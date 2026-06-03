Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Un registro audiovisual exhibe el impacto de explosivos arrojados desde aeronaves no tripuladas en zona rural de Antioquia, donde la Defensoría del Pueblo exige medidas urgentes tras la muerte de reses y caballos pertenecientes a campesinos - crédito @corpades / X

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) difundió las imágenes del ataque perpetrado con drones equipados con explosivos, donde se observa a varios caballos y vacas muertos en el pasto.

Estos animales pertenecían a familias campesinas de escasos recursos de Puerto López, que ahora ven afectado su sustento. La organización señaló que el uso de artefactos explosivos en zonas habitadas podría constituir una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.

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En el clip publicado por Corpades en redes sociales aparece el resultado del ataque: animales de pastoreo destruidos y otros heridos. “Se conocen las primeras imágenes de las afectaciones a civiles derivadas del uso de drones con explosivos en la vereda Malena, corregimiento de Puerto López, zona rural de El Bagre, Antioquia”, informó la organización en su cuenta de X.

Despliegue militar tras los hechos

Tras lo sucedido, el Ejército Nacional desplegó tropas del Batallón de Selva N.º 57 de la Brigada 11 en el corregimiento de Puerto López para reforzar la seguridad y prevenir nuevos ataques.

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Corpades difundió imágenes del ataque con drones explosivos en Puerto López, donde quedaron caballos y vacas muertos en zona rural de El Bagre, Antioquia - crédito @corpades / X

Es preciso mencionar que la disputa por el territorio en el Bajo Cauca antioqueño se intensifica entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, que buscan controlar corredores estratégicos para incrementar sus rentas ilícitas.

Los enfrentamientos armados provocaron una situación de inseguridad persistente que afecta directamente a la población civil.

Crisis humanitaria y ausencia de la Policía

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado el miércoles 3 de junio en el que alertó sobre el agravamiento de la crisis en El Bagre y, especialmente, en Puerto López.

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Entre enero y mayo de 2026, la entidad documentó por lo menos dos episodios de confinamiento y cinco desplazamientos forzados masivos, así como amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado, uso de menores, daños a bienes civiles y ataques con explosivos en varias veredas del municipio.

El comunicado señala además que desde marzo, la salida de la Policía Nacional del corregimiento incrementó la sensación de desprotección y limitó la capacidad de respuesta institucional ante los hechos de violencia.

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La Defensoría del Pueblo alertó sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en El Bagre y Puerto López por confinamientos, desplazamientos forzados y ataques con explosivos - crédito Defensoría / Sitio Web

“La recurrencia y gravedad de estos hechos evidencian un progresivo agravamiento de la situación humanitaria y de derechos humanos en el territorio”, puntualizó la Defensoría.

Uso de drones y daños a la población civil

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, en los últimos meses se incrementó el uso de drones adaptados para lanzar explosivos en medio de la confrontación armada. Estos ataques causaron daños sobre viviendas, infraestructura comunitaria y otros bienes de carácter civil, incrementando los riesgos para los habitantes de zonas rurales.

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En la vereda Malena, los animales muertos formaban parte del sustento de las familias afectadas, agravando las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad campesina.

La Defensoría advirtió que situaciones similares ocurrieron recientemente en otras zonas limítrofes de Antioquia y Bolívar, donde la explosión de artefactos lanzados por drones acabó con la vida de caballos y reses, y perjudicó a decenas de familias.

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Llamado urgente a las autoridades

Ante el deterioro de la seguridad, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia, la Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad Nacional de Protección, la fuerza pública y demás entidades a adoptar medidas urgentes y coordinadas para garantizar la vida y la integridad de los habitantes de Puerto López.

El ataque con drones explosivos en la vereda Malena afectó a familias campesinas de Puerto López que dependían de los animales para su sustento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La entidad solicitó la activación de mecanismos de prevención y protección para responder a las violaciones de derechos humanos en el Bajo Cauca, el norte y el nordeste antioqueño.

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Con base en cifras oficiales, en lo que va de 2026 se registraron 14 desplazamientos forzados masivos en Antioquia y Bolívar, afectando a más de 2.400 personas. Además, seis eventos de confinamiento restringieron la movilidad de más de 7.700 habitantes en la región.

Disputa armada y crisis regional

La confrontación entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc del Bloque Magdalena Medio convirtió al Bajo Cauca antioqueño en uno de los principales escenarios de violencia en Colombia.

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El control de corredores estratégicos y economías ilegales mantiene a las comunidades en condiciones de alta vulnerabilidad. La reiteración de ataques con drones y explosivos, sumada a la ausencia de garantías de seguridad, profundiza la emergencia humanitaria en varios municipios, entre ellos El Bagre, Briceño, Segovia, Remedios, Anorí y Yondó.