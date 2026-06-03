Comic Con Colombia 2026 tendrá como invitado a Superman: habrá firmas, fotos y videos personalizados

Comic Con Colombia 2026 se realizará del 26 al 29 de junio en Corferias como uno de los principales eventos de cultura pop y entretenimiento del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bogotá se prepara para recibir a una de las figuras más icónicas del universo de los superhéroes: Tyler Hoechlin, el actor estadounidense reconocido mundialmente por interpretar a Superman en las exitosas series Supergirl y Superman & Lois, y por encarnar al Hombre de Acero en el Arrowverse durante el aclamado crossover Crisis en Tierras Infinitas.

Hoechlin será uno de los grandes invitados a la Comic Con Colombia 2026, evento que se celebrará del 26 al 29 de junio en Corferias y que promete ser una de las ediciones más memorables del festival de cultura pop, entretenimiento e industrias creativas más importante del país.

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Superman aterriza en Bogotá

La presencia de Tyler Hoechlin en la Comic Con Colombia causa gran expectativa entre los fanáticos de DC Comics y la cultura geek. El actor, cuya carrera supera dos décadas en cine y televisión, ha sido aclamado por su interpretación de Clark Kent/Superman, logrando conectar con millones de seguidores alrededor del mundo y ganándose un lugar entre las versiones más queridas del superhéroe.

Tyler Hoechlin, actor que interpretó a Superman en Supergirl, Superman & Lois y el Arrowverse, será invitado de Comic Con Colombia 2026 en Bogotá - crédito Comic Con Colombia

Además de su trabajo como el Hombre de Acero, Hoechlin es recordado por su papel como Derek Hale en la serie Teen Wolf, consolidándose como una figura de culto para los amantes de la fantasía juvenil y el género sobrenatural.

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Su visita a Bogotá está programada para el lunes 29 de junio, día en el que participará en sesiones de fotografías, firmas de autógrafos y videos personalizados para sus seguidores en la Fan Zone. Además, Hoechlin ofrecerá una presentación especial en el escenario principal de la feria, donde compartirá anécdotas de su trayectoria, sus experiencias en la industria del entretenimiento y detalles sobre los proyectos que han marcado su carrera.

“La presencia de Tyler Hoechlin en Comic Con Colombia 2026 reafirma el compromiso del evento de acercar a los fanáticos colombianos a las grandes estrellas del cine, la televisión, el anime y la cultura pop mundial”, expresó el productor de Comic Con Colombia, Julio Caballero.

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Tyler Hoechlin visitará Bogotá el 29 de junio para participar en la Fan Zone con fotografías, autógrafos, videos personalizados y una presentación en el escenario principal - crédito Comic Con Colombia

Una edición llena de anime, doblaje y música en vivo

La programación de Comic Con Colombia 2026 no se detiene en Superman. Por primera vez en el país, la banda japonesa FLOW —famosa por interpretar los openings “GO!!!” y “Sign” de Naruto— se presentará en el Main Stage el sábado 27 de junio. La agrupación, considerada la “realeza de los Anisongs”, ofrecerá un concierto cargado de energía y nostalgia, y realizará una sesión especial de fotos y autógrafos el domingo 28, permitiendo a sus seguidores un encuentro cercano con los intérpretes de algunos de los temas más emblemáticos del anime.

Además, los fanáticos del doblaje latino podrán interactuar con dos leyendas de la industria: Patricia Acevedo, la voz de Serena en Sailor Moon, Lisa Simpson y Milk en Dragon Ball Z; y Carlos Segundo, recordado por ser la voz de Piccolo en Dragon Ball Z, Woody en Toy Story, Severus Snape en Harry Potter y Goofy de Disney.

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Ambos artistas del doblaje estarán en Corferias del 26 al 29 de junio, participando en paneles, sesiones de fotos, autógrafos y grabaciones de saludos personalizados para los asistentes.

Flow es responsable de los openings más populares de Naruto y Dragon Ball Z, considerados himnos globales del anime y el punk-rock japonés - credito Montaje Johan Largo/Infobae-Comic Con Colombia

Una experiencia para toda la familia

Comic Con Colombia 2026 promete ser una celebración para todas las edades y gustos. El evento ofrecerá exhibiciones, concursos, conferencias, experiencias interactivas, actividades para niños, zonas de videojuegos y una amplia muestra de la industria del entretenimiento. La feria está diseñada para que los asistentes puedan disfrutar de sus ídolos, descubrir novedades del mundo geek y vivir momentos inolvidables junto a miles de aficionados.

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La jefe de proyecto de Corferias para Comic Con, Tatiana Rudd, invitó a todos los seguidores a prepararse para una “experiencia sin precedentes en Bogotá, donde los videojuegos, el anime manga y los cómics se fusionan en un solo lugar”. La apertura de la segunda fase de boletería permite a los asistentes planificar su visita y acceder a beneficios exclusivos.

Para más información sobre la programación, los invitados y la compra de entradas, la organización recomienda consultar el sitio web oficial: www.comicconcolombia.com.