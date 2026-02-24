Expresidente Uribe llamó a Iván Cepeda el “candidato de los grupos criminales” y Camilo Romero le contestó: “Infame y falso”

Camilo Romero acusa a Álvaro Uribe Vélez de “desesperación” por avance de Iván Cepeda - crédito Colprensa-Colprensa/Montaje Infobae

En un nuevo episodio de confrontaciones políticas en Colombia, Camilo Romero, exgobernador de Nariño y figura destacada del Pacto Histórico, acusó al exmandatario Álvaro Uribe Vélez de supuestamente intentar desprestigiar a Iván Cepeda, senador y candidato presidencial.

Las declaraciones surgieron tras un video publicado por Romero en la red social X, donde aseguró que el expresidente se encuentra “desesperado” ante el avance de la candidatura de Cepeda, a quien Uribe ha dirigido fuertes señalamientos públicos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El video difundido por Romero expone fragmentos de la disputa, donde Uribe Vélez sostiene: “Lo único bueno que tiene Cepeda, la única gracia que tiene, es que me puso preso”.

El exmandatario también tildó a Cepeda de ser “amigo de los criminales de frente, hoy es candidato de grupos criminales”.

Estas palabras intensifican la tensión entre ambos sectores políticos, en un contexto marcado por la polarización y la memoria de los gobiernos anteriores.

En respuesta, Romero defendió a Cepeda y señaló que la calificación de “criminal” recae sobre las gestiones presidenciales de Uribe.

“¡Infame y falso! No, Uribe, la chapa de criminal le cabe a sus gobiernos, que asesinaron jóvenes con balas del Estado, que interceptaron a periodistas, a políticos de la oposición y a la justicia con los impuestos de la gente”, afirmó el exgobernador, citando casos emblemáticos que han sido objeto de investigaciones judiciales y mediáticas en Colombia.

La controversia se enmarca en la campaña presidencial de Iván Cepeda, quien ha prometido liderar un “nuevo gobierno progresista” y alejarse de la denominada “gobernanza paramilitar”.

Para Romero, el reto de la ciudadanía consiste en “derrotar a la gobernanza paramilitar, a lo que eso significa, derrotar a su paloma (Paloma Valencia) de la guerra, derrotar a su independiente Abelardo de la Espriella”.

Esta declaración apunta a un cambio político que busca distanciarse de prácticas asociadas con conflictos armados y violaciones a los derechos humanos.

El exmandatario, por su parte, ha mantenido una postura crítica frente a la coalición de izquierda y a sus principales figuras. Sus palabras, difundidas a través de diversas plataformas, han provocado reacciones tanto en la opinión pública como en el ámbito político.

“Iván Cepeda tiene desesperado a Álvaro Uribe”, enfatizó Romero, quien concluyó el mensaje con un llamado a la movilización de las “ciudadanías libres” para respaldar la candidatura de Cepeda.

Según el contenido compartido en redes sociales, el dirigente del Pacto Histórico aseguró: “Sin duda alguna, el 31 de mayo, en primera vuelta, ganaremos con Iván Cepeda presidente. ¡Pa’lante!”.