Colombia

“Jamás debieron vincular a su guerra”: ICBF condena la muerte de 11 menores en combates entre disidencias en Guaviare

La entidad aseguró que los niños nunca debieron ser involucrados en el conflicto y pidió respeto por el derecho internacional humanitario

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Así reaccionó la directora del Icbf a la orden de Petro - crédito Presidencia
Directora del Icbf, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas- crédito Presidencia

Según información publicada por Revista Semana, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fijó su posición oficial luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmara la identificación de varios menores de edad entre las víctimas mortales de los enfrentamientos ocurridos en la vereda Barranco Colorado, zona rural de San José del Guaviare.

Los hechos se registraron el pasado 27 de mayo durante combates entre las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Tras concluir las labores forenses, Medicina Legal confirmó que entre los fallecidos se encontraban 11 menores de edad, situación que provocó una reacción inmediata por parte de las autoridades encargadas de la protección de la niñez.

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Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)
Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)

Medicina Legal culminó el proceso de abordaje e identificación de 43 de los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos armados. De acuerdo con el reporte oficial, 39 de las víctimas identificadas corresponden a hombres y nueve a mujeres.

Resultados de los análisis forenses

Dentro del balance entregado por la autoridad forense, se estableció que entre las víctimas se encuentran 11 menores de edad, de los cuales ocho son hombres y tres son mujeres, un hallazgo que incrementó la preocupación de las entidades estatales por el reclutamiento de niños y adolescentes en zonas afectadas por el conflicto armado.

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Según el informe citado por Revista Semana, cinco de los cuerpos aún no han podido ser plenamente identificados. Las labores de identificación continúan mientras las autoridades avanzan en los procedimientos judiciales y forenses correspondientes.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves registrados en los últimos meses en el país debido al elevado número de víctimas y a la presencia de menores dentro de las estructuras armadas ilegales que operan en esa región.

Reclutamiento de menores - Colombia
Menores reclutados por las disidencias - crédito Icbf

La situación también motivó pronunciamientos de diferentes entidades nacionales, entre ellas el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la Nación, que condenaron lo ocurrido y pidieron avanzar en las investigaciones para establecer responsabilidades.

ICBF condena el reclutamiento de menores

Frente a los resultados revelados por Medicina Legal, la directora general del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, señaló que la muerte de los menores refleja las consecuencias del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales.

Según declaraciones recogidas por Revista Semana, la funcionaria aseguró que las prácticas de guerra de estructuras ilegales continúan poniendo en riesgo la vida de niños y adolescentes en distintas regiones del país.

“Las prácticas de guerra de Iván Mordisco y otros grupos ilegales siguen asesinando y poniendo en riesgo la vida de los niños y niñas”, expresó Cáceres a través de un mensaje público.

La directora también destacó que durante los últimos tres años las autoridades han logrado rescatar a más de 500 menores de edad de organizaciones armadas ilegales y que actualmente cerca de 300 niños y adolescentes participan en programas de desvinculación y recuperación.

Imagen de referencia - crédito AFP
Imagen de referencia - crédito AFP

El pronunciamiento incluyó una condena directa a los hechos registrados en Guaviare. “Condenamos que en el enfrentamiento de Guaviare asesinaron a 11 niños y niñas que jamás debieron vincular a su guerra”, manifestó la funcionaria.

Asimismo, hizo un llamado a las organizaciones armadas para que respeten las normas del derecho internacional humanitario, desvinculen a los menores de sus estructuras y permitan que las comunidades afectadas por la violencia puedan vivir sin la presión de los grupos ilegales.

La directora del ICBF concluyó señalando que ninguna confrontación armada puede justificar la participación de niños y adolescentes en actividades relacionadas con la guerra y reiteró que la protección de la infancia debe ser una prioridad en cualquier escenario del país.

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