donde la confianza en la democracia y la transparencia del proceso electoral es vista como un valor fundamental para el futuro del país.

Diálogo directo con la ciudadanía y continuidad de programas sociales

En cuanto a posibles alianzas, Restrepo subrayó que la estrategia de campaña no busca acuerdos con dirigentes políticos, sino persuadir directamente al electorado. “A quienes votaron por Fajardo, por Claudia López, por Paloma Valencia, les decimos: también ustedes sufren el deterioro de la salud, la desaparición de los subsidios de tasa de interés, el marchitamiento del Icetex, el fin de los subsidios de vivienda de interés social”, expresó el candidato.

Aclaró también que no se eliminarán los programas sociales existentes, como la matrícula cero o los subsidios para el adulto mayor, sino que se mejorarán y se garantizarán mejores condiciones para los microempresarios y la clase trabajadora.