Colombia

Dos niños terminan en UCI tras ingerir raticida en Atlántico; autoridades hacen llamado urgente a los padres

Dos menores de 3 y 7 años permanecen bajo observación médica especializada en una unidad de cuidados intensivos de Soledad, Atlántico, luego de ingerir accidentalmente raticida que se encontraba al alcance dentro de su vivienda

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Interior de una sala de hospital con personal médico en batas azules y dos pacientes en camillas y camas de hospital, con cortinas divisorias azules y equipos médicos
Menores de edad en el Atlántico terminaron internados en UCI por intoxicación con raticida | (Foto: Facebook / EsSalud Moyobamba)

Las autoridades sanitarias de Soledad, en el departamento del Atlántico, reportaron un grave caso de intoxicación infantil que dejó a dos menores de edad hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos luego de ingerir accidentalmente un producto utilizado para el control de roedores dentro de su vivienda.

Los niños, de 3 y 7 años, fueron trasladados inicialmente a un centro asistencial del municipio tras presentar síntomas asociados a la intoxicación por sustancias químicas. Posteriormente, debido a la complejidad del caso, fueron remitidos a una institución de mayor nivel para recibir atención especializada y monitoreo permanente.

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Según explicó el secretario de Salud de Soledad, Edinson Barrera, el incidente ocurrió cuando los menores tuvieron acceso a los productos utilizados por sus padres para combatir la presencia de roedores en el hogar.

Una enfermera y un médico con mascarillas quirúrgicas examinan a un niño con máscara de oxígeno acostado en una cuna hospitalaria, rodeados de equipos médicos
Menores de edad en el Atlántico terminaron internados en UCI por intoxicación con raticida | (IMSS)

Según información entregada por Revista Semana, el funcionario indicó que los adultos habían dejado las sustancias químicas al alcance de los niños, quienes terminaron manipulándolas e ingiriéndolas por curiosidad.

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Menores evolucionan favorablemente

De acuerdo con las autoridades sanitarias, la rápida reacción de los familiares y la atención oportuna del personal médico fueron fundamentales para evitar consecuencias más graves para la salud de los menores.

Los pacientes ingresaron inicialmente al servicio de urgencias de una clínica de Soledad, donde recibieron las primeras intervenciones médicas destinadas a contrarrestar los efectos del veneno. Sin embargo, los especialistas determinaron que requerían vigilancia permanente y tratamiento más complejo, por lo que fueron trasladados a una unidad de cuidados intensivos.

El secretario de Salud confirmó que ambos niños presentan una evolución positiva y que continúan bajo observación médica especializada.

“Hoy se encuentran en una unidad de cuidados intensivos con una evolución hacia la mejoría, pero es un llamado más a los padres para que estén pendientes de los niños y no dejen este tipo de sustancias a su alcance”, manifestó Barrera, citado por Revista Semana.

La menor permanece bajo pronóstico reservado en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja tras recibir atención médica especializada - crédito Camila Díaz/Colprensa
Menores de edad en el Atlántico terminaron internados en UCI por intoxicación con raticida | Camila Díaz/Colprensa

Hasta el momento, los reportes oficiales indican que los menores responden favorablemente al tratamiento y continúan recuperándose.

Autoridades reiteran medidas de prevención

Tras conocerse el caso, la Secretaría de Salud de Soledad reiteró la importancia de adoptar medidas preventivas dentro de los hogares para evitar nuevos episodios de intoxicación, especialmente entre niños pequeños.

Las autoridades recordaron que los raticidas, insecticidas y otros productos destinados al control de plagas contienen componentes altamente tóxicos que pueden representar un grave riesgo para la salud humana cuando son manipulados de manera inadecuada.

Según explicó Barrera, este tipo de emergencias se presenta con frecuencia cuando los productos son almacenados en lugares de fácil acceso para los menores o cuando se guardan en recipientes que pueden confundirse con alimentos o bebidas.

Extirpan tumor en el hospital Loayza
Menores de edad en el Atlántico terminaron internados en UCI por intoxicación con raticida

Entre las principales recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud se encuentran mantener las sustancias químicas fuera del alcance de los niños, almacenarlas en espacios cerrados y seguros, evitar depositarlas en envases reutilizados de bebidas o alimentos y supervisar constantemente a los menores cuando estos productos sean utilizados dentro de las viviendas.

Las autoridades también recomendaron mantener este tipo de elementos alejados de mascotas y otros integrantes del hogar que puedan verse expuestos accidentalmente.

Asimismo, el secretario de Salud sugirió privilegiar métodos físicos o mecánicos para el control de plagas cuando existan niños o animales domésticos en la vivienda, con el fin de reducir los riesgos asociados al uso de sustancias tóxicas.

Revista Semana informó que el funcionario insistió en que situaciones como la registrada con estos dos menores evidencian la necesidad de fortalecer las medidas de prevención dentro de los hogares y de generar mayor conciencia sobre el manejo seguro de productos químicos de uso doméstico.

Mientras tanto, las autoridades continúan haciendo seguimiento al estado de salud de los dos pacientes, quienes permanecen internados bajo observación médica especializada en Soledad.

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