Daniel Quintero anunció que seguirá juicio penal contra el representante Daniel Carvalho por injuria: “Nadie está por encima de la ley”

Daniel Quintero acusó a Daniel Carvalho de campaña sistemática de difamación - crédito Colprensa - @davalho/X

El exalcalde de Medellín y excandidato presidencial, Daniel Quintero, anunció a través de sus redes sociales que el actual representante a la Cámara por Antioquia Daniel Carvalho enfrentará un juicio penal por presunta injuria y calumnia en la Corte Suprema de Justicia.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Quintero informó que “hoy se realizó la audiencia de conciliación en la Sala Especial de Instrucción — no se llegó a ningún acuerdo. El proceso continúa hacia juicio”, confirmando el avance del caso tras varios meses de controversia.

De acuerdo con la versión de Quintero, el proceso judicial se deriva de una supuesta campaña de difamación que, según él, Carvalho habría desplegado de forma sistemática durante casi dos años, entre mayo de 2024 y marzo de 2026.

“Durante 23 meses consecutivos, el señor Carvalho, aprovechándose de su condición de Congresista, habría violado derechos fundamentales al debido proceso, la presunción de inocencia, la dignidad y el buen nombre del ciudadano Daniel Quintero”, expresó el exmandatario en la publicación.

Quintero detalló que para sustentar las acusaciones presentará ocho nuevas pruebas en el expediente, entre las que se incluyen capturas de pantalla, videos y declaraciones públicas.

El exalcalde sostuvo que estos elementos acreditan la existencia de una campaña orientada a afectar su reputación y vulnerar sus derechos fundamentales.

“Al proceso se aportarán 8 nuevas pruebas: capturas de pantalla, videos y declaraciones públicas que acreditan una campaña sistemática de difamación”, señaló en el trino.

A través del mismo pronunciamiento, Daniel Quintero enfatizó que ninguna persona está exenta de responder ante la ley, independientemente de su cargo. “Nadie — ni siquiera un Congresista en ejercicio — está por encima de la ley”, concluyó el exalcalde, subrayando su confianza en el sistema judicial.

El representante Carvalho, hasta el momento, no ha emitido declaraciones públicas sobre la decisión de la Sala Especial de Instrucción ni sobre las nuevas pruebas anunciadas por Quintero.