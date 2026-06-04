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“No son estudiantes, son terroristas”: Federico Gutiérrez se pronuncia tras disturbios de encapuchados en la Universidad de Antioquia

El alcalde de Medellín rechazó los disturbios registrados en la Universidad de Antioquia y aseguró que los responsables de los hechos violentos no pertenecen a la comunidad estudiantil

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Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó los hechos de violencia ocurridos este miércoles 3 de junio en la Universidad de Antioquia y aseguró que las personas que protagonizaron los disturbios no pueden ser consideradas estudiantes, sino integrantes de grupos que buscan generar afectaciones al orden público en la ciudad.

Los incidentes se registraron durante la tarde en las instalaciones de la institución educativa, donde varios encapuchados protagonizaron enfrentamientos y detonaron artefactos explosivos artesanales conocidos como papas bomba. Los hechos quedaron registrados en videos que circularon ampliamente en redes sociales y generaron preocupación entre estudiantes, docentes y habitantes de sectores cercanos.

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El alcalde entregó un balance del caso y rechazó el maltrato infantil - crédito @FicoGutierrez / X
El alcalde hablo de las protestas en la Universidad de Antioquia - crédito @FicoGutierrez / X

Según información publicada por Revista Semana, la Secretaría de Seguridad de Medellín estimó que más de 40 personas participaron en las acciones violentas que alteraron la normalidad dentro y en los alrededores del campus universitario.

Gutiérrez aseguró que quienes participaron en los disturbios no representan a la comunidad académica y sostuvo que se trata de personas armadas que afectan la convivencia y la seguridad de la ciudad. El mandatario señaló que estos hechos no solo perjudican a la Universidad de Antioquia, sino también a Medellín y al país.

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De acuerdo con declaraciones recogidas por Revista Semana, el alcalde sostuvo que los responsables de los disturbios portaban explosivos y otros elementos utilizados para generar daños materiales y confrontar a las autoridades.

Alcaldía respalda la actuación de la Policía

Durante su pronunciamiento, Federico Gutiérrez respaldó las acciones de la Policía Nacional para atender la situación y controlar los disturbios registrados en el campus universitario.

El mandatario afirmó que las autoridades deben actuar de manera contundente frente a este tipo de comportamientos. Según explicó, la prioridad de la administración distrital es garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar que grupos violentos generen alteraciones del orden público.

“Están armados, están llenos de explosivos y hacen mucho daño a la Universidad de Antioquia, a Medellín y a Colombia. La Policía tiene que responder con contundencia ante las acciones de estos grupos”, manifestó el alcalde, según informó Revista Semana.

Asimismo, indicó que las instrucciones impartidas a la fuerza pública están encaminadas a preservar el orden y proteger tanto a la comunidad universitaria como a los habitantes de la ciudad.

El alcalde también advirtió que no permitirá bloqueos de vías ni acciones similares que afecten la movilidad de los ciudadanos. En ese sentido, señaló que la administración continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades para evitar que se repitan situaciones de este tipo.

Disturbios en la Universidad de Antioquia - crédito UdeA y captura de pantalla X
Disturbios en la Universidad de Antioquia - crédito UdeA y captura de pantalla X

Mensaje sobre el orden público y la legalidad

Además de referirse a los disturbios, Gutiérrez aprovechó su intervención para enviar un mensaje relacionado con el cumplimiento de la ley y el respeto por las instituciones.

Según lo publicado por Revista Semana, el mandatario aseguró que las autoridades actuarán conforme a la Constitución y que ninguna persona o grupo puede estar por encima de las normas establecidas.

“Pueden seguir amenazando, pueden tener el apoyo del presidente Petro y del Gobierno nacional, pero no pueden violar la ley y la Constitución”, afirmó el alcalde durante su declaración.

La administración de la Universidad de Antioquia ordenó suspender actividades académicas, administrativas, culturales y de servicios, pidió cerrar espacios de trabajo y solicitó a la comunidad salir en orden y no permanecer allí - crédito @Julian_VasquezP / X
La administración de la Universidad de Antioquia ordenó suspender actividades académicas, administrativas, culturales y de servicios, pidió cerrar espacios de trabajo y solicitó a la comunidad salir en orden y no permanecer allí - crédito @Julian_VasquezP / X

El jefe de la administración distrital sostuvo que Medellín mantendrá una postura firme frente a cualquier acción que afecte la convivencia ciudadana o que pretenda alterar el orden institucional.

Finalmente, reiteró que los operativos de seguridad continuarán activos y aseguró que las autoridades seguirán investigando la procedencia de las personas involucradas en los disturbios. Según explicó, existen indicios preliminares que apuntan a que algunos de los participantes habrían llegado desde otras regiones del país.

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