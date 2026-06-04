Deportes

Colombia ratificó su crecimiento en el karate continental: 11 medallas en el Campeonato Panamericano

La colombiana Natalia Arbeláez fue una de las figuras de la selección nacional al aportar medallas para Colombia en los recientes campeonatos panamericanos de karate

Guardar
Google icon

Maick Duke fue uno de los artífices con una solida presentación ante los jueces que lo dejó con el oro en la categoría Sub 21 - crédito Federación colombiana de Karate

El karate colombiano continúa consolidándose como una de las disciplinas de mayor crecimiento en el país. La más reciente muestra de ese avance llegó en el Campeonato Panamericano PKF Senior y Sub-21, donde la delegación nacional cerró su participación con un total de once medallas: cuatro de oro, dos de plata y cinco de bronce.

El resultado permitió a Colombia ubicarse entre las selecciones más destacadas del certamen y confirmar el buen momento que atraviesa este deporte a nivel internacional. La actuación colombiana tuvo como principal fortaleza el equilibrio entre las modalidades de kata y kumite.

PUBLICIDAD

A lo más alto del podio también accedió el equipo masculino senior integrado por Dany Diaz, Samuel Giraldo, Maick Duke y Alejandro Ramírez - crédito Federación colombiana de karate
A lo más alto del podio también accedió el equipo masculino senior integrado por Dany Diaz, Samuel Giraldo, Maick Duke y Alejandro Ramírez - crédito Federación colombiana de karate

El kata aportó cuatro medallas

En la modalidad de kata, Colombia consiguió dos títulos panamericanos y dos medallas de bronce. Uno de los nombres más destacados fue el de Maick Duke, quien se coronó campeón panamericano en la categoría sub-21 tras una sobresaliente presentación ante los jueces. Su desempeño ratificó el potencial de las nuevas generaciones del karate nacional.

La otra medalla de oro llegó gracias al equipo masculino senior, integrado por Dany Díaz, Samuel Giraldo, Maick Duke y Alejandro Ramírez. El conjunto colombiano logró imponerse a sus rivales y subir a lo más alto del podio continental. De hecho, este resultado tuvo un valor adicional, ya que el equipo venezolano masculino de kata obtuvo la medalla de plata detrás de Colombia.

PUBLICIDAD

Las preseas de bronce en kata fueron obtenidas por el equipo Sub-21 conformado por Juan García, Samuel Pinto y Alemán Izquierdo, además del equipo femenino senior integrado por Sara Cardona, Leidy Castaño, María Duque y Anyi Monte.

La modalidad del combate del karate, vuelve a casa con 7 medallas, 2 de oro, 2 de plata y 3 de bronce - crédito Federación colombiana de karate
La modalidad del combate del karate, vuelve a casa con 7 medallas, 2 de oro, 2 de plata y 3 de bronce - crédito Federación colombiana de karate

Kumite, la modalidad más productiva

Si bien el kata tuvo una destacada participación, fue el kumite el que más medallas entregó a Colombia. La delegación nacional regresó con siete preseas en esta modalidad: dos de oro, dos de plata y tres de bronce.

Los títulos continentales fueron conquistados por Juan Felipe Landázuty en la categoría de -75 kilogramos y por Sebastián Toledo en los -67 kilogramos sub-21. Ambos deportistas lograron imponerse en cuadros de alta exigencia y aportaron dos de los cuatro oros colombianos en el campeonato.

Las medallas de plata llegaron gracias a las actuaciones de Rubén Henao en la categoría de -84 kilogramos y de Angélica Ospina en los -50 kilogramos Sub-21. En el caso de Ospina, la colombiana alcanzó la final continental antes de quedarse con el subcampeonato.

Por su parte, las medallas de bronce fueron obtenidas por Wendy Mosquera en la categoría senior de -68 kilogramos, Mariana Noreña en los -55 kilogramos y el equipo masculino senior de kumite, que también logró subir al podio. El campeonato también dejó en evidencia el alto nivel de competencia de la región. Venezuela, por ejemplo, finalizó como una de las delegaciones más exitosas al conquistar 21 medallas.

Programación del karate colombiano en lo que resta del 2026

Esta es la programación de karate para los deportistas colombianos en lo que resta del 2026 - crédito Federación de Karate Colombiano
Esta es la programación de karate para los deportistas colombianos en lo que resta del 2026 - crédito Federación de Karate Colombiano

Junio

  • 12 de junio: K1 Premier League (Marruecos).
  • 14 de junio: Suramericano Juvenil y Mayores.

