Luis Gilberto Murillo rechaza injerencia extranjera y pide unidad nacional: “Nuestra soberanía, democracia y voto se respetan”

Luis Gilberto Murillo convoca a todos los ciudadanos a movilizarse y votar a conciencia por la esperanza. Un llamado a defender la soberanía, fortalecer la democracia y construir un futuro próspero para todos, rechazando el miedo y los extremismos. - crédito @LuisGMurillo/X

El exministro de Relaciones Exteriores y ex candidato presidencial Luis Gilberto Murillo se pronunció a través de un video difundido en sus redes sociales en el que hizo un llamado directo a la unidad nacional, la defensa de la democracia y el cierre de las brechas políticas en Colombia, en un contexto electoral marcado por tensiones y debates sobre el rumbo del país.

En su intervención, Murillo respaldó públicamente la candidatura del senador Iván Cepeda a la Presidencia de la República, así como la aspiración vicepresidencial de Aída Quilcué, destacando lo que calificó como una propuesta de “esperanza, reconciliación y transformación social”.

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“Colombia debe elegir entre la división o la reconciliación”

En su declaración, Murillo planteó lo que considera una encrucijada histórica para el país: “Colombianas y colombianos, estamos viviendo un momento decisivo para nuestro país. Es el momento en que debemos escoger entre seguir profundizando las divisiones o construir juntos una Colombia unida, segura, democrática y con oportunidades para todos y todas”, afirmó.

El exfuncionario insistió en la necesidad de superar la polarización política y social, y defendió la idea de un proyecto colectivo basado en el diálogo y la inclusión. Según su postura, el país debe avanzar hacia una etapa donde predomine la construcción de consensos y no la confrontación permanente.

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Luis Gilberto Murillo invitó a los colombianos a votar a conciencia y rechazar la confrontación en las elecciones. - crédito EFE/Carlos Ortega

Apoyo político a Cepeda y Quilcué en medio del escenario electoral

Uno de los puntos centrales del mensaje fue el respaldo explícito a la fórmula presidencial conformada por Cepeda y Quilcué, a quienes describió como representantes de un proyecto amplio.

Murillo señaló que su apoyo no responde a una figura individual, sino a una visión de país: “No se trata de apoyar a una persona o a un partido. Se trata de respaldar una visión de país construida desde el diálogo, desde el respeto, desde la justicia social, desde la institucionalidad y desde la capacidad de gobernar para todos y todas”, expresó.

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Asimismo, afirmó que diversas fuerzas sociales y políticas estarían convergiendo alrededor de un mismo propósito nacional, que, según él, busca defender la vida y fortalecer la democracia.

Iván Cepeda y Aída Quilcué recibieron el apoyo público de Murillo, quien llamó a votar por su propuesta de reconciliación. - crédito @aida_quilcue/X

Rechazo categórico a la injerencia externa en las elecciones

Uno de los apartados más contundentes del pronunciamiento fue el referido a la soberanía nacional. Murillo fue enfático al rechazar cualquier intervención extranjera en el proceso electoral colombiano.

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“Reitero, de manera muy categórica, que las decisiones sobre el futuro de Colombia las toman de manera soberana los colombianos y las colombianas. Rechazamos cualquier intento de injerencia externa en nuestro proceso democrático”, afirmó.

Este mensaje se da en medio de debates públicos sobre posibles influencias internacionales en la política interna, un tema recurrente en distintos escenarios electorales del país.

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Llamado a la movilización ciudadana y al voto consciente

Murillo también hizo un llamado a la participación activa de la ciudadanía, invitando a los colombianos a conversar, reflexionar y votar de manera consciente.

En su intervención destacó la importancia de alejarse del miedo y la confrontación como factores determinantes en la decisión electoral: “Los invito a votar a conciencia, pensando en el futuro del país y no en el miedo, no en la confrontación, no en los extremismos”, señaló.

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Además, exhortó a la ciudadanía a dialogar con sus entornos cercanos para fortalecer una cultura democrática basada en la deliberación.

Murillo oficializó su respaldo a Iván Cepeda y destacó la importancia de construir una Colombia unida y democrática. - crédito Luis Gilberto Murillo/X

Un llamado final a la “esperanza” y a las transformaciones sociales

En el cierre de su mensaje, el exministro reiteró su llamado a la unidad nacional y a la construcción de un nuevo ciclo político en Colombia. Desde su movimiento político y social, insistió en la necesidad de consolidar un proyecto que priorice la vida y las oportunidades.

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“Este es el momento de construir. Este es el momento de unir. Este es el momento de votar por la esperanza, por la democracia y por el futuro de Colombia”, concluyó.