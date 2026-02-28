Estos son los tres casos de sarampión que confirmó el Ministerio de Salud y que activa la vigilancia epidemiológica en el país

Ministerio de Salud confirmó tres casos de sarampión en el país, todos provenientes de México, uno de los países con más casos reportados - crédito @Minsalud/X

En la tarde del viernes 27 de febrero de 2026, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó que, tras el análisis de los casos de cuatro personas que habían viajado en las últimas semanas al exterior, fueron confirmados tres casos de sarampión en el país.

De acuerdo con el jefe de cartera, el contagio se produce en el contexto de un incremento de casos en el mundo, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2025 se reportaron 247.623 casos en 179 países.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jaramillo afirmó puntualmente: “Hemos tenido tres casos confirmados de sarampión, todos ellos importados, de personas que viajaron al exterior”.

Las autoridades refuerzan la vigilancia epidemiológica ante el aumento de casos de sarampión en las Américas - crédito Europa Press

Ante la situación mundial y los casos confirmados en el país, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) han puesto en marcha nuevas acciones para reforzar la vacunación y la vigilancia epidemiológica en el país.

El ministro enfatizó: “Queremos recomendarle desde hoy a los colombianos y colombianas la necesidad de que tengan una dosis de refuerzo si piensan viajar a países como México, Estados Unidos y Canadá, que han tenido casos importantes del sarampión, con el fin de que no estén de ninguna manera expuestos a esta enfermedad”. Reiteró la importancia de consultar el esquema de vacunación y, en caso de dudas, aplicarse una dosis de refuerzo antes de viajar.

Por su parte, Diana Marcela Pava Garzón, directora del INS, resaltó la respuesta institucional temprana ante la sospecha de casos. “No esperamos hasta confirmar un caso por laboratorio para iniciar todas las medidas en vigilancia epidemiológica del caso y todas las medidas indicadas en este contexto”, señaló en el pronunciamiento oficial. Además, recordó que “Colombia lleva más de seis años con la eliminación sostenida de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita”.

Detalle de los infectados

El ministro detalló que los infectados tienen entre 28, 29 y 35 años. Explicó: “Las personas que tuvieron los casos de sarampión son relativamente jóvenes (...) deberían de estar cubiertas con esta vacuna”.

La directora del INS entregó detalles de la enfermedad que se había controlado desde hace más de tres décadas en el país - crédito INS

Insistió en la importancia de consultar el portal oficial de vacunación para verificar si se cuenta con la protección adecuada, especialmente ante la proximidad de vacaciones y eventos masivos como el Mundial, donde “la aglomeración de personas facilita la posibilidad de poder uno contagiarse de una enfermedad como la del sarampión”.

Por su parte, el INS informó que dos de los casos confirmados de sarampión se registraron en Bogotá y el tercero en Santander. Según el reporte oficial, los tres pacientes se encuentran en buen estado de salud y todos ingresaron al país tras haber viajado a México.

Las autoridades reiteraron que las vacunas contra el sarampión son seguras, gratuitas y eficaces para prevenir la enfermedad y proteger la salud colectiva. “Las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas”, recalcó el Ministerio de Salud.

Los síntomas de la enfermedad vírica

La directora del INS explicó que la vigilancia epidemiológica en Colombia se activa desde el primer momento en que se detecta un caso sospechoso de sarampión.

El país, según detalló, se encuentra en un contexto de eliminación sostenida de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita desde hace más de seis años. No obstante, advirtió que en países de la región, como México, Estados Unidos y Canadá, el número de contagios supera los 10.000 casos, de acuerdo con la OMS.

Diana Pava indicó que cada persona debe validar si ya tiene el esquema de vacunas contra esta enfermedad vírica - crédito INS

La directora precisó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, cuyos síntomas iniciales suelen confundirse con un cuadro gripal común, incluyendo estornudos, congestión nasal, malestar general y rinorrea.

Posteriormente, aparece una erupción maculopapular que inicia en la cara y puede extenderse al resto del cuerpo. Si bien la vacunación contra el sarampión está incluida en el plan ampliado de inmunizaciones de Colombia desde 1994 y otorga protección a la mayoría de la población, la funcionaria aclaró que existe la posibilidad de contraer la enfermedad aun estando vacunado. Por este motivo, recomendó a los que viajen o hayan regresado recientemente de países con brotes activos que consulten a un médico si presentan síntomas compatibles.