Ángela Vergara negó la liberación de su hijo y dijo que la Cancillería coordinará tres vuelos para repatriar a 450 colombianos desde Estados Unidos

La representante a la Cámara por Bolívar, Ángela Vergara, desmintió que su hijo, Rafael Alfonso Vergara, haya sido liberado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, y aseguró que en la primera semana de marzo se realizarán tres vuelos especiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) para repatriar a cerca de 450 colombianos retenidos en ese país.

A través de su cuenta en la red social X, la congresista aclaró que, pese a versiones difundidas por algunos medios, su hijo continúa bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Luisiana.

“Aún NO lo han liberado como dicen los medios. Ya son más de 30 días de angustia, pero confío en Dios y en todas las gestiones que será muy pronto”, escribió.

Rafael Vergara, de 23 años, fue detenido tras una inspección de rutina mientras conducía un camión de carga comercial en Luisiana. Desde entonces permanece en el centro de detención River Correctional, donde, según su madre, ha enfrentado “condiciones inhumanas”.

La legisladora sostiene que el joven contaba con documentación que respaldaba su permanencia en Estados Unidos, incluido permiso laboral, número de seguridad social y una audiencia de asilo programada para 2028.

Tres vuelos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana repatriarán a 450 colombianos

El pronunciamiento de la representante se produjo luego de reuniones sostenidas entre la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, y autoridades estadounidenses para abordar el caso y la situación de otros connacionales en centros de detención migratoria.

De acuerdo con la congresista, tras estos encuentros se confirmó la organización de tres vuelos de la FAC que permitirán el retorno de aproximadamente 450 colombianos, según su anuncio en X.

“Estuve reunida con la canciller y me confirmó que, atendiendo nuestra solicitud, la próxima semana habrá tres vuelos de la FAC; cerca de 450 familias podrán reunirse”, señaló Vergara.

La operación especial responde al llamado de familias que denuncian demoras en los procesos de salida voluntaria autorizada y dificultades logísticas que han prolongado la permanencia de sus allegados en centros de detención.

El caso de Rafael Vergara se convirtió en símbolo de una problemática más amplia. Según la representante, numerosos colombianos permanecen privados de la libertad pese a tener trámites en curso o contar con autorización para retornar al país.

“Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda; por colombianos que hoy son tratados como delincuentes sin serlo”, manifestó en otro mensaje público.

Más de 30 días de detención en Luisiana

La situación también motivó la intervención del presidente Gustavo Petro, quien se comprometió a respaldar las gestiones diplomáticas para facilitar los retornos. El pasado 14 de febrero, Ángela Vergara envió una carta formal al mandatario y a la Cancillería solicitando acciones urgentes para acelerar la repatriación de ciudadanos con salida voluntaria aprobada.

En esa comunicación, la congresista propuso tres medidas: la organización de un vuelo especial liderado por la FAC, la habilitación de cupos en vuelos comerciales bajo supervisión consular para quienes puedan costearlos y el fortalecimiento de mecanismos de cooperación binacional que permitan agilizar los procesos migratorios.

“Hoy hablo como legisladora, pero también como madre. Y como muchas madres colombianas, solo pido que nuestros hijos puedan regresar a su país y reencontrarse con sus familias”, expresó.

Aunque la liberación de Rafael Vergara aún no se concreta, la representante aseguró que mantiene la confianza en que el proceso avanzará en los próximos días, en paralelo con la salida de los vuelos anunciados. La operación aérea, según indicó, busca ofrecer una solución humanitaria inmediata a cientos de connacionales que enfrentan largos periodos de detención.

De concretarse los tres vuelos, se trataría de una de las mayores jornadas de repatriación coordinadas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana en los últimos meses. Para las familias afectadas, la noticia representa un alivio en medio de la incertidumbre que ha marcado más de un mes de detención para muchos migrantes.