Julio

  • 2 de julio: K1 Youth League (Croacia).
  • 14 de julio: K1 Serie A (México).

Agosto

  • 10 de agosto: Juegos Centroamericanos y del Caribe Senior.
  • 25 de agosto: PKF Cadete, Junior y U21.

Septiembre

  • 12 de septiembre: Juegos ODESUR (Argentina).
  • 17 de septiembre: K1 Youth League (México).
  • 28 de septiembre: III Nacional Interligas.

Octubre

  • 2 de octubre: K1 Serie A (Austria).
  • 28 de octubre: III Nacional Interligas.

Noviembre

  • 20 de noviembre: WKF World Cup (China).
  • 22 de noviembre: Bolivarianos Juventud.

Diciembre

  • 10 de diciembre: K1 Youth League (Italia).

Este calendario reúne varios de los eventos más importantes para el karate durante el segundo semestre del año, combinando competencias nacionales e internacionales. Destacan certámenes de alto nivel organizados por la Federación Mundial de Karate (WKF), como las K1 Youth League en Croacia, México e Italia, la K1 Premier League en Marruecos y la K1 Serie A en México y Austria.

Temas Relacionados

KaratePanamericanoMedallasdeportistas colombianosColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Díaz fue presumido por Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich: esta fue la razón

El guajiro llegó en el mercado de pases de mitad de año de 2025 a cambio de 70 millones para el Liverpool. En su primera temporada, superó los 20 goles y las 10 asistencias

Luis Díaz fue presumido por Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich: esta fue la razón

La Dimayor anunció el “fixture” de la Liga BetPlay II-2026: hay clásicos en la recta final del “todos contra todos”

La Dimayor confirmó que la fase final del campeonato se definirá por grupos en el segundo semestre, un formato que no se usó en el torneo del primer semestre y cambia el camino al título

La Dimayor anunció el “fixture” de la Liga BetPlay II-2026: hay clásicos en la recta final del “todos contra todos”

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: confirmado día y hora del duelo por octavos de final de Copa Libertadores

El equipo dirigido por Lucas Gonzáles es el único que continúa en competición durante el segundo semestre en el máximo torneo internacional

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: confirmado día y hora del duelo por octavos de final de Copa Libertadores

Colombia y el “Milagro de Arica” en el Mundial Chile 1962: la historia del 4-4 contra la Unión Soviética y el gol olímpico de Marcos Coll

Bajo la dirección técnica de Adolfo Pedernera, el seleccionado nacional dio una de las grandes sorpresas del torneo en la que era su primera participación en la Copa del Mundo

Colombia y el “Milagro de Arica” en el Mundial Chile 1962: la historia del 4-4 contra la Unión Soviética y el gol olímpico de Marcos Coll

En video: Richard Ríos se quedaría sin técnico, José Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid

El técnico, también conocido como “The Special One”, tiene todo listo para regresar al club merengue trece años después de su primera etapa

En video: Richard Ríos se quedaría sin técnico, José Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Sheila Gándara habría lanzado nueva indirecta a Juanda Caribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Karma”

Sheila Gándara habría lanzado nueva indirecta a Juanda Caribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Karma”

El fenómeno “Dai Dai”: la canción de Shakira para el Mundial impulsa el aprendizaje de idiomas

Así fue el bautizo de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe: revelaron imágenes de la reunión privada

Comic Con Colombia 2026 tendrá como invitado a Superman: habrá firmas, fotos y videos personalizados

Sara Corrales sorprendió en redes con su figura a 15 días de dar a luz: “No he entrenado”

Deportes

Luis Díaz fue presumido por Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich: esta fue la razón

Luis Díaz fue presumido por Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich: esta fue la razón

La Dimayor anunció el “fixture” de la Liga BetPlay II-2026: hay clásicos en la recta final del “todos contra todos”

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: confirmado día y hora del duelo por octavos de final de Copa Libertadores

Colombia y el “Milagro de Arica” en el Mundial Chile 1962: la historia del 4-4 contra la Unión Soviética y el gol olímpico de Marcos Coll

En video: Richard Ríos se quedaría sin técnico, José Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid