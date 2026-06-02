Colombia

Guardia de seguridad que respalda a Abelardo de la Espriella pidió que les bajen el salario mínimo a $1.600.000: “Muy alto”

Según el trabajador de una empresa de seguridad privada, es necesario “que lo bajen, pero no tanto”

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El empleado causó debate entre usuarios de redes sociales debido a que algunos señalaron que lo que él compartió fue un contenido cargado de sarcasmo - créditos Laboyanos/Facebook | Catalina Olaya/Colprensa
El empleado causó debate entre usuarios de redes sociales debido a que algunos señalaron que lo que él compartió fue un contenido cargado de sarcasmo - créditos Laboyanos/Facebook | Catalina Olaya/Colprensa

El clima político en Colombia tras los resultados de la primera vuelta del domingo 31 de mayo, que dejaron como ganador a Abelardo de la Espriella (43,74%, con 10.361.499 votos), que se medirá con Iván Cepeda (40,902%, con 9.688.361 votos) en la segunda vuelta del domingo 21 de junio, dejó un video que causó polémica en redes sociales.

El protagonista de la grabación es un empleado de una empresa de seguridad privada que, desde su puesto de trabajo en un conjunto residencial, compartió el video en la víspera de los comicios. Aunque la votación ya terminó, la publicación siguió generando reacciones.

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El debate surgió por una afirmación del vigilante: primero, sostuvo que el salario mínimo legal vigente en Colombia, decretado por el presidente Gustavo Petro a final de 2026, es de $2.000.000, incluido el subsidio de transporte. A partir de esa premisa, pidió respaldar al candidato Abelardo de la Espriella y, además, reducir el salario mínimo a $1.600.000, por considerarlo “muy alto”.

“¿Por qué no? La verdad, que lo bajen. La verdad, y sí, tienes razón. El salario mínimo está muy alto, dos millones de pesos. Hay vigilantes que trabajan, se ganaban el año pasado 2.200.000 - 2.300.000, ahora les quedan tres millones y hay unos vigilantes que ganan hasta cuatro millones”, explicó en una transmisión que compartió desde su celular.

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El vigilante de una empresa de seguridad privada, cuyo apellido es Nieto, compartió su petición y provocó el debate en redes sociales entre quienes apoyan a Abelardo de la Espriella y los de Iván Cepeda - crédito red social Facebook / Laboyanos

El trabajador causó más controversia después de asegurar, según él, que “no es justo para que una persona de estas que trabaja doce horas se gane esa cantidad de plata gracias al salario mínimo”, haciendo referencia a sus colegas.

“Entonces, mejor que eso venga directamente del Banco de la República. Ya, no interpuesto por ningún presidente. Así como dice Abelardo, pues yo lo veo bien. Por eso es que yo voy firme con la patria”, señaló el guarda de seguridad, al recordar una de las respuestas del abogado cordobés en una entrevista concedida cuatro meses atrás a revista Semana.

¿Por qué no? La verdad, que lo bajen. No tanto, pero que quede un poquito más alto que el del año pasado, que no sea los dos millones cerrados como los sube el transporte, sino que quede por ahí en $1.600.000 - $1.700.000″.

“Con eso está más que bien para que un vigilante esté, esté sacando mensual $2.800.000 - $2.600.000 está bien. Entonces, lo veo mal y por eso es que yo estoy firme con el man. Firme”, cierra el video por parte del empleado.

Algunos de los usuarios que descalificaron las palabras del vigilante de apellido Nieto incluyeron comentarios como: “Díganme que es IA”; “No alcanza a pagar el arriendo y comprar mercado en un mes...”

No obstante, algunos de los internautas afirmaron que el video, y parte de las publicaciones del mismo ciudadano están cargadas de sarcasmos, pero a pesar de la explicación el debate de extendió de manera virtual, debido a que muchos lo cuestionaron.

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