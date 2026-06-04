Colombia

Sheila Gándara habría lanzado nueva indirecta a Juanda Caribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Karma”

El humorista barranquillero continúa trabajando en reconstruir su vida tras las polémicas decisiones que tomó en su paso por el famoso concurso

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La creadora de contenido sigue mostrando su cambio físico y compartiendo canciones que sus seguidores toman como mensajes para el padre de su hija - crédito Sheila / TikTok

El regreso de Juanda Caribe a Barranquilla tras la final de La casa de los famosos Colombia generó revuelo debido al cambio en su situación familiar por causa de la evidente cercanía del artista con Mariana Zapata dentro del programa. Y es que mientras él seguía en el concurso, Sheila Gándara, pareja y madre de su hija, anunció su ruptura.

Al salir del reality, el famoso se enfrentó a la realidad con tarea de reconstruir su dinámica personal, mientras lidia con el impacto de una ruptura que se hizo pública y las críticas por un posible vínculo sentimental con una compañera de concurso, lo que llevó al artista a tomar decisiones con cautela ante la presión social.

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El programa se acabó el viernes 29 de mayo de 2026, pero Juanda se desplazó a su ciudad natal en la noche del martes 2 de junio de 2026 para adaptarse nuevamente a su realidad, bajo la mirada de miles de seguidores.

Entre rumores y mensajes en redes, Sheila Gándara habló sobre su ruptura con Juanda Caribe - crédito cortesía Canal RCN - sheilafgandara/ Instagram
Sheila Gándara publicó un video del karma tras la salida de Juanda Caribe de 'La casa de los famosos' - crédito cortesía Canal RCN y sheilafgandara/ Instagram

Durante su estadía en el concurso, Sheila Gándara utilizó sus redes sociales para hacer público el final de la relación, una decisión que estuvo marcada por las intensas reacciones de sus seguidores a la forma cómo el humorista se dirigía a Mariana, afectando directamente a la que era su pareja antes de ingresar al reality.

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En TikTok, la barranquillera volvió a llamar la atención de los internautas al compartir un video interpretando un fragmento de la canción Si te vas de Ozuna y Sech, lo que mostró una actitud de resiliencia tras la ruptura.

El fragmento que interpretó fue: “Si te vas, vuela, el karma deja sus secuelas. Me caí y me levanté como en la escuela. Siempre seré tu dolor de muelas y aunque me echen alcohol no hay manera que me duela”, que fue tomado como una clara indirecta para su ex.

Por su parte, Juanda Caribe mostró en sus redes el recibimiento recibido en la ciudad y compartió imágenes de su reencuentro con su hija, enfatizando la importancia de fortalecer ese vínculo en su nueva etapa.

La relación entre Sheila Gándara y Juanda Caribe terminó tras la polémica desatada por las acciones del humorista en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @sheilafgandara/Instagram
La relación entre Sheila Gándara y Juanda Caribe terminó tras la polémica desatada por las acciones del humorista en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @sheilafgandara/Instagram

La polémica de Juanda Caribe

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, la imagen de Juanda Caribe se vio afectada por las críticas debido a una posible infidelidad. El alcance del escándalo creció hasta convertirse en uno de los temas más debatidos por la audiencia, por encima incluso de otros aspectos del concurso.

Sheila Gándara, activa en las redes, fue respaldada por sus seguidores, que interpretaron sus publicaciones como muestras de superación personal. Al salir del programa, Juanda Caribe descubrió lo sucedido y afirmó: “Te enteras de ciertas cosas. Sorprende, porque no esperas que se amplifiquen tanto”.

En esta etapa de transición, el humorista destacó el papel de sus padres como su principal red de apoyo, debido a que fueron ellos los que lo informaron sobre los hechos ocurridos durante su estancia en el reality y que le brindaron respaldo emocional.

Además, el artista mencionó que ha recibido acompañamiento psicológico desde antes de salir del programa, lo que considera fundamental para gestionar la presión y las emociones de su nueva realidad.

La creadora de contenido Sheila Gándara rompió el silencio tras la difusión de imágenes de Juanda Caribe y Mariana Zapata en actitudes cercanas dentro de ‘La casa de los famosos' - crédito @sheilafgandara/ Instagram
La creadora de contenido Sheila Gándara ha tenido mucho respaldo de sus seguidores - crédito @sheilafgandara/ Instagram

Juanda Caribe aseguró que evitará apresurarse en sus decisiones y dará preferencia a reconstituir la relación con su hija de manera cuidadosa. En sus declaraciones en redes sociales y ante los medios, reiteró que tomó cada paso con la intención de proteger el entorno familiar y alejarse del ruido digital para poder enfrentar los retos con serenidad.

Ahora, el famoso se enfrenta a una etapa de redefinición de prioridades y de reconstrucción personal, que está acompañada por las constantes críticas y burlas de los internautas, pues muchos decidieron respaldar a su ex.

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