Colombia

Asesinan a cobradiario en Barranquilla que había sobrevivido a un atentado; ya son tres casos en menos de 48 horas

Un cobradiario de 25 años fue asesinado en el suroccidente de Barranquilla luego de haber sobrevivido a un atentado ocurrido en 2024

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Homicidio - Colombia
Homicidio en Barranquilla de cobradiario - crédito Colprensa

La violencia volvió a golpear a quienes se dedican al cobro informal de préstamos en Barranquilla. En la madrugada de este miércoles 3 de junio fue asesinado Deison Andrés Morales Almanza, de 25 años, quien trabajaba como cobradiario y que ya había sobrevivido a un atentado ocurrido en diciembre de 2024.

El ataque ocurrió hacia las 12:30 de la madrugada en una vivienda ubicada en el barrio El Edén, en el suroccidente de la capital del Atlántico. De acuerdo con la información conocida, Morales se encontraba conversando con familiares frente a su residencia cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar.

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Según los reportes preliminares, el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima. Morales resultó gravemente herido y fue trasladado por sus familiares a un centro asistencial, donde falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, los atacantes abandonaron el lugar inmediatamente después de cometer el crimen y hasta el momento las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer los responsables y determinar los móviles del homicidio.

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Un antecedente que vuelve a cobrar relevancia

La muerte de Morales revive un episodio violento ocurrido el 24 de diciembre de 2024, cuando fue víctima de otro atentado armado en el barrio Por Fin, también en Barranquilla. En aquella oportunidad logró sobrevivir al ataque, pero su compañero de labores, Juan David De la Hoz Pertuz, perdió la vida.

Homicidio - Colombia
Homicidio en Barranquilla de cobradiario - crédito Colprensa

Las versiones recopiladas en ese momento por las autoridades apuntaban a que el hecho estaría relacionado con problemas derivados de una ruta de cobro de dinero dentro del negocio informal conocido como “gota a gota” o “pagadiario”.

Tras sobrevivir al atentado, Morales habría continuado recibiendo amenazas. Un elemento que ahora forma parte de las investigaciones es que el joven llevaba apenas dos semanas viviendo en la casa donde fue asesinado, situación que podría indicar que intentaba alejarse de posibles riesgos o que seguía siendo objeto de seguimiento por parte de quienes atentaron contra él.

Las autoridades analizan si existe alguna relación entre ambos hechos violentos y si el crimen ocurrido esta semana corresponde a una retaliación o a una amenaza que permaneció vigente durante más de un año.

Homicidio - Colombia
Homicidio en Barranquilla de cobradiario - crédito Colprensa

Tres homicidios en menos de dos días

El caso de Morales se suma a una preocupante seguidilla de asesinatos registrados recientemente en el Atlántico. La noche del pasado 1 de junio fueron asesinados otros dos cobradiarios en el municipio de Soledad con apenas una hora y media de diferencia entre ambos hechos.

Las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel Olivero Álvarez y Gustavo José Rodríguez Charris. Según la información conocida, Olivero fue atacado en su vivienda del sector de Ciudad Bonita y anteriormente había manifestado que recibía amenazas. Por su parte, Rodríguez murió en Ciudad Cortissoz durante un ataque que, según las primeras hipótesis, estaba dirigido contra otra persona.

Aunque las autoridades no han establecido una conexión directa entre los tres homicidios, llama la atención que las víctimas compartieran la misma actividad económica. Los investigadores analizan si detrás de estos hechos existe algún patrón criminal relacionado con el manejo de rutas de cobro, disputas territoriales o conflictos internos dentro de estas estructuras informales.

El hombre al no lograr su cometido le disparó al joven venezolano y huyó - crédito Colprensa
Homicidio en Barranquilla de cobradiario - crédito Colprensa

El Tiempo señaló que el sistema conocido como “gota a gota” funciona mediante préstamos informales que suelen manejar importantes sumas de dinero en efectivo y cuentan con zonas de influencia delimitadas. Dentro de estas dinámicas, las pérdidas económicas, deudas o incumplimientos suelen derivar en conflictos que terminan resolviéndose por medio de la violencia.

Las autoridades continúan recopilando pruebas, revisando cámaras de seguridad y tomando declaraciones para esclarecer este nuevo homicidio que vuelve a poner en evidencia la situación de riesgo que enfrentan quienes participan en esta actividad en Barranquilla y su área metropolitana.

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