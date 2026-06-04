Colombia

Colombia podría enfrentar arancel de 12,5% en EE. UU. por nueva estrategia comercial impulsada por Trump

La administración estadounidense incluyó al país en una lista de naciones señaladas por no aplicar restricciones efectivas contra el trabajo forzado, lo que podría afectar la competitividad de los productos colombianos en el mercado internacional

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Las exportaciones de Colombia a Estados Unidos llegaron a los USD5.239 millones gracias al actual Tratado de Libre Comercio. Foto: Infobae.
Washington evalúa aumentar el gravamen aplicado a productos colombianos que ingresan al mercado estadounidense. - crédito Infobae.

Colombia figura entre los países que podrían enfrentar un arancel del 12,5% para ingresar al mercado de Estados Unidos, como parte de una nueva estrategia comercial impulsada por la administración del presidente Donald Trump para mantener vigente su política arancelaria.

La información fue revelada por el diario El Tiempo, que citó un informe divulgado esta semana por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). En el documento, Colombia aparece dentro de un grupo de 54 países que, según la evaluación de Washington, no cuentan con mecanismos suficientes para prohibir y hacer cumplir restricciones a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado.

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De acuerdo con el reporte, esa clasificación tendría consecuencias arancelarias. Los productos procedentes de esos países quedarían sujetos a una tarifa del 12,5% al ingresar al mercado estadounidense.

Colombia quedó en un grupo diferente al de otros socios comerciales

Según explicó El Tiempo, el USTR estableció dos categorías dentro de su evaluación.

  1. En la primera, donde fue incluida Colombia, aparecen las naciones que, según el Gobierno estadounidense, no han establecido ni aplicado de manera efectiva prohibiciones relacionadas con el trabajo forzado.
  2. En una segunda categoría fueron ubicados países y bloques económicos que sí cuentan con prohibiciones legales contra esta práctica, aunque, según Washington, no las hacen cumplir adecuadamente. Allí figuran Canadá, México, Ecuador, Indonesia, Pakistán y la Unión Europea.

Para este segundo grupo, la tarifa propuesta sería del 10%, inferior a la contemplada para Colombia y los demás países incluidos en la primera clasificación.

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Las exportaciones colombianas podrían verse afectadas por la posible subida de aranceles en Estados Unidos. - crédito Mincit
Las exportaciones colombianas podrían verse afectadas por la posible subida de aranceles en Estados Unidos. - crédito Mincit

La medida surge en medio de disputas judiciales sobre los aranceles de Trump

El informe citado por El Tiempo forma parte de los esfuerzos de la Casa Blanca para sostener la estructura arancelaria promovida por Trump durante el último año.

Según el medio, el mandatario había recurrido inicialmente a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer gravámenes a las importaciones, argumentando que el déficit comercial y determinadas prácticas de los socios comerciales constituían una emergencia económica para Estados Unidos.

Sin embargo, esa estrategia fue cuestionada ante los tribunales.

El Tiempo indicó que en febrero de este año la Corte Suprema de Estados Unidos concluyó que el presidente había excedido las facultades otorgadas por dicha ley, al considerar que el Congreso no autorizó el uso de esa normativa para imponer aranceles comerciales de alcance general.

Posteriormente, la administración Trump implementó un arancel temporal universal del 10% sobre la mayoría de las importaciones. No obstante, el mes pasado el Tribunal de Comercio Internacional también determinó que el Gobierno no había cumplido adecuadamente los requisitos legales para adoptar esa medida.

La Casa Blanca apeló esa decisión y el caso continúa pendiente de revisión.

Donald Trump impulsa una nueva estrategia comercial que endurece las condiciones para varios países, entre ellos Colombia. - crédito AFP
Donald Trump impulsa una nueva estrategia comercial que endurece las condiciones para varios países, entre ellos Colombia. - crédito AFP

La nueva investigación se apoya en la Sección 301 de la Ley de Comercio

A diferencia de las medidas anteriores, la nueva estrategia está sustentada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta utilizada históricamente por distintos gobiernos estadounidenses para responder a prácticas consideradas perjudiciales para el comercio del país.

De acuerdo con El Tiempo, la investigación examinó 60 economías que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses y concluyó que todas incurren en prácticas que podrían considerarse “irrazonables” bajo la legislación comercial de Estados Unidos.

Washington cuestiona los controles sobre trabajo forzado

En el caso colombiano, el USTR sostiene que el país ha fallado en establecer y hacer cumplir una prohibición efectiva sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado.

Según la posición expuesta por Washington en el informe, esta situación genera ventajas competitivas para determinados productos debido a menores costos laborales y afecta a las empresas estadounidenses.

Además de Colombia, en la lista aparecen otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Uruguay y Venezuela.

También fueron incluidos países como China, India, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Suiza y Noruega.

La diplomacia empresarial busca fomentar la previsibilidad y un diálogo estratégico entre Colombia y Estados Unidos - crédito Montaje Infobae
La nueva política arancelaria estadounidense busca limitar la entrada de bienes considerados problemáticos por su origen o condiciones de producción. - crédito Montaje Infobae

El proceso aún debe surtir varias etapas

Según explicó El Tiempo, la aplicación de los nuevos gravámenes no sería inmediata.

A diferencia de los mecanismos de emergencia utilizados anteriormente por la administración Trump, la Sección 301 exige la apertura de períodos de consulta pública, la recepción de comentarios de empresas y sectores afectados y la realización de audiencias antes de adoptar medidas definitivas.

Por esa razón, podrían transcurrir varios meses antes de que las nuevas tarifas entren plenamente en vigor.

Mientras avanza ese proceso, Colombia permanece dentro del grupo de países señalados por el Gobierno estadounidense en esta nueva investigación comercial, que podría derivar en un incremento de los aranceles aplicados a sus exportaciones hacia Estados Unidos.

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