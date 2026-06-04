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Luis Díaz fue presumido por Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich: esta fue la razón

El guajiro llegó en el mercado de pases de mitad de año de 2025 a cambio de 70 millones para el Liverpool. En su primera temporada, superó los 20 goles y las 10 asistencias

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El atacante logró 22 anotaciones en su primera temporada con el equipo alemán - crédito Espn

Luis Díaz no solo se convirtió en una de las grandes figuras del Bayern Múnich durante la temporada 2025-2026. Su rendimiento también se convirtió en uno de los principales argumentos de defensa para Max Eberl, director deportivo del club bávaro, quien ha utilizado la contratación del colombiano como ejemplo del éxito de su gestión en medio de cuestionamientos internos y externos.

Según reveló el medio de comunicación Mia San Mia, uno de los más especializados al momento de cubrir al Bayern, Eberl defendió su trabajo ante la dirigencia del Bayern destacando especialmente los fichajes de Luis Díaz y Michael Olise, dos incorporaciones que, según su análisis en una reunión directiva privada, mejoraron el rendimiento ofensivo del equipo y ofrecieron mayor regularidad física respecto a futbolistas que ocupaban esos lugares anteriormente.

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Este es el reporte que hizo i Mia San Mia sobre cómo presumió Eberl a Luis Díaz - crédito @iMiaSanMia/X
Este es el reporte que hizo i Mia San Mia sobre cómo presumió Eberl a Luis Díaz - crédito @iMiaSanMia/X

La apuesta por Díaz no estuvo exenta de críticas. Cuando Bayern decidió invertir una cifra cercana a los 70 millones de euros para sacarlo del Liverpool, varios sectores del fútbol alemán, incluso del colombiano, cuestionaron la operación debido a la edad del colombiano y al monto desembolsado. Sin embargo, el extremo guajiro respondió con actuaciones determinantes en todas las competiciones.

Estadísticas de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Los números respaldan la decisión. En la actual temporada, Díaz acumula 22 goles y 15 asistencias en 41 partidos disputados entre Bundesliga, Champions League y demás competencias oficiales. Su influencia ofensiva lo ha convertido en una de las piezas más importantes del esquema dirigido por Vincent Kompany.

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En la Bundesliga registra 13 goles y 9 asistencias, además de un notable 85 % de precisión en los pases en zona ofensiva. Su capacidad para desequilibrar por la banda izquierda y generar ocasiones de peligro ha sido uno de los factores que explican el dominio del Bayern en el campeonato alemán.

La producción del colombiano también se trasladó al escenario europeo. En la UEFA Champions League suma 7 goles y 3 asistencias en 11 encuentros, una cifra que le permitió convertirse en el futbolista colombiano con más anotaciones en una misma edición del torneo continental.

Él es Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich que preponderó su gestión presumiendo a Luis Díaz - crédito Angelika Warmuth/Reuters
Él es Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich que preponderó su gestión presumiendo a Luis Díaz - crédito Angelika Warmuth/Reuters

Logros de Luis Díaz en la temporada 2025-2026

El extremo fue incluido en el Equipo de la Temporada de la Bundesliga elaborado por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Alemania, junto a otras figuras del Bayern como Harry Kane, Joshua Kimmich, Michael Olise y Manuel Neuer.

Además de sus estadísticas generales, el colombiano protagonizó actuaciones decisivas a lo largo del curso. En febrero firmó un triplete en la goleada 5-1 sobre Hoffenheim, encuentro en el que también provocó dos penales y fue la gran figura ofensiva del equipo.

En la Copa de Alemania también resultó determinante. Su gol frente al RB Leipzig ayudó a clasificar al Bayern a instancias definitivas del torneo, una actuación que llevó a Eberl a insistir públicamente en que el fichaje había sido acertado desde el primer momento.

Los registros históricos también respaldan la campaña del colombiano. Durante la conquista de la Bundesliga alcanzó cifras que no se veían en el club desde hace más de dos décadas. De hecho, se convirtió en el primer jugador del Bayern desde la temporada 2004-2005 en alcanzar al menos 13 goles y 13 asistencias en una misma edición del campeonato alemán.

Eberl ha sido uno de los principales defensores del colombiano desde antes de su llegada a Múnich. El directivo reveló que el Bayern realizó un seguimiento prolongado al atacante y que incluso contó con referencias privilegiadas provenientes de personas que conocían de cerca el entorno del Liverpool. Esa evaluación llevó al club a concluir que Díaz era el perfil ideal para reforzar el frente de ataque.

Luis Díaz
El guajiro fue fichado por el Bayern Múnich de Alemania a cambio de 70 millones de euros desde Liverpool, de Inglaterra - crédito Bayern Múnich

El dirigente alemán también llegó a señalar que el Bayern solo realiza inversiones de ese nivel cuando existe plena convicción sobre el futbolista elegido. Para la dirección deportiva, Díaz reunía experiencia internacional, capacidad de desequilibrio, intensidad en la presión y adaptación inmediata al estilo de juego del club.

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