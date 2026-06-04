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La Dimayor anunció el “fixture” de la Liga BetPlay II-2026: hay clásicos en la recta final del “todos contra todos”

La Dimayor confirmó que la fase final del campeonato se definirá por grupos en el segundo semestre, un formato que no se usó en el torneo del primer semestre y cambia el camino al título

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-crédito Jairo Cassiani/Colprensa
Mientras se disputa la final de la liga entre Junior y Nacional, la Dimayor confirmó el fixture para el segundo semestre - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

A pocos días de que se decida si Junior de Barranquilla volverá a coronarse campeón por segundo semestre consecutivo o si Atlético Nacional remontará la serie en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, la Dimayor confirmó el calendario de las 19 fechas de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay II-2026.

La decisión se conoció antes de disputarse el partido de vuelta en la serie entre tiburones y verdolagas, y les da a los clubes una hoja de ruta para planificar refuerzos, pretemporadas y sedes de cara al segundo campeonato del año.

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El calendario del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2026 ya define los cruces y la condición de local o visitante para todos los equipos.

Sin embargo, y tal y como sucedió de cara al torneo del primer semestre, las fechas exactas y los horarios de cada partido se anunciarán más adelante, según lo expresado por el ente rector del fútbol profesional colombiano. Esto, presumiblemente, con el fin de coordinar el uso de los estadios en las ciudades del país con las alcaldías locales, frente a la posibilidad de que estos puedan ser utilizados para conciertos y otros eventos que obliguen a reprogramaciones de varios partidos.

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América vs. Medellín
La Dimayor confirmó el regreso del formato de cuadrangulares para el segundo semestre - crédito Dimayor

En el mismo anuncio, la Dimayor confirmó el retorno del formato de cuadrangulares semifinales para la Liga BetPlay II-2026. Ese formato no se utilizó para definir los finalistas del primer semestre, debido a la urgencia de terminar antes del 11 de junio, fecha en la que dará inicio el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Cabe recordar que por estatutos, la FIFA exige a todas sus federaciones afiliadas concluir todo torneo en marcha para que no interfiera con la atención de los aficionados al campeonato de selecciones más importante del mundo.

El calendario del segundo semestre ya fija rivales y localías para todos los clubes

La Dimayor confirmó la programación de las 19 fechas de la Liga BetPlay 2026/II y el regreso de los cuadrangulares semifinales habituales - crédito Dimayor
La Dimayor confirmó la programación de las 19 fechas de la Liga BetPlay 2026/II y el regreso de los cuadrangulares semifinales habituales - crédito Dimayor

Con la determinación del orden de los enfrentamientos para la liga en el segundo semestre, ya es un hecho que ninguno de los dos finalistas, Junior y Atlético Nacional, iniciarán en sus propias plazas. El cuadro Tiburón arrancaría su periplo visitando al Deportes Tolima en Ibagué, mientras que el Rey de Copas hará lo propio ante Boyacá Chicó en Tunja.

A continuación, la programación completa de la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026/II:

  • Deportes Tolima - Junior de Barranquilla
  • Águilas Doradas - Independiente Santa Fe
  • Alianza FC - Fortaleza FC
  • Boyacá Chicó - Atlético Nacional
  • Once Caldas - Cúcuta Deportivo
  • Internacional de Bogotá - América de Cali
  • Independiente Medellín - Deportivo Pasto
  • Millonarios - Atlético Bucaramanga
  • Llaneros - Deportivo Pereira
  • Deportivo Cali - Jaguares

Por la fecha 2 se ven los primeros partidos destacados en la previa, con los enfrentamientos entre Independiente Medellín y Deportivo Cali, y Junior recibiendo a Millonarios en el estadio Romelio Martínez.

Los dos actuales finalistas de la liga se enfrentarán en la fecha 3, nuevamente en Medellín, mientras que en la fecha 4 dos encuentros prometen ser los más destacados con claridad sobre el resto: el cuadro Verdolaga visitará al América de Cali, mientras que Independiente Medellín recibirá en el Atanasio Girardot a Millonarios.

Deportivo Cali venció al América en Palmaseca y se metió al grupo de los ocho a una fecha del final de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay - crédito @DeportivoCaliCP/X
Habrá clásico vallecaucano en la penúltima fecha del "todos contra todos", tal y como sucedió en la liga del primer semestre - crédito @DeportivoCaliCP/X

De cara a la definición de los clasificados, es remarcable que en la penúltima fecha, la 18, habrá clásico vallecaucano en el estadio Pascual Guerrero entre América de Cali y Deportivo Cali, lo que podría ser determinante para ambos clubes dependiendo de su posición en la clasificación. También destaca en esa fecha el encuentro entre Tolima como local ante Millonarios y, en la fecha 17, el clásico en El Campín entre el cuadro Embajador y América.

La fecha 16 queda señalada como la de los clásicos, disputándose tres en total: el antioqueño entre Nacional y Medellín, el del Eje Cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira, y el capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe.

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