Salomón Bustamante aclaró cómo es su relación con Laura de León: “Cada uno por su lado, pero juntos”

Salomón Bustamante aclara el acuerdo con Laura de León sobre su vida privada en redes sociales - crédito @salobustamante/ Instagram

Durante los últimos meses, la relación entre el presentador Salomón Bustamante y la actriz Laura de León ha sido objeto de especulación en redes sociales y entre sus seguidores. Diversos rumores apuntaron a una separación, pero el propio Bustamante ofreció detalles que contradijeron las versiones iniciales.

El presentador confirmó que “ya estoy viviendo solo, quité todas las cosas de mi casa, todos los recuerdos de ella, todas las cosas que me hacían recordar a ella”. Esta declaración avivó la controversia en torno al estado de su matrimonio.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2020 y celebró una boda religiosa en Cartagena de Indias, ha mantenido una presencia pública desde el inicio de su relación. Sin embargo, la falta de interacciones recientes en redes sociales y el hecho de que Bustamante dejara de seguir a De León en plataformas digitales generó inquietud entre sus seguidores. Ambos han optado por mostrar una relación de amistad en sus perfiles, lo que contribuyó a la confusión sobre su situación sentimental.

Salomón Bustamante y Laura de León, en el centro de comentarios por los cambios en su presencia digital y rumores sobre su relación - crédito @salobustamente/IG

En diciembre de 2025, durante la celebración del Día de Velitas y aniversario de bodas, Laura de León compartió una fotografía junto a un hombre que muchos identificaron como Bustamante por su barba. Por su parte, el presentador publicó un video bailando con una mujer cuya identidad no era completamente visible, aunque los seguidores reconocieron a la actriz. En otro momento, Bustamante publicó: “Dicen por ahí: confunde y reinarás, seguimos celebrando”, acompañado de imágenes en las que se le ve junto a De León, en medio de gestos y comentarios que alternan entre la amistad y la complicidad, sin dejar clara la naturaleza de su vínculo actual.

Las aclaraciones sobre la verdad de su relación llegaron durante una reciente entrevista con la emisora Vibra, Bustamante explicó el acuerdo al que llegó con De León: “Decidimos trabajar cada quien por su lado. Todos saben que hubo chismes, no quería hablar del tema porque no me importaba, creo que yo había hecho muchas cosas bonitas en mi carrera profesional y la gente me llamaba nada más para averiguar sobre chismes”.

El presentador añadió que ambos tomaron la decisión de desvincular su vida privada de las redes sociales para centrarse en sus proyectos profesionales.

La pareja celebró su boda religiosa en Cartagena de Indias en 2020 y mantuvo durante años una activa presencia pública - crédito @esau_lopez_17 y @lauradeleonc/Instagram

“Decidí alejar mi vida personal de las redes sociales y en mutuo acuerdo decidimos dejar las cosas a un lado. Cuando uno muestra la pareja, siempre lo quieren al lado de ella”. Ante esta respuesta, el presentador Carlos Vargas, panelista de Vibra, intervino: “O sea, le das muchas vueltas al asunto. Esto quiere decir que ustedes simplemente dejan de mostrar la vida sentimental en redes sociales, pero siguen estando juntos”, afirmación que Bustamante confirmó como correcta.

Las declaraciones de Salomón dejaron varias reacciones en redes sociales: “A veces toca así, hay gente que se encarga de dañarlo todo tan sólo con su mala energía”, “Como debe ser la relación es de 2 no comunitaria”, “Por eso es que es mejor como esposo y no como presentador ajajaja”, dicen las reacciones.

Por su parte, Laura de León dedicó un mensaje especial a Salomón Bustamante, con el que habría confirmado que ya no están juntos como pareja, pero sí como amigos: “Oye ex, después de 16 años de conocerte y con tanto tiempo compartido, yo no puedo más que desearte lo mejor, siempre. Feliz cumpleaños”.

Esta publicación generó reacciones entre los seguidores, quienes intentaron descifrar la naturaleza actual de la relación.

Las reacciones en redes sociales reflejaron opiniones divididas tras las aclaraciones de Bustamante y De León sobre su vínculo - crédito @lauradeleonc/IG

A pesar de la distancia física, ya que De León reside actualmente en Bogotá por compromisos laborales y Bustamante permanece en Cartagena, ambos han sido vistos juntos en reuniones familiares y celebraciones recientes.

Según lo expresado por los protagonistas, la pareja mantiene una relación de amistad y colaboración, optando por no exponer detalles de su vida sentimental en redes sociales, como una medida para evitar especulaciones y proteger sus carreras individuales.