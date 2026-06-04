Colombia ratificó su crecimiento en el karate continental: 11 medallas en el Campeonato Panamericano

Maick Duke fue uno de los artífices con una solida presentación ante los jueces que lo dejó con el oro en la categoría Sub 21 - crédito Federación colombiana de Karate

El karate colombiano continúa consolidándose como una de las disciplinas de mayor crecimiento en el país. La más reciente muestra de ese avance llegó en el Campeonato Panamericano PKF Senior y Sub-21, donde la delegación nacional cerró su participación con un total de once medallas: cuatro de oro, dos de plata y cinco de bronce.

El resultado permitió a Colombia ubicarse entre las selecciones más destacadas del certamen y confirmar el buen momento que atraviesa este deporte a nivel internacional. La actuación colombiana tuvo como principal fortaleza el equilibrio entre las modalidades de kata y kumite.

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A lo más alto del podio también accedió el equipo masculino senior integrado por Dany Diaz, Samuel Giraldo, Maick Duke y Alejandro Ramírez - crédito Federación colombiana de karate

El kata aportó cuatro medallas

En la modalidad de kata, Colombia consiguió dos títulos panamericanos y dos medallas de bronce. Uno de los nombres más destacados fue el de Maick Duke, quien se coronó campeón panamericano en la categoría sub-21 tras una sobresaliente presentación ante los jueces. Su desempeño ratificó el potencial de las nuevas generaciones del karate nacional.

La otra medalla de oro llegó gracias al equipo masculino senior, integrado por Dany Díaz, Samuel Giraldo, Maick Duke y Alejandro Ramírez. El conjunto colombiano logró imponerse a sus rivales y subir a lo más alto del podio continental. De hecho, este resultado tuvo un valor adicional, ya que el equipo venezolano masculino de kata obtuvo la medalla de plata detrás de Colombia.

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Las preseas de bronce en kata fueron obtenidas por el equipo Sub-21 conformado por Juan García, Samuel Pinto y Alemán Izquierdo, además del equipo femenino senior integrado por Sara Cardona, Leidy Castaño, María Duque y Anyi Monte.

La modalidad del combate del karate, vuelve a casa con 7 medallas, 2 de oro, 2 de plata y 3 de bronce - crédito Federación colombiana de karate

Kumite, la modalidad más productiva

Si bien el kata tuvo una destacada participación, fue el kumite el que más medallas entregó a Colombia. La delegación nacional regresó con siete preseas en esta modalidad: dos de oro, dos de plata y tres de bronce.

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Los títulos continentales fueron conquistados por Juan Felipe Landázuty en la categoría de -75 kilogramos y por Sebastián Toledo en los -67 kilogramos sub-21. Ambos deportistas lograron imponerse en cuadros de alta exigencia y aportaron dos de los cuatro oros colombianos en el campeonato.

Las medallas de plata llegaron gracias a las actuaciones de Rubén Henao en la categoría de -84 kilogramos y de Angélica Ospina en los -50 kilogramos Sub-21. En el caso de Ospina, la colombiana alcanzó la final continental antes de quedarse con el subcampeonato.

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Por su parte, las medallas de bronce fueron obtenidas por Wendy Mosquera en la categoría senior de -68 kilogramos, Mariana Noreña en los -55 kilogramos y el equipo masculino senior de kumite, que también logró subir al podio. El campeonato también dejó en evidencia el alto nivel de competencia de la región. Venezuela, por ejemplo, finalizó como una de las delegaciones más exitosas al conquistar 21 medallas.

Programación del karate colombiano en lo que resta del 2026

Esta es la programación de karate para los deportistas colombianos en lo que resta del 2026 - crédito Federación de Karate Colombiano

Junio

12 de junio: K1 Premier League (Marruecos).

14 de junio: Suramericano Juvenil y Mayores.

Julio

2 de julio: K1 Youth League (Croacia).

14 de julio: K1 Serie A (México).

Agosto

10 de agosto: Juegos Centroamericanos y del Caribe Senior.

25 de agosto: PKF Cadete, Junior y U21.

Septiembre

12 de septiembre: Juegos ODESUR (Argentina).

17 de septiembre: K1 Youth League (México).

28 de septiembre: III Nacional Interligas.

Octubre

2 de octubre: K1 Serie A (Austria).

28 de octubre: III Nacional Interligas.

Noviembre

20 de noviembre: WKF World Cup (China).

22 de noviembre: Bolivarianos Juventud.

Diciembre

10 de diciembre: K1 Youth League (Italia).

Este calendario reúne varios de los eventos más importantes para el karate durante el segundo semestre del año, combinando competencias nacionales e internacionales. Destacan certámenes de alto nivel organizados por la Federación Mundial de Karate (WKF), como las K1 Youth League en Croacia, México e Italia, la K1 Premier League en Marruecos y la K1 Serie A en México y Austria.

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