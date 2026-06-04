Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Un grupo armado identificado preliminarmente como el ELN secuestró a cinco conductores en la Troncal del Caribe, en Cesar -crédito Imagen ilustrativa Infobae

La tranquilidad que predominó durante años en los corredores viales de Cesar se vio interrumpida el martes 2 de junio, cuando un grupo armado, identificado preliminarmente como perteneciente al ELN, ejecutó un secuestro múltiple de cinco conductores en la ruta conocida como la Troncal del Caribe.

La emboscada, realizada en el sector de Santa Isabel, entre los municipios de Curumaní y La Jagua de Ibirico, reactivó la alarma entre autoridades y transportadores, pues representa el retorno de las llamadas “pescas milagrosas”, una modalidad utilizada por grupos ilegales en los años más críticos del conflicto armado colombiano.

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Según reportes confirmados por la Gobernación del Cesar, el grupo armado, integrado por al menos 15 hombres, interceptó la vía nacional y detuvo el paso de varios automotores.

Los delincuentes seleccionaron cinco vehículos, entre tractocamiones, camiones de carga y particulares, y obligaron a sus conductores a desviarse hacia la Serranía del Perijá. La acción se desarrolló en un lapso de entre cinco y diez minutos, de acuerdo con declaraciones de Eduardo Esquivel López, secretario de Gobierno y Seguridad del Cesar.

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El secuestro múltiple ocurrió en Santa Isabel, entre Curumaní y La Jagua de Ibirico, y reactivó la alarma por el regreso de las pescas milagrosas - crédito Reuters

La modalidad de pesca milagrosa, que se creía superada en la región, consiste en la instalación de retenes improvisados por parte de grupos ilegales para detener vehículos, seleccionar víctimas y ejercer presión mediante secuestros o robos.

Secuestro y desplazamiento hacia zona rural

La alerta oficial se activó en la madrugada del miércoles 3 de junio, cuando las empresas de transporte informaron sobre la pérdida de señal satelital y la incomunicación total con los conductores.

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Moradores de la zona rural señalaron haber visto el convoy de vehículos dirigirse hacia las inmediaciones de la vereda El Triunfo. La gobernadora de Cesar, Elvira Milena Sanjuán Dávila, trasladó el caso de manera urgente a los ministerios de Defensa e Interior, calificando el hecho como un desafío directo al Estado.

El funcionario departamental detalló la gravedad del evento: “Ya no se hablaba de pesca milagrosa en el departamento. Desde hace más de 20 años no se presentaba un hecho con estas características en el Cesar: que un grupo armado salga a la carretera nacional, detenga los vehículos y se lleve a los conductores hacia la sierra”, aseguró Esquivel López.

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La Gobernación del Cesar informó que al menos 15 hombres interceptaron la vía nacional y desviaron a los conductores hacia la Serranía del Perijá - crédito Europa Press

Los vehículos retenidos pertenecían a la cadena de suministro logístico y de transporte, entre ellos una tractomula marca Kenworth con placas venezolanas, una camioneta de la empresa Vanti, un camión refrigerado, otro sin carga y un bus tipo Turbo con víveres. Las autoridades confirmaron que los captores se apoderaron de los automotores y de la mercancía transportada.

Operativo de rescate y liberación de los secuestrados

Tras varias horas de tensión, la Gobernación del Cesar anunció que los cinco conductores recuperaron la libertad durante la mañana del miércoles, luego de haber sido abandonados en una zona rural.

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Las víctimas lograron regresar a pie hasta el sector de Santa Isabel, en jurisdicción de Curumaní. “¡Bienvenidos a la libertad! Hace pocos minutos la gobernadora Elvia Milena Sanjuán recibió la noticia, por parte de la fuerza pública, de que los cinco conductores recobraron su libertad”, informó la administración departamental.

Hasta el momento, los vehículos secuestrados continúan desaparecidos. El hecho generó preocupación entre los habitantes y transportadores de la región, los cuales recordaron que este corredor fue históricamente escenario de secuestros y retenes ilegales a finales de los años noventa y principios de los dos mil.

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La pesca milagrosa volvió a mencionarse en Cesar como una modalidad de retenes ilegales para detener vehículos, seleccionar víctimas y ejecutar secuestros o robos - crédito AFP

El secretario de Gobierno del departamento destacó: “Ese era un sector donde hace muchos años eran frecuentes las pescas milagrosas y los secuestros. Por fortuna, esa situación había desaparecido, pero este hecho nos obliga a reforzar las medidas de seguridad”.

Las autoridades refuerzan medidas y piden colaboración ciudadana

La Gobernación del Cesar puso en conocimiento del Ministerio de Defensa y de las autoridades nacionales la situación, solicitando el aumento del pie de fuerza y la intensificación de los operativos en el corredor vial y en municipios como Curumaní, La Jagua de Ibirico, Pelaya, Gamarra y Aguachica. El gobierno local hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita ubicar a los responsables y recuperar los vehículos hurtados.

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“Es el rechazo que hacemos como Gobierno departamental acerca de estos hechos en las carreteras del Cesar, características de lo que era históricamente las pescas milagrosas de estos vehículos que fueron retenidos, hurtados por este grupo delincuencial”, afirmó Esquivel López, que pidió apoyo al Gobierno nacional para garantizar la seguridad, especialmente ante la proximidad de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.