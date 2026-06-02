Colombia

Carlos Lehder, excapo del Cartel de Medellín, votó por primera vez en su vida para las elecciones presidenciales en Colombia

Aunque no reveló su apoyo, el excondenado enfatizó en la importancia del voto como un deber cívico fundamental para fortalecer la democracia

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El excondenado acudió a su puesto de votación en Armenia - crédito Captura de Video @carloslehderescritor/Instagram
El excondenado acudió a su puesto de votación en Armenia - crédito Captura de Video @carloslehderescritor/Instagram

Cerca de 24 millones de colombianos participaron en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, en las que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasaron a la segunda vuelta que definirá al próximo mandatario del país sudamericano.

Entre los connacionales que acudieron a los puestos de votación se encuentra el colombo-alemán Carlos Lehder, quien fuera uno de los cofundadores del Cartel de Medellín, extinta organización ilegal que había sido liderada por el fallecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

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Lehder, que regresó a Colombia en 2025 tras pasar más de tres décadas encarcelado en Estados Unidos y cinco años de asilo en Alemania, acudió a su puesto de votación en la sede de la Alcaldía de Armenia, su ciudad natal.

En sus redes sociales, el excondenado compartió el momento en el que le entregaron el tarjetón electoral y el certificado, y expresó su satisfacción por ejercer por primera vez en su vida su derecho al voto.

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“Lo que debemos de poner en práctica y es no preguntar qué puede hacer tu país por ti, sino pregunta mejor qué puedes hacer tú por tu país. Y votar, especialmente en esta nueva era, es necesarísimo, instrumental para que el hombre, el candidato más capacitado sea elegido a dirigir los destinos de nuestra nación. Aquí salgo de votar, de depositar mi voto por el presidente de la República en la alcaldía de Armenia”, manifestó el exlíder del Cartel de Medellín.

Pese a que Lehder no reveló a qué candidato presidencial eligió durante el proceso, calificó como un ‘privilegio’ el hecho de votar en democracia, contrastando con países donde no se garantiza esta libertad.

“No olvidemos que hay países como Cuba, la República de Cuba, donde por más de 70 años ningún ciudadano cubano ha podido votar por un presidente. Aquí nos damos ese lujo, reservémoslo. Vamos a votar”, puntualizó.

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